¡Rifado! Youtuber lleva a niños de una casa hogar a ver ‘Spider-Man: No Way Home’

Spider-Man: No Way Home ha sido un fenómeno del cine en toda la extensión de la palabra. Eso lo sabemos desde hace rato debido al tremendo hype que despertó en los meses previos a su estreno, toda expectativa, la emoción, las teorías, etc. Y qué decir de cuando se abrió la venta de boletos… hasta los trancazos se armaron en algunos cines.

Pero bueno, fuera de esa experiencia no tan grata, hemos visto algunos detalles geniales como la pareja que se comprometió en una sala de cine antes de la proyección de la película, o la mujer que llevó la foto de su esposo fallecido a una sala para homenajearlo ya que era fan del MCU. Ahora, a esa lista de detallazos debemos agregar a un youtuber conocido como Lucky Masked, quien se rifó y llevó a los niños de una casa hogar a ver la nueva entrega protagonizada por Tom Holland.

Youtuber lleva a niños de una casa hogar a ver ‘Spider-Man: No Way Home’

Podemos decir con seguridad que Spider-Man: No Way Home es la película más esperada -y las más taquillera- del 2021. Hasta parece un lindo regalo de Navidad que Marvel Studios le hizo a los fans de todo el mundo pues cayó en las meras fechas decembrinas. Por ello no es extraño que de repente, nos encontremos a algunas personas teniendo gestos chidos con otra gente aprovechando el estreno de la cinta.

Ese es el caso de Lucky Masked, un influencer que apenas abrió su canal de YouTube y lo hizo con un contenido bastante conmovedor. “Para este primer video, hemos decidido comprar una sala de cine completa para el estreno de la película Spider-Man: NWH e invitar a nuestros amigos de Hogares Providencia para que los niños y colaboradores puedan pasar una tarde excelente”, dice el influencer en la introducción de su clip.

Hogares Providencia es una casa hogar de la Ciudad de México que ayuda a los niños en situación de calle y tanto los pequeños de ese lugar como colaboradores del equipo de trabajo, tuvieron una sala de cine completita para verla nueva cinta del MCU. Por supuesto, toda buena visita al cine no está completa sin la comida, así que Lucky Masked se rifó y de acuerdo con lo que dice en su video, compró 100 refrescos, 100 hot dogs y 50 palomitas para los invitados.

En las imágenes se puede ver a todas las niñas y niños pasándola bien en el cine (y cómo no si Spider-Man: No Way Home es un peliculón, la verdad). Luego de eso, el youtuber abrió otra dinámica para regalar boletos de cine. Pero como sea, el gesto con la casa hogar es un detallazo digno de estas fechas decembrinas, no tenemos dudas.