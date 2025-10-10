Lo que necesitas saber: También hay nueva música de HAIM, Nick Mulvey, Dënver, Ruzzi y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Gorillaz ft Trueno y Proof – “The Manifesto”

Parte del concepto de The Mountain, el nuevo disco de Gorillaz, se centrará en el ciclo de la vida, la trascendencia y las cuestiones del más allá. Y a reserva de lo que escuchemos después, parece que “The Manifesto” es el track que habla más a detalles sobre esas temáticas.

Y es que en esta nueva canción, el rap de Trueno reflexiona sobre lo que hay más allá de la vida terrenal. Pero aunque no hay una certeza, debemos ver la vida desde diferentes puntos ya que “lo que importa es el intento las hazañas, virtudes y los sentimientos” que experimentamos aquí y ahora.

También aparecen unos versos del fallecido Proof, ex D12 y antiguo colaborador de Gorillaz, donde reflexiona sobre la muerte. La parte del rapero es una grabación de una antigua sesión… y el hecho de que Damon Albarn la agregara al track, no solo es un homenaje, sino una manera de reforzar la idea de la canción sobre la trascendencia y el legado.

Richard Ashcroft – “I’m a Rebel”

Qué gran momento para Richard Ashcroft. El exvocalista de The Verve viene de un estupendo recibimiento como invitado en la gira de Oasis, pero más allá de eso, regresó con su primer disco solista en más de siete años… y es una maravilla.

Este álbum titulado Lovin’ You viene cargado de sorpresas. Una de las más notables es esta nueva canción titulada “I’m a Rebel”, que viene cargada con un ambiente dance/house ––de mucha influencia french touch–– cortesía de Mirwais… sí, ese mismo productor que se hizo colaborador cercano de Madonna en el Confessions On The Dancefloor.

Los fans más britpoperos o los más cercanos al rock quizá les salte un poco esta rola. Pero creemos fielmente que luego de un par de escuchadas es imposible resistirse.

HAIM ft Bon Iver – “Tie You Down”

HAIM nos dio hace unos meses uno de los mejores discos del año con I Quit (acá la reseña). Y bueno, tenían unas rolitas más guardadas para una edición de lujo que ya esta disponible. De esos tracks, llega a la playlist de las nuevas canciones de la semana “Tie You Down”.

Se trata de una balada indie pop con toques folk, lo cual se entiende ya que, una vez más, se armó el combo de colaboración junto a Bon Iver. Y vaya que es una canción llena de melancolía, pues habla de desear con todas tus fuerzas que alguien permanezca a tu lado al mismo tiempo que sientes la incomodidad de que esa persona se sienta atada.

Rolita pa’ echar una lloradita, sin duda…

Nick Mulvey – “Find Me”

El amor puro e incondicional prevalece, incluso más allá de lo terrenal; más allá de la ausencia. Esa es la idea que el genial Nick Mulvey parece tocar en esta nueva canción llamada “Find Me”.

A través de su conocida textura folk, el británico desarrolla una letra emotiva que nos pone ante la escena de una mujer que parece consciente de su fallecimiento y se despide de su amado. Pero ella le recuerda que siempre podrá encontrarla entre recuerdos y la intensidad de su amor.

Podremos escuchar este temazo de Nick Mulvey próximamente cuando el artista toque en el Teatro Ángela Peralta de la CDMX el 13 de noviembre próximo. Aquí pueden encontrar más actualizaciones del show, precios de boletos y más.

Dënver – “A pedacitos”

Dënver está regresando y no podríamos estar más felices. Y dentro de todo esto, la banda chilena nos está sorprendiendo con muchos detalles geniales como los que encontramos en “A pedacitos”, que también entra a la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá encontramos a la banda entrándole al R&B instrumental más clásico con cosillas orquestales y vientos bien nostálgicos. Y sí, la letra va por ese rumbo para describir esa sensación de sentir cómo se te quiebra el corazón tras una ruptura amorosa.

Y aunque la reflexión de la rola es esa, no pierde la oportunidad para dedicar algunos versos referentes a problemáticas sociopolíticas. “Dios también es palestino”, dice un verso para entender todo.

Ruzzi – “Déjame ser”

La Ruzzi es bien rifada y sabe entrarle a cualquier estilo musical más allá del indie rock y el indie pop que le conocemos. La prueba está en esta nueva canción, “Déjame ser” en colaboración con Alex Etc, que trae una vibra techno house.

Una buena rolita para salir de noche a fiestear, aunque la letra no evoca precisamente una escena de fiesta, sino la sensación de sentirte atraído mucho por alguien…. Pero ya sabes, de que no puedes sacártelo de la mente y quieres estar con esa persona, pero al mismo tiempo estás de ‘ya déjame ser y estar en paz AHHHHH’.

Como dicen por ahí, “es raro el amor”… jejeje.

Sting y Charly García – “In The City”

En febrero de este 2025, Sting dio un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. En los camerinos conoció a Charly García y ahí, se gestó una colaboración legendaria… que quizá en otros tiempos hubiera impactado mucho más ampliamente, pero no deja de ser algo enorme.

Según Charly, siempre fue admirador del sonido de Sting desde The Police, por lo que este tema ––que ya había escrito de tiempo atrás– se siente increíblemente cercano a la carrera solista del británico.

Una línea de bajo sencilla pero pegajosa, atmósferas de sintetizadores, guitarras y coros… y unos pianitos coquetos para volverte loco. Tremendo temazo se aventaron el par de leyendas.

Fcukers – “I Like It Like That”

Y hablando de temas coquetos… ¿qué onda con Fcukers y “I Like It Like That”? Los neoyorquinos andan imparables desde que lanzaron su EP Baggy$$ en el 2024, mostrando que son una de los proyectos a seguir dentro del dance alternativo.

Acá en esta nueva canción, nos entregan un house enérgico con pequeñas secciones reggae, con mucho ambiente playero y una Shanny Wise que incluso le mete una frase en español a la rola con “cariño, te necesito”. Como les dijimos, rolita coqueta.

Bob Vylan – “Sick Sad World”

Sí, “Sick Sad World” como el programa ficticio que le encantaba a Daria Morgendorffer. Por eso el arte del sencillo con la estética de la caricatura… y así, Bob Vylan regresa con una canción tras los diversos señalamientos de los que han sido foco por denunciar el situación en Palestina.

Aunque no lo dicen de forma explícita en la letra, esto podría ser punto de referencia para esta nueva canción de energía punk donde relatan lo podrido que está el mundo. Y vaya que lo está.

Veremos que sigue para el dúo de punk rap británico que ha seguido la misma senda que Kneecap: las autoridades y medios los señalan por denunciar lo que pasa en Palestina… pero en realidad, ellos no deberían ser la noticia, sino todo la lamentable situación humanitaria que ocurre allá con el pueblo palestino.

Arath Herce – “Quién pensaría”

Arath Herce está tomando vuelo y lo hace con su segundo disco, Musas en mí, que mantiene su esencia indie y folk con estructuras pop. El disco está bastante bueno, eh.

Y para que le entren sin miedo, les recomendamos escuchar “Quién pensaría” que llega a la playlist de nuevas canciones de la semana. Hagan de cuenta que la rola, a nivel instrumental, tiene un poco del ambiente folk del disco Mellow Gold de Beck… pero con una voz mucho más melódica, de repente susurrada, y muy enamoradiza sin duda.