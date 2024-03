Lo que necesitas saber: Entre los actos del AXE Ceremonia 2024, te recomendamos 5 artistas que escuchar de inmediato por sus propuestas frescas y emocionantes.

El AXE Ceremonia regresa este 2024 con muchísimos artistas que queremos ver ya, y es que el festival se destaca por traer actos consagrados, pero también artistas emergentes o que de plano no habían venido a México.

Para actualizar tus playlists e incluir música distinta, te recomendamos cinco artistas que deberías dominar antes de verles el sábado 23 y domingo 24 de marzo en el Parque Bicentenario.

El AXE Ceremonia nos dejó con la boca abierta con el lineup que armaron para este 2024/Foto vía Twitter: @AXECeremonia

Propuestas con innovación que están creciendo rapidísimo

Romy nos muestra su faceta bailable con un discazo lleno de sad bangers

El disco Mid Air (2023) de Romy fue de lo mejor que escuchamos el año pasado, y aunque extrañamos a The xx, la artista nos emociona porque combinó lo mejor de la electrónica retro de los noventas con su característica voz. No hay forma de mantenerse estático en un show de Romy Madley Croft, que cuenta con colaboraciones ideales con Fred again.. y Beverly Glenn-Copeland.

Las sad bangers, rolas tristes pero sumamente bailables, predominan en su disco aunque tenemos también momentos sumamente amorosos y esperanzadores. Escuchen su Mid Air y quizás algunas colaboraciones como “Lights Out” o la emblemática “Loud Places”.

La electrónica melódica de Overmono que tiene loops pegajosos

El dúo galés Overmono visita México por segunda vez para estrenar su excelente álbum Good Lies (2023), que refrendó la genialidad de las mentes creativas de Tom y Ed Russell. Sirviéndose de bases de breakbeat con beats profundos del house clásico, sus sintetizadores suelen crear atmósferas ideales para vocales loopeados o de plano rolas instrumentales.

AXE Ceremonia mantiene un compromiso con traer electrónica de primer nivel al formato de festival, recordemos que en ediciones pasadas han traída a nada más ni nada menos que Aphex Twin, Nicolas Jaar, Disclosure y Bicep. Para entrarle a Overmono, te recomendamos “Good Lies”, “Sugarussh” y “Vermonly”, aunque aún hay tiempo para escuchar su material completo.

Sampha tiene música que rescata lo clásico pero con un giro futurista

El año pasado, Sampha nos regaló uno de los mejores discos de 2023, en el que mostró una producción excepcional, que rescata lo mejor del rhythm and blues y tintes de jazz, pero conviviendo con electrónica y su reconfortante voz.

Sampha se presentará por primera vez en la CDMX en AXE Ceremonia, en lo que seguramente será uno de los mejores momentos del festival. Su mezcla particular de géneros, con el piano como pieza central, te recordará a artistas como KAYTRANADA o Kelela. Te recomendamos escuchar completo Lahai (2023) y también “Blood On Me” y la cautivadora “(No One Know Me) Like the Piano”.

Kenia Os tiene una propuesta fresca con elementos de varios géneros

Los géneros urbanos tienen mucha presencia en el AXE Ceremonia, y Kenia Os trae una rarísima mezcla de elementos que resultan en un pop que toma de la electrónica, riffs de rock, rhythm and blues, por lo que es difícil encasillarla en un solo género.

Sus rolas pueden ir en varias de tus playlists, porque tiene desde baladas, hasta rolas para bailar en un club. Les garantizamos un show variadísimo, y para prepararse deben entrarle a canciones llegadoras como “Buscándonos” o “La Invitación”, y otras como “Malas Decisiones” y “Ojo X Ojo” nos pondrán a bailar en el fetival.

Jean Dawson te hará cuestionar la existencia de los géneros con una producción brutal

David Sanders define lo que es el pop experimental, con una absoluta montaña rusa auditiva que se traslada del metal al rap, todo sobre bases sólidas de pop, que te mantienen curioso sobre lo que sigue. Si te gustan BROCKHAMPTON o Post Malone, debes entrarle ya a este artista.

Está bastante activo y recientemente lanzó los sencillos “Boohoo” y “NO SZNS”, y te recomendamos también su disco más reciente CHAOS NOW* (2022), en particular, las diferentísimas “THREE HEADS*” y “PIRATE RADIO*”.

El lineup del AXE Ceremonia 2024 nos ofrece muchísima diversidad, y les recomendamos estos cinco artistas para escucharlos previo a sus presentaciones en el Parque Bicentenario de la CDMX. ¿Los veremos por allá? Aún pueden buscar sus boletos por acá.

