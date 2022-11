Un festival de música no solo se hace una experiencia increíble gracias a sus headliners, sino también a esos artistas de las llamadas ‘letras chiquitas’. Estas bandas y cantantes siempre le ponen un toque especial a los eventos pues si bien algunos ya tienen bastante reconocimiento, también hay otros tantos que llegan para sorprender al público que no los conocía. Por supuesto, el Corona Capital 2022 no será la excepción en ese sentido.

Así que en ese sentido, si le van a caer al CC2022 los próximos 18, 19 y 20 de noviembre y quieren echarle una escuchada a algunos de estos exponentes para refrescar sus playlists, aquí les dejamos algunas recomendaciones imperdibles. Y en lo que andan saltando de escenario en escenario, dénse una vuelta por la Silent Party de Pepsi Black, donde habrá DJs pa’ escoger y toda la onda.

Ilustrativa del festival. Foto: Lulú Urdapilleta

The Jungle Giants

Se nos pasa la idea de repente, pero la neta Australia tiene una escena musical sorprendente prácticamente desde siempre y hoy, es más común ver a artistas de ese país sonando duro en México. Y dentro de la escena indie de allá, The Jungle Giants es una de las bandas más sobresalientes ya desde hace algunos años.

Eso sí, para el grupo no será una novedad pisar tierras mexicanas como tal. Ya en el 2020, justo antes de la pandemia, vinieron para tocar en la CDMX en el Foro Indie Rocks en un show donde se comprobó que tienen una buena fanaticada mexa. Ahora, les tocará tomar un escenario mucho más grande en el Corona Capital 2022.

Apenas en el 2021, lanzaron su disco Love Signs con el que dieron el salto a un sonido más cercano al indie-pop bailable. Pero si le echamos una buena escuchada a sus primeros materiales, seguramente encontrarán otras muy buenas rolas como “She’s a Riot”, “I am What You Want Me to Be”, “Don’t Know What Else to Do”, “You’ve Got Something” y más.

Spacey Jane

Otra joyita australiana que viene a rifarse como los grandes en el Corona Capital 2022 es Spacey Jane. Y es que es notable cómo en cuestión de apenas seis años se han vuelto ya no solo una de las bandas con más proyección de ese país, sino en una realidad que está ganando impulso alrededor del mundo.

La banda se formó en el 2016 y al año siguiente, lanzaron su primer sencillo, el genial “Still Running” con una vibra bastante de garage rock bien divertida. Justo, si debiéramos describir esas rolas con las que empezaron a hacerse de reconocimiento, las podemos describir como sumamente divertidas.

Para el 2020, la banda lanzó su disco debut Sunlight, donde agregaron un poco más de texturas melódicas cercanas al indie-pop rozándole un poquito al shoegaze y cosillas de ese estilo. La banda viene al CC2022 con nuevo disco bajo el brazo: Here Comes Everybody, que la verdad está bastante chido. Les contamos más sobre Spacey Jane en el perfil que hicimos de ellos POR ACÁ.

The Altons

Una de las cosas chidas del Corona Capital 2022 es que habrá proyectos musicales con toques latino. Y en ese sentido, The Altons son una de las bandas que te sorprenderán por completo.

Se sabe que allá en California, Estados Unidos hay una escena rockera con sabor hispano bastante destacada, con este grupazo como uno de los exponentes más geniales del momento. Mucha vibra de soul rock, blues, algunos toques funky cool para gozar sin medida.

Ahí nomás por si ocupan una referencia, digamos que si son fans de bandas como Black Pumas o Alabama Shakes, esta será una banda que no dudarán ni tantito en agregar a sus listas de reproducción. Acá abajo va una rolita espectacular para que vean qué onda y AQUÍ les contamos más sobre la carrera de esta bandota que sin duda sonará más fuerte que nunca en el CC2022.

Wallows

Hablar de Wallows es referirse a una de las bandas más refrescantes del indie rock y el rock alternativo de los últimos años. Con relativamente poco tiempo en escena, esta banda de Los Ángeles se ha ganado una fanaticada extensa en todo el mundo, porque son el ejemplo de lo que es ser perseverante para alcanzar el sueño de hacer música.

En 2014 empezaron a lanzar algunos EP’s para abrirse camino en internet y fue en 2019 cuando dieron el salto a las ligas mayores con su disco Nothing Happens, impulsado por el sencillo “Are You Bored Yet?” (que es una colaboración con la reina del bedroom pop, Clairo).

Para este 2022, la banda terminó por establecerse como toda una realidad de la escena alternativa con su segundo disco de larga duración, Tell Me That It’s Over, que los ha llevado a presentarse en varios de los festivales más grandes del mundo como Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza, Reading and Leeds y a la lista, agregarán al Corona Capital.

Beach Bunny

La industria musical ha evolucionado gracias a las redes sociales y plataformas como TikTok han impulsado a muchas bandas no necesariamente al ámbito mainstream, sino hacia un público más específico. Y así pasó con Beach Bunny.

Tras ganar notoriedad con algunas rolitas en internet, entre el 2017 y el 2018 se volvieron super virales gracias a la canción “Prom Queen” del EP homónimo que se usó para diversos trends. A partir de entonces, su carrera solamente ha crecido.

En el 2020 llegó el primer álbum de larga duración de la banda con Honeymoon y en este año, nos trajeron otro discazo llamado Emotional Creature. De nosotros se acuerdan cuando se arme la fiestota con ellos en el Corona Capital 2022.

Ahora sí, ya te dimos buenos tips para armar tus horarios y pasarla chido mientras esperas a los headliners, y para cerrar, un pequeño recordatorio: que no se te olvide incluir en tu itinerario a la Silent Party y de paso te echas una Pepsi Black para refrescarte de las caminadas, ¿a poco no?