¡Ya casi Estamos a unos días de que arranque Tecate Pa’l Norte, uno de nuestros festivales favoritos y de los más importantes de México, que en una década de existencia se convirtieron en un referente para la música en el norte del país. Y vaya que este año no se quedarán atrás, pues Tecate Pa’l Norte 2023 trae un lineup espectacular.

Desde hace algunos meses nos enteramos que Billie Eilish, Franz Ferdinand, The Killers, The 1975, Fred again… y más formarían parte del cartel de Tecate Pa’l Norte 2023. Más adelante se sumó Twenty One Pilots (en reemplazo de Blink-182) y por supuesto que andamos emocionados por lanzarnos este 31 de marzo, 1 y 2 de abril al Parque Fundidora de Monterrey.

Blink-182 canceló su aparición en el Tecate Pa’l Norte; pero Twenty One Pilots tomó su lugar. Foto: Tecate Pa’l Norte.

Ahí les van 10 rolas populares en TikTok que seguro sonarán en Tecate Pa’l Norte 2023

Sin embargo, algo que nos dimos cuenta dentro del lineup de Tecate Pa’l Norte es que hay varios actos que tienen rolas virales en TikTok, una aplicación que sin lugar a dudas, se convirtió en una plataforma importante para que la música de muchas bandas y artistas le diera prácticamente la vuelta al mundo.

Es por eso que mientras esperamos a que llegue el día del arranque del festival en el Parque Fundidora de Monterrey y para calentar motores, a continuación les dejamos una lista con 10 rolas populares en TikTok que seguro sonarán en Tecate Pa’l Norte 2023. ¿Están listos? Vamos con esas canciones.

Imagen ilustrativa del festival/Foto: Cortesía Tecate Pa’l Norte

Dayglow – “Can I Call You Tonight?”

Comencemos esta lista de rolas populares de TikTok que seguro sonarán en Tecate Pa’l Norte 2023 con un hitazo que siempre nos pone de buenas, ni más ni menos que con “Can I Call You Tonight?” de Dayglow, un artista que poco a poco se ha ganado a un montón de fans en nuestro país.

Desde hace algunos años, Dayglow la viene rompiendo en nuestro país, con shows en la CDMX y Guadalajara. Sin embargo, este 2023 debutará en Monterrey en Tecate Pa’l Norte, y aunque tocará otros hits como “Close to You” y “Hot Rod”, les firmamos que ninguna de sus canciones se escuchará tan macizo como “Can I Call You Tonight?”.

Wallows – “Are You Bored Yet?”

Wallows es otra de las bandas que también debutará en Monterrey como parte de Tecate Pa’l Norte 2023. Y la verdad es que nos tiene muy emocionados, porque desde hace un buen rato se convirtieron en uno de los proyectos alternativos más rifados y divertidos para ver en cualquier festival o show individual.

A lo largo de su joven carrera han sacado grandes canciones como “These Days” o “Scrawny”. Sin embargo, “Are You Bored Yet?” es una de las rolas populares de esta banda que fue fenómeno viral de TikTok y que seguro sonará en Tecate Pa’l Norte 2023. Y aunque no la tocarán con Clairo, muchos la corearán como si no hubiera un mañana

Trueno – “DANCE CRIP”

Dejemos de lado un ratito a las bandas para pasar a un artista que es una verdadera sensación de la música latina. Claro que hablamos de Trueno, quien forma parte de una movida interesante dentro del rap argentino y que llegará a Tecate Pa’l Norte para demostrar por qué es uno de los MC’s más importantes del momento.

Por supuesto que Trueno tiene varias canciones que le laten a la chaviza, como “FEEL ME?” y “Mamichula” con Nicki Nicole. Pero lo más probable es que reviente el escenario en el que se presente dentro del Parque Fundidora con “DANCE CRIP”, una de sus rolas más populares en TikTok que seguro sonará en Tecate Pa’l Norte 2023.

Villano Antillano – “BZRP Music Sessions #51”

Al igual que Trueno, Villano Antillano también es una de las artistas más rifadas del rap y el género urbano en Latinoamérica. Y la verdad es que tenemos ganas de verla en Tecate Pa’l Norte, pues siempre lo deja todo en el escenario y por lo que nos han contado, siempre se roba la atención con su show en vivo.

