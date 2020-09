Así fue como el 11 de septiembre provocó la creación de My Chemical Romance

El 11 de septiembre de 2001 es una fecha que la humanidad jamás olvidará. Tristeza, terror, pánico, más de 6 mil heridos y cerca de 3 mil fallecidos, fue el saldo que dejó el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Un ataque terrorista que comenzó cerca de las 8:46 de la mañana y el cual dejó una herida profunda en todos los estadounidenses.

Es verdad que el suceso causó un impacto en varios sectores de la vida estadounidenses y claro que en el terreno musical no fue la excepción. No solo porque muchos artistas escribieron canciones para rendir tributo a quienes perdieron la vida durante el atentado. También, porque el suceso dio inicio a bandas que posteriormente lograron marcar a una generación entera en todo el mundo, tal y como fue el caso de My Chemical Romance.

Gerard Way presencio el atentado a las Torres Gemelas hace 19 años

Pocos saben que la banda comenzó dio ante este lamentable suceso ocurrido hace 19 años, cuando Gerard Way vio los edificios derrumbándose mientras se dirigía a su trabajo. Una imagen que además de provocarle estrés postraumático, también lo orilló a refugiarse en la música para conseguir una especie de terapia.

Fue en el 2019 y durante su panel en la Comic Con de Los Ángeles, donde Gerard Way declaró cómo se había formado My Chemical Romance después del atentado del 11 de septiembre. Un suceso que lo motivó a componer la canción “Skylines And Turnstiles”, perteneciente a I brought you my bullets, you brought me your love, el álbum debut de la banda publicado en el 2002.

Escribió “Skylines and Turnstiles” en honor a quienes perdieron la vida en el 9/11

“Tomé la guitarra de nuevo y escribí ‘Skylines And Turnstiles’, luego llamé a Otter (Matt Pellissier) y luego llamé a Ray, y conseguimos a Mikey recién comenzamos a construir este impulso… Se convirtió en mi terapia del trastorno de estrés postraumático que todos habían experimentado desde el 11 de septiembre y ayudó a procesar eso”, mencionó el vocalista durante su panel en dicha convención.

“Skylines and Turnstiles” fue la primera composición donde Way encontró una especie de molde para escribir canciones con My Chemical Romance, pues en la letra plasmó un pensamiento muy honesto y puro con la intención de poder dejarlo atrás y superarlo. Algo que constantemente realizó durante su paso en la agrupación. Pero sobre todo, que lo motivó a no rendirse en su sueño de tener una banda.

My Chemical Romance comenzó su historia hace 19 años

En otra entrevista con el portal Newsweek en el mismo año, el cantante indicó cómo lo ocurrido le hizo pensar en lo breve que puede ser nuestro paso por la tierra: “Se sintió como el fin del mundo. Se sintió como el apocalipsis. Estaba rodeado por cientos de personas en un muelle en el río Hudson, y vimos cómo se derrumbaban los edificios”, indicó Way al portal.

“Desde entonces, he seguido pensando en lo que haríamos en el fin del mundo si supiéramos que solo nos queda un poco de tiempo”, mencionó el líder de My Chemical Romance, afirmando que de alguna manera el suceso sigue trayendo escenarios apocalípticos a las creaciones de la banda, las cuales comenzaron con un hecho lamentable como el 11 de septiembre de 2001.

