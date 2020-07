Todos alguna vez hemos escuchado las palabras: “dedícate a una cosa y sé el mejor en ella” (o algo parecido). Es un gran consejo y sin duda tiene mucho de verdad. Luego por querer hacer de todo las cosas se quedan a medio hacer. Sin embargo, esto no aplica para todos. Hay personas que lejos de de hacer las cosas a medias son los mejores en lo que sea que se propongan.

En el mundo de la música encontramos varios de estos casos. Increíblemente, algunos de los músicos más grandes del mundo también han encontrado el tiempo y el talento para destacar en otras disciplinas del arte y la ciencia. Algunos se van cine o a la pintura, otros a la fotografía y algunos más ponen el ojo en la ciencia para abrir las puertas de sus otros talentos.

Ser un músico reconocido no es cosa fácil por sí solo. Como diría AC/DC, “It’s a long way to the top if you wanna rock and roll”. Pero algunos músicos no se conformaron con llegar a la cima del rock. Sus talentos les abrieron lugar para conocer la cima en otros lugares que muy, muy pocos artistas en general pueden lograr. Con esto en la mesa, conozcamos a 10 músicos que se la rifan en otros lugares que no son arriba del escenario.

10 grandes músicos que destacan en otras disciplinas del arte y la ciencia

Paul McCartney

Sir. Paul McCartney no necesita presentación. Su bajo es el más famoso del mundo y su banda la más grande en la historia de la música. Pero cuando nos salimos del reino musical, su trabajo tal vez sí necesite una breve introducción.

Cuando Paul se quita el bajo y apaga los micrófonos, persigue otra pasión artística en la que no le va para nada mal. Durante más de diecisiete años, McCartney ha sido un pintor comprometido, encontrando en su trabajo en el lienzo un respiro del mundo y otra salida para su impulso de crear.

Sus pinturas han sido un esfuerzo muy privado hasta hace poco y ahora ha decidido compartir su trabajo a través del lanzamiento de varias pinturas. En ellas encontramos una visión de Paul que si la pudiéramos poner en palabras musicales la describimos como un punto medio entre su música con The Beatles y su proyecto de colista.

Están llenas de color intenso y vida. Sus pinturas revelan el tremendo espíritu positivo de Paul McCartney, así como una sofisticación visual. Vean aquí “Beach Towel”, una de sus muchas pinturas.

Lady Gaga

No es sorpresa para nadie que Lady Gaga se encuentre en esta lista. De hecho por aquí no se trata de decir que destaca en otro arte, sino se trata de decir en cuántos lo hace. Canta, compone, escribe, baila y actúa. Hoy nos vamos con la última.

Lady Gaga es una excelente actriz, de eso no hay duda. Su papel en A Star Is Born con Bradley Cooper le valió una nominación a Mejor Actriz en los Premios Oscar, pero mucho antes de eso ya nos había mostrado de qué estaba hecha.

Mirando hacia atrás, los fanáticos dedicados reconocerán que Gaga ya no había mostrado momentos realmente interesantes en su faceta como actriz. De hecho, Gaga asistió brevemente a la prestigiosa Escuela de Artes Tisch de Nueva York antes de abandonar para seguir su carrera como cantante.

Ya sea que se trate de sketches cómicos de TV, videos musicales cinematográficos o pequeños cameos en películas de nicho, Gaga demostró que puede actuar y hacerlo mejor que muchas otras actrices desde hace muchos años.

Ver en YouTube

Brian May

Antes de que llegara Freddie Mercury a su vida, Brian May saltaba entre sus primeras bandas como Smile y su carrera universitaria. Su papá siempre le insistió que no dejara su educación a un lado.

A finales de los años 60 Mayse graduó con una licenciatura (con honores) de física y matemáticas en el Imperial College de Londres. Y por si esto no fuera suficiente, de 1970 a 1974, también estudió un doctorado en el Imperial College. Ahí estudió la luz reflejada del polvo interplanetario y la velocidad del polvo en el plano del Sistema Solar.

Su tesis, llamada A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud, se basa en parte en los datos que recopiló en el observatorio de Tenerife al comienzo de su doctorado en la década de 1970.

Andy Summers

Además de ser guitarrista de la banda The Police, Andy Summers también es famoso por su trabajo fotográfico. En los últimos 30 años, ha tenido 35 exposiciones de fotografía en todo el mundo. Su fotografía está inspirada en su música, y a menudo es un poco de mal humor. Así como todos amamos The Police, tenemos que decir que sus fotografía también llega a tener un lugar en tu corazón.

