¡Qué detalle! Esta es la referencia a ‘Spider-Man 2’ que casi nadie notó en ‘No Way Home’

Antes de que sigas leyendo, si no has visto Spider-Man: No Way Home, te lanzamos una alerta de spoiler. Estás avisado, eh… Vaya que el estreno de la nueva cinta del trepamuros en el universo cinematográfico de Marvel nos trajo muchos -pero muchísimos- momentos para sentir cómo se erizaba la piel de la emoción y la nostalgia.

Y como esperábamos varios con mucha expectativa, las referencias a las sagas pasadas del superhéroe protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield respectivamente, no faltaron. Sin embargo, hubo una que casi nadie recordó y tiene que ver precisamente con una de las películas mejor valoradas del arácnido. ¿Ya puedes ir imaginando de cuál te hablamos? Si no, te decimos a continuación.

El Doc Ock en ‘Spider-Man: No Way Home’

Marvel Studios y Sony se rifaron trayéndonos uno de los mejores regalos de Navidad para los fanáticos de Spider-Man. Con No Way Home, las expectativas no solo se cumplieron, sino que para muchos hasta se rebasaron por completo… y si ya vieron la película, posiblemente entenderán a qué demonios nos referimos. Una locura, ¿sí o no?

La cosa es que, en medio de toda esta emoción y todo lo que estábamos esperando, hubo algunos detallitos que de repente se pasaban por alto, pero que son igualmente poderosos por diversas razones. En esta ocasión, hablamos de una referencia sutil pero genial que tiene que ver con Spider-Man 2, la cinta de la saga de Tobey Maguire en la que Peter Parker enfrentaba al Doctor Octopus de Alfred Molina. Sí, esa cinta que para muchos es la mejor que se ha hecho sobre el héroe insignia de Marvel.

De nuevo aquí reiteramos la ALERTA DE SPOILER… en la batalla final de Spider-Man: No Way Home, podemos ver una escena donde el propio Doc Ock (de Molina) está sosteniendo un reactor Arc de Iron Man y recita la icónica frase “el poder del sol….”. Enseguida, el Spidey de Tobey Maguire aparece y le responde completando la oración con “…en la palma de su mano”.

“Trato de mejorar”

Ver a Tobey y Alfred reencontrarse con sus respectivos personajes es emocionante y muy emotivo sin duda. Y ahí, también se abre un diálogo entre ellos que seguro le puso la piel chinita a todos aquellos y aquellas que crecieron con la saga de las películas del arácnido dirigidas por Sam Raimi.

En No Way Home, Otto Octavius dice “qué gusto verte, muchacho”, a lo que Peter-Tobey responde enseguida “eso mismo digo yo”. La cosa se pone todavía más nostálgica cuando el Doc Ock le dice a Parker “ya eres un adulto. ¿Cómo estas?” y el superhéroe le responde con cara de grandes amigos: “trato de mejorar”.

¿Ya lograron captar la referencia? ¿Aún no? Pues bien, se las decimos: para entenderlo, hay que recordar la escena de Spider-Man 2 (2004) donde Peter y Otto se conocen antes de que este último se convierta en el Doc Ock. “Ya sé quién eres. Estudiante de Connors, ¿verdad? Dice que eres brillante… y también que eres holgazán”, decía Octavius. ¿Y qué respondía Peter en la escena de hace 17 años? Pues nada más y nada menos que “trato de mejorar”, la misma frase que en su reencuentro en la nueva cinta del MCU.

Sin lugar a dudas, la escena en la cinta recién estrenada nos hizo a muchos recordar aquellas épocas dosmileras en las que nos tocó crecer con el Spidey-Maguire. Y es que al igual que el personaje, muchos ya hemos crecido y nos hemos convertido en adultos, así que se ha sentido un poco como un mensaje para la fanaticada que volvió a ver a sus viejos ídolos en los trajes de hace años. Momentazo para el recuerdo.