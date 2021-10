¡Liam Gallagher anuncia su nuevo disco ‘C’MON YOU KNOW’ y un show en Knebworth!

Vaya que el 2021 nos ha dejado con el ojo cuadrado a nivel musical. No solo estamos contentos porque poco a poco están regresando los conciertos y festivales en algunas partes del mundo, también porque varias bandas y artistas quieren volver a los escenarios con rolas recién salidas del horno. Sin embargo, y bajita la mano, también tenemos el regreso de músicos que llevaban un buen rato sin anunciar música nueva, como el caso de Liam Gallagher.

Fue en 2019 cuando el ex frontman de Oasis y Beady Eye estrenó su segundo material discográfico en solitario, Why Me? Why Not. Desde entonces, el buen Liam nos presentó su MTV Unplugged y se la pasó tirándole hate en Twitter a Noel (aunque ambos se “reconciliaron” para crear una empresa de cine y así producir el documental de Knebworth). Pero al parecer, además de todo esto, también se dio el tiempo de entrar al estudio a grabar.

Liam Gallagher volverá con un nuevo disco

Hace algunos días, Liam Gallagher reveló en sus redes sociales que pronto haría un anuncio muy grande. En la entrevista que tuvimos con él hace casi un año nos confirmó que ya estaba empezando a trabajar en música nueva y con la intención de lanzar su tercera álbum como solista (POR ACÁ pueden checar la plática completa). Sin embargo, ahora es una realidad, porque acaba de soltar el nombre su siguiente disco y estamos muy emocionados.

A través de su cuenta de Twitter, Liam comentó que su tercer material discográfico en solitario llevará por título C’MON YOU KNOW (una de sus frases favoritas y con la que termina todos sus mensajes). Por el momento no mostró el tracklist oficial ni mucho menos estrenó el primer sencillo, aunque no nos dejó con las manos vacías, porque confirmó la fecha oficial de lanzamiento y hasta publicó la imagen de la portada de este álbum.

El frontman también volverá a Knebworth

Como cereza en el pastel, Liam Gallagher terminó todos sus anuncios revelando que dará el show más grande de su carrera (por ahora) el próximo 4 de junio de 2022 y justo en un lugar muy importante para él. Resulta que 25 años después de los dos conciertos enormes que dio con Oasis, que cambiaron la historia de la música británica, el frontman volverá a Knebworth Park para dar una gigantesca presentación junto a varios invitados sumamente especiales.

Además del menor de los Gallagher encabezando este concierto, también estarán presentes artistas como Kasabian, Michael Kiwanuka, Fat White Family y Goat Girl, en un show que promete y mucho. Sobre esta presentación, Liam comentó: “Estoy encantado de anunciar que tocaré en Knebworth Park. Va a ser bíblico”. Y si ustedes quieren lanzarse para verlo en vivo y a todo color, les contamos que los boletos estará disponible el próximo 8 de octubre en este sitio.

Ahora bien, como mencionábamos antes, todavía no tenemos los detalles oficial de C’MON YOU KNOW. Sin embargo, Liam Gallagher anunció que el disco estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 27 de mayo de 2022… sí, todavía falta un buen rato para escuchar su tercer disco. Ni modo, parece que solo nos queda esperar, pero mientras aguardamos a que estrene este álbum, escuchemos una de las mejores versiones acústicas de su MTV Unplugged.