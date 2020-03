10 grandes conciertos de rock para ver en estos días desde casa

En los últimos días hemos visto como un montón de artistas –sobre todo músicos– han decidido dar conciertos o shows desde sus casas y transmitirlos con todos sus fans para que se distraigan un ratito de todo lo que estamos viviendo con el coronavirus, algo que sin duda nos ayuda con todo el estrés y la saturación de noticias que leemos a diario. Como dicen por ahí, la música nos ayuda a superar toda clase de momentos, como los complicados.

Aunque este esfuerzo lo agradecemos con el corazón en la mano y nos encanta ver que cada día tenemos una presentación de un artista diferente, es inevitable no recurrir a los clásicos para distraernos. Y es que a lo largo de los años varias bandas y músicos nos han regalado shows únicos, desde esos que se te vienen a la mente a la hora de inmediato, ya sea porque los viviste o simplemente porque sabes que forman parte de la historia de tu grupo favorito.

Como sabemos que pueden estar aburridos y necesitan una buena dosis de música para estos largos días de cuarentena, hemos decidido armarles una lista con 10 conciertos de rock que sin duda los ayudará a despejarnos y recordar algunas canciones que quizá tenían mucho tiempo sin escuchar.

The Rolling Stones Live at The Max, 1991

Además de ser unas leyendas de la música, los Rolling Stones fueron pioneros a la hora de llevar la música en vivo al cine. Durante la gira Urban Jungle de 1990, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman y Charlie Watts filmaron uno de los conciertos más impresionantes de su carrera, donde tocaron prácticamente las rolas más representativas de su carrera en medio de fuegos artificiales y la energía en vivo que caracteriza a la banda a pesar de su edad. Si tienen ganas de escuchar una cátedra de verdadero rock and roll, esta es la opción, pasar el rato escuchando uno de los conciertos más impactantes de los Stones.

Oasis Live at Knebworth, 1996

Este quizá sea la presentación que demuestra lo grande que fue y será Oasis. En plena batalla del britpop y con discos como Definitely Maybe o (What’s The Story) Morning Glory? bajo el brazo, así como con la popularidad a tope, la banda dio los conciertos más grandes (y para muchos los mejores) de toda su historia en el Knebworth Park. Y no lo decimos en vano, pues en dos noches los Gallagher y compañía lograron reunir a 500 mil personas y para los cuales se pidieron casi 3 millones de boletos, un verdadero récord en el Reino Unido. Aunque nunca salió de manera oficial todo el show, algún héroe sin capa recopiló algunas grabaciones del punto más alto de Oasis para todos nosotros.

Rage Against The Machine: The Battle of Mexico City, 1999

Muchos de los que compraron su boleto para el festival Coachella 2020 lo hicieron por ver el regreso de Rage Against The Machine a los escenarios, sin embargo muchos se quedarán por un rato con las ganas de escuchar esas rolas ponchadas en vivo. A pesar de todo eso y como aún no anuncian nada en México, recordemos uno de los conciertos más brutales en la historia de la banda. En 1999 la banda visitó nuestro país para presentar The Battle of Los Angeles, uno de los mejores discos de Zach de la Rocha y compañía, con una presentación brutal en el Pabellón del Palacio de los Deportes. Si lo que quieres es headbanguear como si no hubiera un mañana, aquí tienes la respuesta.

The Smiths en Madrid, 1985

Puede que la carrera de The Smiths haya sido fugaz, pero la influencia que dejó en las siguientes generaciones logró que muchos jóvenes británicos decidieran empezar a componer sus propias canciones. En 1985, Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce estaban promocionando Meat Is Murder y ya estaban empezando a idear un nuevo disco, The Queen is Dead, pero antes de eso dieron algunas presentaciones por Europa y España logró tener en su país a esta bandota tocando clásicos como “Hand In Glove”, “This Charming Man” y “Still Ill”. Por una noche, Madrid conoció la grandeza de las canciones de la banda de Manchester.