Ver esta publicación en Instagram A certain strangeness 📷: Andy Summers

David Bowie

Otro artista con múltiples talentos. David Bowie fue un a figura importante en la escena artística de Brixton, en el sur de Londres, mucho antes de que hipnotizara al mundo como Ziggy Stardust. El músico fallecido personifica lo que significa ser artista, dedicando su vida a la música, la actuación y la pintura con resultados igualmente impresionantes.

Las pinturas de Bowie tomaron varias formas, desde autorretratos abstractos hasta escenas mitológicas inspiradas en sus viajes alrededor del mundo. Su serie de Sudáfrica, por ejemplo, exploró el folklore ancestral que le contaron en su primera visita al país con su esposa Iman. Bowie también fue un entusiasta coleccionista de arte y tiene una de las colecciones más interesantes de un músico hasta el día de hoy.

Björk

Björk es difícil de clasificar. Su personalidad lo es y por ende todas sus expresiones artísticas. La estrella islandesa hace unos extraños éxitos llenos de beatbox como “Triumph of a Heart” un segundo y luego canta a los estándares del jazz como en “It’s Oh So Quiet”. Pocas cosas tienen sentido así como así como si debut en el cine.

Dancer in the Dark es técnicamente un musical de Hollywood. Pero es diferente a cualquier otro que hayas visto. Esta oscuro. Trágico. Filmado con cámaras extrañamente sucias. Y anclado por un rendimiento atrevido, intrépido y despojado de Björk. Ella aplasta los números musicales, pero sus escenas más tranquilas son los verdaderos topes del espectáculo. Ahí nos enseñó que su hambre y talento artístico está muy poco limitado a hacer música.

Ver en YouTube

David Byrne

El escocés David Byrne tiene un lugar en tu mente por ser el cantante y guitarrista de Talking Heads. Por ahí también es bien sabido que cuando no está haciendo rolas como “This Must Be the Place”, Byrne voltea a ver el cine y la actuación como sus pasiones alternativas. Ha dirigido una gran cantidad de videos y ha actuado desde los años 80.

Sin embargo, hay otro lado de Byrne que es igualmente fascinante de descubrir: su fotografía. Aunque no es ninguna sorpresa que un cineasta tenga un especial gusto por la fotografía, Byrne realmente se lo toma en serio. Su cuenta personal de Instagram está llena de fotografías espectaculares. Algunas sencillas, otras más complejas, pero todas con un ojo espectacular.

Ver esta publicación en Instagram secured to a reflection. merida

Bob Dylan

Bob Dylan es uno de los músicos más influyentes de la actualidad. Sus canciones se han convertido en himnos para los derechos civiles y los movimientos contra la guerra, y sus letras son tan conmovedoras y poderosas que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura en 2016.

Pero ahí no se queda su talento. Dylan también ha sido prolífico como pintor, recurriendo en gran medida a temas como la raza, la política y el blues. Las pinturas de Bob Dylan son testimonio de décadas en gira y experiencias únicas que le ha dejado la vida de ser un músico espectacular.

Su trabajo llamó la atención del público por primera vez con la publicación del libro Drawn Blank en 1994, una compilación de bocetos realizados durante una gira en América, Asia y Europa. Estos dibujos eran una visión del mundo a través de sus ojos, momentos fugaces que documentaban su vida en el camino. Es esta intimidad la que hace que su trabajo sea tan codiciado tanto para los fanáticos como para los coleccionistas de arte.

Dexter Holland

Cuando The Offspring tuvo éxito, el cantante principal Dexter Holland abandonó su doctorado en biología molecular para centrarse en la música. Años más tarde, se inscribió nuevamente, y en 2013 publicó un artículo de investigación sobre su trabajo sobre micro ARN en el VIH.

Los micro ARN son pequeñas moléculas de ARN que regulan cómo se procesa la información genética dentro de las células. Holland descubrió la información genética de varios micro ARN nuevos en el genoma del VIH que podrían desempeñar un papel en las habilidades persistentes de supervivencia del virus.

Holland recibió su doctorado en 2017 y sigue persiguiendo su lado científico así como hace a millones brincar y cantar cada que se sube a un escenario.

Miles Davis

El legendario músico de jazz Miles Davis es responsable de algunos de los mejores discos jamás realizados, incluida la obra maestra Kind of Blue en 1959. Sin embargo, su otro talento, la pintura, generalmente se pasa por alto. Quizás eso se deba a que no comenzó a pintar en serio hasta que tenía unos cincuenta años, durante un período en que su producción musical fue escasa.

El arte de Davis ha sido descrito como una mezcla aguda, audaz y masculina de varios grandes pintores como Pablo Picasso y Jean-Michel Basquiat. Sin embargo, así como lo vimos en su música, el arte tribal africano también es una influencia grande en sus pinturas.