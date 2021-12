Para rockearlos en la cena: Checa estos 10 suéteres navideños inspirados en tus bandas favoritas

Parece increíble pero aunque no lo crean, ya estamos en diciembre y faltan unos cuantos días para que termine el año. Sin duda, en este época es importante estar muy bien abrigados, porque el frío (o el fresco, como dirían nuestras abuelitas) se siente recio. Es por eso que a partir de estas fechas y en camino a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es común ver a un montón de personas usando chamarras y suéteres calientitos.

Desde hace ya un buen rato, se popularizaron en gran parte del mundo los famosos “ugly sweaters”, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Europa. A pesar de que cuando éramos niños nos daba pena usarlos –porque nuestras jefecitas nos obligaban a ponernos estas maravillas–, en la actualidad, batallamos y gacho por encontrar el suéter perfecto para la ocasión, y para presumirlo con nuestra familia o en la cena godín.

Los suéteres navideños de bandas son la onda

A pesar de que los tradicionales suéteres navideños tienen detalles de esta festividad, como arbolitos, copos de nieve, renos y demás, en los últimos años hemos visto prendas como estas con otros diseños. Para que se den una idea, hay ugly sweaters de series, películas, videojuegos (POR ACÁ los pueden checar) pero en esta ocasión queremos enfocarnos en los que están inspirados en la música, en particular en esas bandas de rock que amamos.

Aunque no lo crean, dentro de las tiendas oficiales de sus grupos favoritos es muy probable que a partir de diciembre encuentren suéteres que nos recuerdan a algunas de sus canciones más famosas o logos icónicos. Y sí, sabemos que en ocasiones es complicado que lleguen a México y Latinoamérica –porque de repente salen en un ojo de la cara y es probable que se gasten la quincena en ellos– pero dicen por ahí que por ver paga. Chequen nomás estas bellezas:

The Rolling Stones

Miren esta joyita, un clásico que nunca pasa de moda e ideal para rockear con tus abuelitos y tíos de la vieja escuela.

Iron Maiden

Si a ti te late más el heavy metal, seguramente querrás tener este suéter con Eddy en la portada de Powerslave

Black Sabbath

¿Un suéter con un Ozzy Navideño? Por supuesto que sí, queremos 10 para llevar.

Guns N’ Roses

“Oh… White Christmas. I’m dreaming of a white Christmas”. Sin duda, muchas personas y fans del rock desearían tener este ugly sweater de los Guns.

Pantera

Deja a los vaqueros del infierno de lado durante este mes y ponte navideño con esta maravilla cortesía de Pantera.

Metallica

¿”Some Kind of Santa”? Si eres fan from hell de Metallica, seguramente deberías considerar este ugly sweater para rockearlo en Navidad.

Radiohead

Fans de Radiohead, si quieren festejar como se debe, tienen que comprar este bellísimo suéter. Simplemente perfecto.

System of a Down

A diferencia de su música (que escandalizó a un montón de personas), este suéter de System of a Down se ve bastante relajado e ideal para la cena con tu familia.

Queens of the Stone Age

Sí, sabemos que este ugly sweater está increíble y seguramente robarás la atención de todos, pero si no quieres que tu abuelita o las tías peguen el grito en el cielo cuando te vean, mejor no lo uses frente a ellas.

The Beatles

Para cerrar con broche de oro, tenemos esta maravilla que cualquier Beatlemaniaco desearía usar esta Navidad, ¿a poco no dan ganas de poner los cover navideños de John, Paul, George y Ringo mientras tomamos un ponche calientito?