Lo que necesitas saber: Zohran Kwame Mamdani es considerado la antítesis de Donald Trump.

Zohran Kwame Mamdani ha hecho historia al convertirse en el primer alcalde millennial socialista y musulmán de Nueva York —una de las ciudades más importantes de Estados Unidos—, después de ganar las elecciones del 4 de noviembre de 2025 y tomar posesión de la oficina en el primer día del 2026.

¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York? // Foto: @NYCMayor

Y por acá les contamos quién es Zohran Mamdani, cuáles son sus propuestas para la ciudad de Nueva York y por qué se perfila como un opositor importante de las políticas de Donald Trump.

¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York?

Medios internacionales como France 24 y El País perfilaban a Zohran Mamdani (en parte gracias a las encuestas) como el gran favorito para ganar la alcaldía en Nueva York.

Y dicho y hecho, la victoria de Mamdani, candidato del Partido Demócrata, fue de casi más de 10 puntos de diferencia ante Andrew Cuomo, del Partido Republicano que incluso recibió el apoyo en vivo y en directo de Donald Trump.

Justicia por Palestina

Zohran Kwame Mamdani nació en Kampala, capital de Uganda, el 18 de octubre de 1991.

Es hijo de la cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani, ambos de ascendencia india, quienes con Zohran llegaron a Estados Unidos en 1998, después de dos años de vivir en Sudáfrica, luego de que la Universidad de Columbia le ofreciera una plaza como profesor a su padre.

Por cierto, Zohran Kwame tiene dos nacionalidades: la estadunidense y ugandesa.

Kwame estudió en el Bronx High School of Science y cursó la carrera de Estudios Africanos en el Bowdoin College, ahí, Kwame Mamdani cofundó el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina.

Integrante de los partidos Demócrata, Socialistas Democráticos de América y Familias Trabajadoras

Y, ¿qué ha pasado con su carrera política? En 2021 Kwame Mamdani ha sido diputado de la Asamblea Estatal de Nueva York, conocida como la Cámara Baja, algo así como la Cámara de Diputados mexa.

Además de ser candidato del Partido Demócrata, Mamdani es integrante de la organización Socialistas Democráticos de América y el Partido de las Familias Trabajadoras.

En 2024, el también activista y, sí, rapero, anunció que iría por la candidatura a la alcaldía de Nueva York.

Y si bien en un inicio su nombre era casi casi desconocido, lo cierto es que al final agarró vuelo, venciendo al otro aspirante Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, acusado de acoso sexual y de estar relacionado en un caso de donaciones ilegales.

Propuestas de Zohran Mamdani para Nueva York

Mamdani también es considerado como un político progresista de izquierda y ya verán por qué.

Acá las propuestas de Mamdani para Nueva York, según una perspectiva de centro socialista (el socialismo, por cierto, es un sistema político, económico y social que se basa en la administración colectiva de los medios de producción y la propiedad para desarrollar una sociedad más equitativa):

Servicio de autobuses gratis.

Suspensión de los aumentos de las rentas.

Guarderías gratuitas para niños y niñas de 6 semanas a 5 años de edad.

Viviendas.

Sanciones contra arrendadores abusivos.

La creación de una red de tiendas, propiedad del gobierno de la ciudad de Nueva York, con precios bajos para las poblaciones vulnerables.

Acá pueden leer más de las propuestas del nuevo alcalde de Nueva York, mientras vemos las reacciones de Donald Trump, antítesis de Zohran Kwame Mamdani, quien dicho sea de paso ha apoyado causas como las huelgas de hambre de taxistas y cuenta con el apoyo de figuras demócratas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.