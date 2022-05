Este mes se vino con todo en cuanto a festivales y conciertos se refiere, ahora sí que para todos los gustos. Después de tanta sequía de música en vivo, ahí nos anda entrando el gusanito de querer ir a todos los que podamos, ¿a poco no? Y es que no podemos ignorar que hay unos carteles pasadísimos de lanza que sin duda no podemos perdernos.

En esta ocasión hablaremos de la primera edición de Tecate Emblema, el cual se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX (OJO ACÁ si aún no compras tus boletos) y trae una propuesta bastante interesante, pues además de contar con la presencia de artistas internacionales pesados, también traen experiencias digitales y presenciales muy rifadas.

Por ello, acá nos armamos 4 razones para que te lances a este festival que sin duda será épico.

Foto: Especial

El line-up que nos despertó la nostalgia noventera

¡Qué cosa con el cartel de Tecate Emblema! La verdad es que cuando se hizo el anuncio no pudimos evitar la emoción de ver a los Backstreet Boys de nuevo en la CDMX (Chécate ACÁ cómo reaccionó internet). Y no solo a ellos, también está Gwen Stefani a quien podríamos escuchar con clásicos noventeros de No Doubt como Don’t Speak, Sunday Morning o Ex-Girlfriend.

Pero no todo es noventero, la verdad es que se rifaron con un cartel que tiene para todos los gustos: CHVRCHES, Carly Rae Jepsen, Kali Uchis, Bratty, Little Simz, Diplo, entre otros. Así que si estás armando el plan para el fin de semana, cáele porque se va a poner increíble.

Foto: Cortesía

¡El Tecateverse llega a CDMX con Tecate Emblema!

Sí, la música es lo más importante en un festival, pero en un segundo lugar muy cercano están las experiencias que rodean los escenarios. Y en cuanto a experiencias se refiere, Tecate siempre nos sorprende con su innovación y ahora nos trae el Tecateverse (el cual ya pudimos ser testigos en Tecate Pa’l Norte).

¿De qué trata todo esto? Dentro del festival habrá un juego en donde podrás vivir la experiencia a través de unos lentes virtuales que te llevarán por un bar Tecate. Este juego virtual es solo una parte de la experiencia completa que trae Tecate, así que sigue leyendo y pon atención a las activaciones que te mencionamos para que veas a dónde vamos con todo esto.

Chill & Chela: ¡Conoce la pipa gigante de cerveza!

Para aquellas y aquellos que andan buscando un lugar para relajarse mientras brincan de escenario, Tecate trae la Chill Zone en donde podrás sentarte a chelear tranquilamente, pero acá lo verdaderamente rifado es que la cerveza que consumas proviene de una pipa gigante con cerveza fresca, recién salida de la planta de producción.

Foto; Cortesía

Distrito Tecate: el hospitality que no te debes perder

Pero si lo que realmente quieres es pasártela rifado con tu bandita, entonces debes llegarle al Distrito Tecate, el hospitality en donde encontrarás realidad aumentada y podrás jugar escaneando códigos QR y señalando ciertos spots del lugar. ¡OLOV!

OJO: ¡Podrás llevarte bucket hats del evento!

¿Crees que todo esto se hizo nomás porque sí? Nel. Tecate todo tiene planeado para que la pases increÍble y diseño estas experiencias para que las recorras como gustes y tengas la oportunidad de ganar bucket hats si completas el rally de todas las experiencias.

Entonces, ¿qué? ¿dónde nos vemos para llegarle a Tecate Emblema?