Metallica: Orgullo, Pasión y Gloria Live at Mexico, 2009

Metallica es una de las bandas que están poniendo en streaming algunos conciertos de su última gira para todos aquellos que están en casa, sin embargo nada como recordar uno de sus shows en la Ciudad de México. Tuvo que pasar casi una década para que James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich con su entonces nuevo bajista, Robert Trujillo, volvieran a nuestro país, y qué mejor manera de hacerlo que con disco nuevo, Death Magnetic. Los conciertos que la banda dio en el Foro Sol de la capital chilanga fueron tan grandes que decidieron incluirlos en un DVD que sin duda todo metalero que se respeta debe tener en su colección.

The Ramones Live at Rainbow Theatre, 1977

En pleno año nuevo y con un montón de jóvenes ingleses sedientos de escuchar a los pioneros del punk rock, The Ramones dieron una de las presentaciones más importantes de toda su carrera en el Rainbow Theatre de Londres. Un concierto en el que dieron rienda suelta al poder que tenían en vivo y donde sacaron el arsenal de rolas potentes, pues nada más tocaron 28 canciones en un set que estamos seguros les levantará el ánimo en estos momentos. Esta fue una de las presentaciones antes de que Tommy decidiera dejar la batería para convertirse en productor, así que es un testimonio de los últimos años con la alineación original de la banda.

David Bowie Heathen Tour, 2002

En 2002, el gran David Bowie decidió embarcarse en una nueva gira con la que recorrió algunos países del mundo para promocionar el entonces más reciente disco en su carrera, Heathen. Además de tocar rolas como “Cactus”, ” Slip Away” o “I Would Be Your Slave”, el legendario músico también se aventó algunas versiones alternas de sus clásicos, como la bella versión completamente al piano de “Life on Mars?” o el toque un tanto más rockero que le dio a “Heroes”. Puede que Heathen no haya sido el disco más mediático en la carrera de Bowie, pero demostró que aún tenía la capacidad de sorprendernos como lo hizo hasta el final de sus días.

U2 Live at Rose Bowl, 2009

U2 siempre se ha caracterizado por dar conciertos visualmente impactantes, combinando sus rolas con la tecnología del momento. Pero en 2009 la banda irlandesa armó una de las giras más impresionantes que se han visto en la historia de la música, el 360 Tour. En cada ciudad que el grupo visitaba montaban una enorme estructura futurista en el centro de los estadios conocida como ‘The Claw’, la cual contaba con una pantalla conformada por pequeños leds que se movían, así como un escenario que le permitía tanto a Bono y compañía como al público ver prácticamente desde cualquier punto en el que estuvieran sentados. Desde entonces, U2 no ha vuelto a montar un show que nos vuele la cabeza como este, aunque con el tour de The Joshua Tree lo intentaron.

Blur Live at Hyde Park, 2012

Tres años después de los conciertos que dieron como parte de su reunión y en el marco de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Blur fue la banda encargada de cerrar con broche de oro la justa deportiva. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree volvieron a Hyde Park para dar un showsazo de aquellos, pues además de tocar rolas clásicas como “Girls & Boys”, “Coffee & T.V.”, “Song 2” o “Tender”, también se dieron el lujo de sacar algunos lados B de su discografía que casi nunca tocan en vivo y contaron con invitados como los comediantes Phil Daniels y Harry Enfield. Una noche en la que Blur nos demostró que a pesar de los proyectos e intereses que tiene cada uno de los integrantes, el mundo los extrañaba.

Queen Live at Wembley Stadium, 1986

Justo un año después de aquella legendaria presentación en el Live Aid, donde sin duda se robaron por completo todo el show, Queen volvió al mismo estadio de Wembley para presentar su disco A Kind of Magic. Aunque muchos consideran que Freddie Mercury y compañía ya habían mostrado todo en el concierto benéfico, los cuatro músicos demostraron que todos ellos estaban equivocados. Este fue uno de los últimos conciertos que la banda dio antes de la muerte de su legendario vocalista y que a pesar de los años o todas las veces que lo hemos visto, nunca dejará de sorprendernos la extraordinaria habilidad que tenía a la hora de conectar con el público y hacerlos vibrar con su voz.

¿Qué otros conciertos agregaría a la lista?