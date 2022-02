Puro hitazo: Estas son 10 de las mejores colaboraciones de Mary J. Blige

Grande, icónica, una representante enorme del R&B noventero y la reina absoluta del hip-hop de corte soul… todo eso y más es Mary J. Blige, la legendaria cantante neoyorquina que ha marcado a la industria musical para la historia con su voz. Imagínense, sostener más de 30 años de carrera es algo que ella hace parecer fácil, aunque no lo es desde ningún punto de vista.

Y es que a lo largo de todo ese tiempo, la figura de la también conocida “Brook Lynn” se ha convertido en un hito al grado de que colaborar con ella se ha vuelto un punto importante para cualquier artista. Sin duda, compartir un track con Mary es algo que viste y hace brillar la trayectoria de cualquiera.

Por ello, con motivo de su aparición en el show del medio tiempo del Super Bowl de este año, acá les traemos algunas colaboraciones esenciales en la carrera de Mary J. Blige. Desde raperos de la vieja escuela hasta artistas más actuales, aquí tenemos de todo.

“What’s the 411?” ft. Grand Puba

Disco: What’s the 411 (1992)

El disco debut de Mary J. Blige llegó a principios de las 90 y pronto la presentó como la artista femenina que dominaría el panorama de la música urbana a nivel mundial. La combinación de la producción de Sean “Puff Daddy” Combs (el mismo que años después produjo a The Notorious B.I.G.) y la voz de la oriunda de Nueva York llevaron al R&B contemporáneo a otro nivel e innegablemente, terminaron por demostrar el camino para mostrar una nueva cara del hip-hop.

Precisamente, es la canción final del disco What’s the 411? la que le da nombre al material y la que resume perfectamente todo esto que les decimos. Échenle una escuchada a este feat con Grand Puba y compruébenlo.

“Love Is All We Need” ft. Nas

Disco: Share My World (1997)

El álbum Share My World marcó un antes y un después en la carrera de Mary J. Blige de muchas manera pues, primero que nada, es le primer material discográfico donde prescindió de la producción de Puff Daddy para abrirle la puerta a un buen puñado de creativos. El resultado: un disco más cercano al R&B que al hip-hop, sin abandonar las raíces en las que creció la cantante musicalmente.

Pero los artistas de rap no faltarían en a lo largo de los tracks. De ese disco, brilló “Love Is All We Need” junto al legendario Nas. La industria musical pop comenzaba a ver el potencial de las mega colaboraciones entre artistas más pop junto con exponentes de la música urbana más convencional.

“Don’t Waste Your Time” ft. Aretha Franklin

Disco: Mary (1999)

La reina del hip-hop soul y la reina del soul en una canción. Dos generaciones musicales en una sola canción. La evolución de un género musical expresada en una canción de cuatro minutos. Se terminaban los 90 y Mary J. Blige lanzaba uno de los mejores discos de su carrera, Mary, que le valió la aclamación de la crítica y en el que juntó a un montón de leyendas de la música afroestadounidense como Stevie Wonder y Aretha Franklin.

Fue con esta última con quien grabó “Don’t Waste Your Time”, una rola emotiva de esas que te erizan la piel y en la que ambas hacen gala de sus tremendas voces.

“One” ft. U2

Disco: The Breakthrough (2005)

Imagínense que U2, una de las bandas más icónicas de la historia del rock (para bien o para mal) te elija invite al escenario para interpretar una de sus canciones más reconocidas del nuevo milenio. Y no solo eso; sino que les haya gustado tanto el resultado que decidieran hacerle una versión de estudio.

Pues eso pasó con con Mary J. Blige, quien se unió a los irlandeses en esta versión alternativa de “One” que ella agregó a su disco The Breakthrough del 2005. De nuevo, la neoyorquina colaborando con puro gigante.

“Stairway To Heaven” ft. Travis Barker, Steve Vai, Randy Jackson y Orianthi

Disco: track bonus de Stronger with Each Tear (2009)

Ok, esta no es una canción original de Mary J. Blige porque pues, evidentemente, hablamos de un cover de Led Zeppelin. Pero no podemos negar que la cantante hizo un trabajo impresionante versionando el clásico de Robert Plant y compañía. Y no solo eso… para este cover se hizo acompañar de otras figuras como Steve Vai, Travis Barker y más.

Un combo ganador para un cover que merece más reconocimiento, sin duda.

“Mr. Wrong” ft. Drake

Disco: My Life II… The Journey Continues (2011)

Con este disco, Mary J. Blige entró de lleno a las nuevas tendencia del hip-hop, pero le puso todo el sello propio con lo mejor de su característico R&B de la época noventera. Drake puso algunos versos pero debemos ser sinceros: pasa un poco desapercibido ante el poderío vocal y la presencia sonora de Mary. Eso sí, la canción es genial.

Además, Blige demuestra con esta rola y el álbum en el que viene, que siempre está lista para adaptarse a las nuevas tendencias del género en el que se hizo famosa.

“I Can Love You” ft Lil Kim

Disco: Share My World (1997)

Juntar a la mejor cantante de la escena del hip-hop y el R&B de la época junto con una de las raperas más conocidas de los 90, era algo que debía suceder en algún momento. Y bueno, la idea se materializó en el ya mencionado Share My World de 1997 de Mary J Blige, quien nos entregó la romántica “I Can Love You” junto a Lil Kim.

Esto no definió a Mary como miembro de la escena del East Coast Rap tal cual, pero se veía una tendencia suya más cercana a los artistas que representaban aquel movimiento. Pero esas colaboraciones eran geniales en todos los sentidos.

Como artista invitada

“Now Or Never” de Kendrick Lamar

Disco: Good Kid, M.A.A.D City (2012)

En 2012, Kendrick Lamar terminó por asentarse como uno de los mejores raperos de la actualidad con el disco Good Kid, M.A.A.D City. Y aunque el disco es propiamente un material de hip-hop, “Now Or Never” con Mary J. Blige nos muestra una de las partes más y diferentes del álbum como tal… y por supuesto, una de las más interesantes.

“F For You” de Disclosure

Disco: remix lanzado como sencillo independiente del disco Settle

Bueno, podemos decir que este es uno de los casos donde un remix supera a la canción original. Por supuesto, es cuestión de gustos, pero podemos abrazar esa idea sin problema ya que la versión de “F For You” junto a Mary J. Blige se ha vuelto más popular que el track del disco sin invitados. Los hipnóticos beats y la producción de Disclosure nos demuestran la neoyorquina tiene una voz perfecta para acompañar la música electrónica.

“Can’t Knock the Hustle” de Jay-Z

Disco: Reasonable Doubt (1996)

El nombre de Jay-Z está escrito con letras de oro en la historia del hip-hop y mucho ello tiene que ver con el espectacular debut que le entregó al mundo a través del disco Reasonable Doubt. El rapero neoyorquino se hizo de enormes colaboraciones en ese material, destacando las de The Notorious B.I.G. y la de Mary J. Blige. Una vez más, la reina del hip-hop soul participando en grandes producciones musicales.