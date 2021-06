5 razones para escuchar la reedición del ‘Origin of Symmetry’ de Muse

Este 2021 ha sido un gran año para la música, pues poco a poco los festivales y conciertos vuelven a nuestras vidas. Sin embargo, y mientras todo regresa a la normalidad, muchas bandas y artistas siguen sorprendiéndonos lanzando rolas recién salidas del horno. Aunque también hay algunos que encontraron este momento como el adecuado para festejar como se merece el aniversario de álbumes que son muy importantes para ellos, como el caso de Muse.

El 17 de julio de 2001, Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme sorprendieron al mundo con su segundo material discográfico, el cual llamaron Origin of Symmetry. En este disco demostraron una evolución sólida del concepto y sonido que nos presentaron en Showbiz, entregando canciones épicas, distorsionadas y llenas de instrumentación que se convirtieron en clásicos como “Plug In Baby”, “New Born”, “Bliss” y más.

Muse celebra con todo los 20 años de ‘Origin of Symmetry’

Gracias al lanzamiento de este álbum, Muse se catapultó como una de las bandas más relevantes e interesantes de su generación porque siendo muy honestos, en aquellos años no había nadie que sonara como ellos. Además, les abrió el camino para presentarnos discos como Absolution, Black Holes and Revelations, The Resistance y más, en donde quedó muy claro que ellos estaban en constante cambio y experimentando con diferentes ritmos.

Pero ahora, 20 años después del estreno de Origin of Symmetry, el grupo británico decidió celebrar como se merece a este material tan especial, ¿de qué manera? Bueno, pues estrenando este 18 de junio una reedición llena de remixes que los propios integrantes armaron con el productor de este álbum, Rick Costey. Y si ustedes todavía no se animan a escucharlo completito, acá les damos cinco buenas razones para que le den play en este momento.

Un verdadero clavado al baúl de los recuerdos

Para crear esta versión especial del Origin of Symmetry, Muse se aventó un clavado profundo hacia las pistas originales que grabaron entre septiembre de 2000 y febrero de 2001. Así que este es un regalo para los fans de hueso colorado que además de disfrutar las rolas que aparecen dentro del tracklist oficial del álbum, también les fascina escuchar esas rarezas o lados B que muy pocas veces (o casi nunca) ven la luz en un álbum.

Mejoraron considerablemente la calidad de sonido

Desde siempre, Muse es una de tantas bandas que se preocupan por su sonido, tanto en el estudio como en vivo. Y por supuesto que en la reedición de Origin of Symmetry puedes escuchar una mejora considerable en cuanto al audio, porque prácticamente sientes como si Matt estuviera cantando y tocando la guitarra en tus oídos, aunque también suena potente la base sólida de Chris y Dom en la batería.

Nota: Les recomendamos ponerse audífonos para apreciarlo por completo, después nos dan las gracias.

Nos muestra una visión un tanto diferente del disco

A pesar de que como menciona la propia banda, fue muy complicado mejorar sencillos y rolas tan queridas como “Bliss” y “Plug In Baby”, la realidad es que en esta versión, Muse se clava en esas canciones “no tan conocidas” de su catálogo, dándoles una nueva vida y demostrando que en un principio estaban pensadas de una manera un poquito diferentes. Échense el Origin of Symmetry original y después la reedición y notarán los pequeños cambios.

Las rolas infravaloradas de ‘Origin of Symmetry’ se roban la reedición

Continuando un poco con el punto anterior, son las rolas infravaloradas de este disco las que llaman la atención. Aunque nos encantan los clásicos que se desprenden del Origin of Symmetry, vale la pena escuchar y prestarle mucha atención a temas como “Micro Cuts”, “Citizen Erased”, “Megalomania”, “Screenager” y “Darkshines” solo por mencionar algunas, porque los sorprenderán y quizá reciban el mérito que se merecen.

Es todo un viaje a los primeros años de Muse

Las opiniones con Muse a veces están divididas. Por un lado están los fans que los apoyan y siguen cada camino que la banda toma –aunque sea cambiar un poco de sonido–, pero también hay quienes piensan que quizá deberían regresar a lo que hicieron en el pasado. No importa de qué lado estés, estamos seguros que escuchar esta nueva versión del álbum te llevará a esa época donde Matt, Chris y Dom irrumpieron en la industria musical.

Si eres fan from hell de la banda o simplemente te encanta este disco, la vas a pasar de maravilla redescubriendo todas esas canciones con las que conquistaron al mundo y recordando esos años donde apenas estaban despuntando. Recuerden que ya pueden escuchar la reedición del Origin of Symmetry en todas las plataformas de streaming: