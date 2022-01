Porque no es una fase: 10 bandas mexicanas que queremos ver en un festival emo

Y en la Glorieta de Insurgentes, cómo de que no… El pasado 18 de enero el mundo del internet colapsó con el anuncio del When We Were Young, un festival que se realizará el próximo 22 octubre de 2022 en Las Vegas, Estados Unidos, y el cual emocionó a muchos por ser un cartel lleno de bandas que muchos escuchábamos en nuestra adolescencia.

Si ya es emocionante ver a My Chemical Romance y a Paramore como los headliners de un festival, la emoción aumentó al ver otros nombres en el cartel tales como AFI, The Used, Bring Me The Horizon y A Day To Remember, Dashboard Confessional, Pierce The Veil, Sleeping whit sirens, entre muchos otros más.

10 bandas mexicanas que nos gustaría ver en un festival de música emo

El anuncio de este festival no sólo tuvo a varios haciendo cálculos de pesos a dólares y preparando la visa (que ha estado guardada durante mucho tiempo). También, a otros nos dejó con la sensación de querer un festival similar en nuestro país, pues muchas bandas nacionales sonaron bastante en los tiempos donde My Chemical Romance era nuestra religión.

Como bien dicen por ahí que soñar no cuesta nada, acá recordamos a 10 agrupaciones que bien podrían armar la versión mexicana del ‘When We Were Young’ (ojo acá, empresarios del entretenimiento) para que nos hagan recordar esas épocas de Hi-5 y cuando usar pulseras de cuadritos y delineador negro era lo más cool de la vida.

1.- PXNDX

Amados, odiados o hasta polémicos, la extinta agrupación regia comandada por Pepe Madero sería el headliner perfecto para un festival emo en México.

Claro, para eso primero tendría que haber una reunión, pues desde 2015 los integrantes de PXNDX tomaron caminos diferentes. Pepe Madero con su proyecto como solista y Arturo Arredondo, Ricardo Treviño y Jorge Vázquez “Kross” con la banda Desierto Drive.

Pero bueno, si My Chemical Romance pudo reunirse después de mucho tiempo, nuestras esperanzas de que PXNDX lo haga y podamos cantar en vivo “Los Malaventurados no lloran” y otros éxitos de la banda regia seguirán vivas.

2.- Austin TV

Otro de los regresos musicales que muchos y muchas ANSIAMOS es el de Austin TV. Esta agrupación de post-rock es única en su tipo, pues además de tener un concepto musical y visual bastante interesante, también se convirtieron en las pocas bandas que realmente influyeron y marcaron un parteaguas en la industria de la música independiente en México.

El próximo año Austin TV cumplirá 10 años de ausencia en los escenarios, unos donde nos demostraron ese dicho que dice “a buen entendedor, pocas palabras”. Pero más importante, que la banda y sus canciones nos dieron una premisa de vida que deberíamos recordar de vez en cuando: “Tu cara no importa, importas tú”.

3.- División Minúscula

Directamente de Matamoros, Tamaulipas, División Minúscula no sólo es otra de las bandas que nos gustaría ver en un festival para los que fueron fuimos emos, sino que además son de las pocas que tuvieron un auge impresionante en los primeros años del 2000. Algo que lograron con rolas como “Sognare”, “Las Luces De Esta Ciudad” y “Sismo”, entre otras más.

En la actualidad la agrupación liderada por Javier Blake (que también hace poco se estrenó como solista en paralelo a este proyecto) sigue llenando foros y muchos los tenemos presentes por haber musicalizado esas tardes después de la escuela, cuando uno llegaba a conectarse al MSN Messenger.

4.- Allison

Un poco más fresones, pero igual de emos que tú cuando te cortaste el flequito y te sentías el Gerard Way de tu colonia. Allison es otro de los grupos que nos acompañó en esa etapa donde pensábamos que nadie nos entendía (A.K.A. adolescencia). Y vaya que méritos tuvieron para ser considerados dentro de las bandas que marcaron a toda una generación.

Además de haber triunfado en la música con sencillos como “Frágil”, “Aquí”, “Baby please” y “Memorama”, este grupo chilango también la armaron en grande al haber recibido una nominación al Grammy Latino en 2013 y hasta haber compartido escenario con bandotas como Paramore, Fall Out Boy y Bring Me The Horizont.

