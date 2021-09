Fíjate, Paty: Ya nació el bebé de Yuya y Siddhartha y el internet perdió la cabeza

El chismecito es algo nos da vida y una razón de ser, sobre todo este tiempo en pandemia. Aceptémoslo, por más que nos cueste trabajo asimilarlo, leer todo lo que pasa alrededor de las figuras públicas internacionales y de nuestro país da para investigar cual Paty Chapoy, y sobre todo para enterarnos de cosas inesperadas. Pero en los últimos días hay dos nombres que han aparecido en las tendencias de redes sociales, Yuya y Siddhartha.

Desde que se supo que el músico y la influencer andaban saliendo, los fans de ambos perdieron la cabeza por completo cuando comenzaron a subir fotos juntos, porque obviamente nadie esperaba que tuvieran una relación. Sin embargo, y contra todo pronóstico, hace unos cuantos meses rompieron el internet cuando anunciaron algo sumamente importante que dejó a muchos con el ojo cuadrado, una noticia para la que no estábamos listos.

Yuya y Siddhartha confirmaron que estaban esperando un bebé

A través de redes sociales, Yuya y Siddhartha confirmaron que estaban esperando un bebé con una foto que vimos por todos lados. En aquel momento, la youtuber escribió en su cuenta de Instagram: “Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! (…) No puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora”.

Por su parte, el cantautor declaró lo siguiente: “Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo”.

Ya nació su bebé y volvieron a romper el internet

Por supuesto que luego de la noticia, los fans de ambos estuvieron al pendiente de cualquier noticia o fotografía que surgiera al respecto. Pero pasó el tiempo y finalmente llegó el día, este 29 de septiembre nació el bebé de Yuya y Siddhartha. Así lo confirmó el músico en su cuenta de Twitter, donde simplemente escribió “Un nuevo Mar nació” y sin revelar alguna imagen o detalles del estado de salud de la influencer mexicana.

Como era de esperarse y desde que se supo la noticia, en el internet de las cosas un montón de usuarios comenzaron a comentar al respecto. Y sí, [email protected] andan sumamente contentos por la llegada de este bebé –que muchos consideran como nuestro salvador– y sobre todo, la gran mayoría quiere que la youtuber sea su comadre jiar jijar jiar. Pero en fin, mejor no les contamos más, acá les dejamos las mejores reacciones y memes luego que Yuya y Siddhartha se convirtieran en padres:

Hoy comienza una nueva era, con el nacimiento del bebé de Yuya pic.twitter.com/oqWrYxbJCS — Ale (@ialeex_rios) September 29, 2021

Esperando la presentación del gran Mar, felicidades íntimos amigos Yuya y Siddhartha pic.twitter.com/CWh4mKeF8h — Manuəl (@navadlc) September 29, 2021

Yo despertando a todos pa decirles que ya nació el bebé de yuya pic.twitter.com/ibsT9buTvP — L (@lizethqquijada) September 29, 2021

YA NACIÓ EL BEBÉ DE YUYA pic.twitter.com/pAKAEzAwva — grecia ☆ (@bravelyhs) September 29, 2021

Como que ya nacio el bebé de Yuya, invita al bautizo sordaaa pic.twitter.com/uIUqTcynWj — Roberto (Suspendido Era) (@SolarPowerade1) September 29, 2021

creen que si llego y le digo a yuya:

“hola comadrita, vengo a ver a mar”

¿me deje pasar? pic.twitter.com/IWBpeinrYA — mar ☆彡 (@pannquecito) September 29, 2021

no puede ser el hijo de yuya es libra pic.twitter.com/tKkTHVRgZ9 — un jto mas (@quevedoooooo) September 29, 2021

¿Lo puedes dejar en paz? Se acaba de enterar que ya nació el bebé de Siddhartha y Yuya pic.twitter.com/yhwWggRGyQ — Majito (@majoescas) September 29, 2021

ya nació el ahijado de México, felicidades a mi comadre Yuya. pic.twitter.com/aQFAp1TDeE — It (@itzelvillagraan) September 29, 2021