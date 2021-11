Cha-le: Una mujer murió al caer de un precipicio por querer tomarse una selfie

No lo vamos a negar, a todos nos encanta eso de tomarnos selfies espectaculares en lugares muy cool, pero algunas personas quieren ir más allá aunque no sea del todo seguro. Es el caso de una mujer que quería una selfie en el borde de un precipicio y lamentablemente murió al caer en él.

La muerte de Zoe Snoeks

Se trata de Zoe Snoeks, una mujer de 33 años de Bélgica. Ella murió el pasado 2 de noviembre. Su esposo, Joeri Janssen, fue quien le contó a la prensa local como es que sucedió todo.

Según lo que contó el hombre, él y Zoe disfrutaban mucho viajar desde que la pandemia finalmente cedió un poco y permitió el turismo. Y sí, en cada lugar que visitaban, les gustaba dejar testimonio de su presencia con una buena fotografía y una memorable selfie.

El problema fue que esta semana, cuando andaban de viaje en una zona rocosa y con un alto precipicio, la mujer quiso tomarse una última selfie justo cuando ya planeaban emprender el regreso.

El esposo de Zoe relató que ella le pidió cuidar de sus perros mientras se tomaba la foto. Él se fue con las mascotas, pero cuando volteó a ver de nuevo a su esposa (en unos segundos, según dijo), simplemente ya no la vio por ningún lado.

“Me volví hacia los perros y les dije que esperaran. Cuando me volví hacia Zoe, ella ya no estaba allí. Acababa de desaparecer, debe haber sucedido en menos de cinco segundos. No vi ni escuché nada, sin crujidos ni gritos. Miré hacia arriba y solo vi polvo. La llamé, pero sabía que era inútil“, contó, según palabras retomadas por el New York Post.

Logró tomarse esa última selfie antes de morir

El hombre trató de llamar a emergencias, pero como no tenía señal en esa zona, tuvo que ir hasta un hotel cercano para pedir ayuda. Después de unas horas de búsqueda, el cuerpo de la mujer finalmente fue encontrado sin vida.

“Tomar fotos era su pasión. Inmediatamente desbloqueé su teléfono y vi que había tomado una foto en el borde del acantilado. Su última selfie. Zoe está mirando al frente. También se puede ver la niebla y el río donde finalmente encontraron su cuerpo”, dijo el esposo de la mujer.

En la cuenta de Instagram de Zoe Snoeks se ve que efectivamente era una mujer a quien le encantaba ir de viaje y en cada uno se tomaba una selfie. Su último post es un memorial donde “se despide” de todos (me-ga cha-le).