Y a pesar de que cada sencillo que Villano Antillano saca es un hitazo que la rompe en las plataformas de streaming musical, la sesión 51 que armó con Bizarrap está dentro de sus rolas que se han popularizado gracias a TikTok y que les apostamos lo que quieran a que sonará durísimo este 31 de marzo en Tecate Pa’l Norte 2023.

Monsieur Periné – “Nuestra canción”

Directamente desde Colombia hasta Tecate Pa’l Norte llega un proyecto que lleva un buen rato rifándosela y haciendo cosas muy chidas. Por supuesto que hablamos de Monsieur Periné, un dúo que dede hace varios años ha lanzado canciones que han pegado durísimo en el radio y las plataformas de streaming.

“Bailar contigo” y “Veneno” son ejemplos de hitazos que la rompieron cuando las lanzaron. Sin embargo, de todas sus rolas que se han popularizo en TikTok y que seguro sonarán en Tecate Pa’l Norte, debemos mencionar a “Nuestra canción”, que hasta se usó para un trend súper viral en la app.

Twenty One Pilots – “Stressed Out”

Puede que nos doliera la cancelación de Blink-182 en Tecate Pa’l Norte 2023 y las fechas que tenían programadas en Latinoamérica. Pero la neta es que el festival se rifó agregando a Twenty One Pilots al cartel de este año, pues aunque no seas fan, el dúo siempre da showsazos en vivo que conquistan a todo el público.

Por supuesto que Tyler Joseph y Josh Dun tienen varios clásicos en su discografía, como “Ride”, “Heathens” o “Car Radio”. Sin embargo, “Stressed Out” es una de sus rolas más populares en TikTok y que ya queremos escuchar el 1 de abril en Tecate Pa’l Norte 2023.

Billie Eilish – “when the party’s over”

Para nadie es un secreto que desde que se anunció el cartel de Tecate Pa’l Norte 2023, Billie Eilish es una de las headliners que emocionó a muchísimos. Y es que lo entendemos a la perfección, pues esta chica lleva unos cuantos años en la industria musical y se convirtió en una de las artistas más importantes de la actualidad.

Por supuesto que queremos escuchar hitazos como “bad guy”, “bury a friend”, “ocean eyes” y “everything i wanted”. Pero sin duda ya queremos corear “when the party’s over”, una de las rolas de Billie Eilish que se popularizó en TikTok y que no pueden faltar en su presentación en Tecate Pa’l Norte 2023.

RENEE – “Nunca tristes”

Ahora debemos mencionar a una artista mexicana que poco a poco se ha ganado su lugar en la escena de nuestro país y a un público muy fiel. RENEE es una cantautora a la que le ha costado años “pegar en el mainstream”, pero que tiene una propuesta muy directa y honesta con la que cualquiera puede conectar.

Con canciones como “Demasiado” y “Algo bien” logró que muchos voltearan a verla. Pero cuando sacó “Nunca tristes” fue una verdadera locura, ya que esta rola se hizo viral en TikTok para uno que otro trend y sin duda, es uno de los hits que RENEE tocará en Tecate Pa’l Norte 2023.

Lasso – “Ojos Marrones”

Ok, es momento de hablar de una rola que puede que no les encante, pero sonó en todos lados y se popularizó gracias a la magia del algoritmo de TikTok. Lasso es un artista venezolano que lleva un buen rato en México con su pegajoso proyecto de pop rock que en ocasiones combina con baladas y hasta un toque de urbano.

Aunque ha sacado canciones que no les ha ido mal en las listas de las más escuchadas, muchísimas personas lo conocieron gracias a “Ojos marrones”, una rola que apareció en millones de videos en la aplicación y que el público de Tecate Pa’l Norte 2023 cantará como si no hubiera un mañana.

Grupo Frontera – “No se va”

Para cerrar con esta lista de rolas populares de TikTok que segurito sonarán en Tecate Pa’l Norte 2023, tenemos la canción de una banda norteña que probablemente han escuchado hasta el cansancio. Hablamos de Grupo Frontera, que cómo han crecido desde que su música se viralizó en la app de videos.

“Que vuelvas” con Carín León y “Bebe dame” son la clara muestra de las canciones de Grupo Frontera que son una locura en TikTok. Pero nada como “No se va”, que sin duda es un hit que muchos corearán a todo pulmón en el Parque Fundidora. Y ustedes, ¿qué otras rolas populares de TikTok creen que seguro sonarán en Tecate Pa’l Norte 2023?