Crossovers brgs: Will Smith bailó junto a ‘Lobo Vásquez’ durante su viaje por Guatemala

El mejor crossover desde el spider-verse de ‘No Way Home’... Fue en agosto del 2020 cuando les contamos la historia de ‘El Lobo’ Vázquez, un agradable sujeto que se hizo famoso en el internet de las cosas por bailar al ritmo de la rola “Danger” y para participar en un concurso de baile en su natal Guatemala.

Aunque en un principio el señor se ganó un lugar en el corazón de muchos por sus pasos de ‘High Energy’, el mundo le aplaudió al conocer que la razón que lo llevó a ser viral fue ganar dinero para sus nietos, quienes recientemente habían perdido a su mamá por culpa del COVID-19.

Will Smith anda en Guatemala grabando un documental

La fama llevó a ‘Lobo Vásquez’ a convertirse en la figura publicitaria de varios negocios, tanto en Guatemala como en México. Sin embargo, parece que la racha de buena suerte no terminó ahí, pues ahora este señor ha levantado la envidia (de la buena) en todo el mundo gracias a un video donde sale bailando con… ¡¿Will Smith?!

No es broma. Como seguramente se han dado cuenta, Will Smith anda de visita por Guatemala (al parecer para grabar un documental) y en los últimos días ha documentado las cosas que ha hecho por allá, como jugar basquetbol o repartir autógrafos entre las personas que lo han reconocido.

Y en su recorrido por el país se topó con el mismísimo ‘Lobo Vásquez’

Sin embargo, una de las actividades que más nos emocionaron y llamaron la atención fue la de conocer al gran Lobo Vásquez, quien obviamente le enseñó al señorón Smith unos pasos de baile como los que se avienta tu tío el que anima las fiestas familiares.

Acá les dejamos el video por si aún no lo han visto:

Lobo Vásquez conoció a Will Smith por casualidad, aunque es gran fan del actor

En una entrevista para el portal Prensa Libre, Lobo Vásquez dio a conocer que conocer a Will Smith fue mera coincidencia del destino, pues a él lo habían contratado para un evento en la zona donde se encontraba el actor.

“Justamente él se encontraba ahí también y por el ruido nos acercamos con mi esposa a ver qué estaba ocurriendo. Cuando me acerqué a ver que sucedía, la gente que me conocía le dijeron quién era yo. Entonces él me habló a partir de un traductor que tenía de su producción y al final se puso a bailar conmigo”, contó el ahora influencer que es fan de ‘The Fresh Prince of Bel Air’.

Una prueba más de que Dios sí tiene a sus favoritos…