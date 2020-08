¡Ya ni a Spiderman! PETA premia a una joven por cuidar a una araña

Personalidades como Victoria Beckham, Kristen Bell, Russel Brand y Milley Cirus, han sido reconocidas por la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), por luchar a favor de los derechos animales, pero por sorprendente que parezca, en el 2020 el premio de honor, sin contar el de valentía, se lo llevó una joven australiana, por el gran mérito de cuidar y rehabilitar a una araña que perdió algunas de sus patas después de un ligero pisotón.

Aunque la mayoría de las personas bien podría pegar el grito en el cielo y hasta cambiarse de casa al ver una araña de esta especie conocida como ‘cazadora gigante’ (y subrayemos lo de gigante), Elina Walsh, quien reside en Townsville Australia, decidió hacer hasta lo imposible para salvarle la vida al arácnido herido que encontró en su hogar.

Todo comenzó en junio del 2020, cuando Walsh halló en el piso de su sala a una araña que solo tenía un par de patas. Después de hacer una búsqueda rápida en Google, descubrió que esta especie de arácnidos son capaces de regenerar sus extremidades, por lo que decidió cuidar de la araña hasta que eso pasara y la adoptó como mascota mientras tanto, e incluso, la bautizó bajo el nombre ‘Peggy’.

Desde luego, al hacerlo no pensaba en recibir un premio PETA, sino que lo hizo pensando en que todos los animales merecen ayuda, incluso los que no son considerados como bonitos y abrazables. “Inicialmente pensé que no iba a lograrlo y consideré terminar con su miseria. Hice una búsqueda rápida en Google y descubrí que a las arañas les pueden volver a crecer las patas, así que pensé en intentarlo”, dijo la joven al ABC.

‘Heroína para los Animales’

Anteriormente, Elina ya había tenido una tarántula y un escorpión, por lo que tuvo una vaga idea de cómo cuidar a una araña cazadora también. “Soy un gran amante de los animales, normalmente las arañas cazadoras no son mi elección favorita de animales, pero sentía lástima por ella e intenté ayudarla”, señala la chica australiana en la cuenta de Instagram que creó especialmente para dar seguimiento a la recuperación de Peggy.

Ha pasado un mes desde entonces y la labor de Walsh, comenzó a dar frutos. Las seis patas faltantes de la araña, han comenzado a crecer nuevamente. Pero, Walsh la sigue alimentando con pequeños insectos a través de unas pinzas. La intención es que ‘Peggy’, recupere fuerza y vuelva a desarrollar su instinto de caza.

“Ahora que recuperó las patas, puede cazar bastante bien por sí sola, pero las que tiene aún son bastante pequeñas. Con su próxima muda, debería volver a tener piernas grandes y estaré muy feliz de liberarla en un bosque”, explicó Elina

El fantástico trabajo de Elina, llamó la atención de PETA en Australia. De tal manera que, la organización sin fines de lucro, le otorgó el galardón “Hero to Animals”, para recompensar su gran compasión hacia los animales. Emily Rice, portavoz de la ONG, dijo que [la organización] “se quita el sombrero ante la mujer compasiva que mostró un gran cuidado y respeto por la araña.

Desde luego, PETA no se equivocó al otorgarle el premio. Aunque esta no es la primera vez que una araña cazadora gigante se convierte en una visita inesperada en Australia. En 2019, una mujer tuvo que sacar de su casa a un arácnido de esta especie que alcanzaba los 30 centímetros. La terapia perfecta para olvidarnos de la aracnofobia.