En la actualidad la banda comandada por Erick Canales sigue activa, aunque de manera independiente y no con tanta actividad como nos gustaría. ¡Queremos verlos en un gran escenario otra vez.

5.- Insite

Quien nunca esperó con ánsias a que en “Los 10 + pedidos” de MTV pasaran rolas como “Sola” y “Siempre Me Dejas”, que lance la primera piedra. Oriundos de Mexicali, Baja California, Insite comenzó a hacer bastante ruido en la escena musical de nuestro país por ahí del 2004 con su primer EP titulado Otra historia, aunque fue en 2007 cuando alcanzaron el auge gracias al sencillo “Cielos que Lloran”.

También hay que decir que si por algo destacó Insite en la escena emocional de aquellos años, fue porque implementaban el violín en sus rolas. Un instrumento que pocas veces se ve en bandas de rock alternativo o post-hardcore y el cual a muchos nos llamó la atención en ese entonces gracias a Insite, que siguen activos actualmente.

6.- Bengala

Fundada en el ya lejano año 2003, Bengala es de esas agrupaciones que también lograron colarse en nuestro corazón emo/musical desde hace ya un tiempo.

Conformada por Diego Suárez, Jesús Herrera, Sebastián Franco, Marcos Zavala y Amauri Sepúlveda, Bengala se hizo de fama nacional gracias a producciones como ‘Bengala’, ‘Oro’ y ‘Sigue’, los tres discos de estudio que la banda mexicana ha publicado en su carrera y los cuales contienen sencillos como “Déjala Ir” o “Cárcel” que escuchamos en el radio durante un buen rato.

7.- Delux

Delux fue una de las bandas que nació y creció junto con el internet de principio de los 2000; irónicamente, con ellos crecimos muchos de nosotros.

Oriundos de Tijuana, Baja California, Delux fue de esas bandas de las que escuchamos música sin parar por ahí del 2007 gracias a rolones como “Entre la guerra y el amor” o “Quien comparte tu silencio”, que siguen sonando en los shows que la agrupación aún toca con otros colegas como los de Allison. ¡Tipazos!

8.- Porter

Son contadas las bandas que lograron trascender y mantener su éxito de hace años, y una de ellas es Porter.

El proyecto musical se formó en Jalisco en el 2004 y nos enamoró a muchos gracias a esas letras y ritmos psicodélicos y experimentales con las que el entonces frontman de la banda, Juan Son, nos ayudaba a entregarnos al drama de la adolescencia y esos sentimientos de melancolía tan complejos que uno vive cuando es adolescente.

En la actualidad David Velasco es quien lleva la batuta de la agrupación tapatía, y aunque debemos decir que su trabajo ha sido espectacular, muchos y muchas también ansiamos que en algún momento Juan Son vuelve a actuar con la banda. Aunque sea por una noche.

9.- Nikki Clan

¡No me digas que noooo! Este conteo tiene mucha tela de donde cortar y obviamente no podíamos dejar fuera a Nikki Clan, el cuarteto musical oriundo de Baja California/Sonora que hace unos años eran la imagen perfecta de la estética emo que muchos y muchas intentamos replicar en redes sociales top (en ese entonces) como Hi-5 o Metroflog.

Actualmente Nikki Clan ya hizo un regreso (no sabíamos nada de ellos desde hace años, más que la vocalista Yadira Gianola se convirtió en conductora de televisión) a un tour con otras bandas de los 2000. Y aunque nos alegra ver a Nikki Clan ahí, sin duda merecen estar en un festival con agrupaciones de su generación.

10.- Kill Aniston

Aunque ya pasaron poco más de 20 años de su fundación, Kill Aniston es una de las bandas mexicanas que desde un principio logró consolidarse como una de las más representativas dentro del movimiento independiente en nuestro país. Esto gracias a discos como Los Divorciados(2006), que los hicieron subir como la espuma.

Actualmente y con todo el país recorrido, seguramente son muchos los que ya vieron a Kill Aniston hacer lo que mejor hacen. Sin embargo, se sabe que esta agrupación chilanga es de las pocas que queremos ver una y otra vez sobre un escenario.