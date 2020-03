Muchos creen que el arte y la ciencia son cosas separadas, pero no podrían estar más equivocados. De hecho cuando la música y la ciencia se juntan, pasan cosas increíbles. Y es que al final del día no son cosas excluyentes sino complementarias. La ciencia inspira al arte y el arte inspira a la ciencia. Es y siempre ha sido así. Ambos parten de la curiosidad y del increíble proceso creativo del ser humano. Einstein tocaba el violín, el guitarrista de Queen Brian May tiene un doctorado en astrofísica.

La ciencia y la tecnología han inspirado cientos de canciones, pero también han inspirado portadas de álbumes, algunas de ellas icónicas. Estas son algunas de las mejores portadas de álbumes inspiradas en la ciencia:

Pink Floyd – Dark Side of the Moon

En el apogeo de la popularidad de Pink Floyd en la década de 1970, las portadas de álbumes y la iconografía visualmente atractivos de la banda británica complementaron la genialidad de su sonido y generaron una revolución en el arte musical. En ninguna parte, el poder del atractivo visual de Pink Floyd es más evidente que en la portada de The Dark Side of the Moon, lanzado en 1973. The Dark Side of the Moon no es solo uno de los mejores álbumes que se haya hecho, su portada se convirtió en un ícono visual para la banda, creando un antes y un después de lo que una portada puede significar.

Los genios creativos de la portada de The Dark Side of the Moon, son Aubrey Powell y Storm Thorgerson, quienes son también responsables de crear algunas de las portadas de discos más memorables del rock, como la de Houses of the Holy de Led Zeppelin. Para esta portada, y después de horas de sesiones de lluvia de ideas que se extendieron desde la noche hasta las 4:00 a.m., Horgerson le mostró a Powell una fotografía en blanco y negro de un prisma con un haz de color proyectado a través de él, una imagen que también había notado en un libro de texto de física. Inmediatamente fue aprobada por la banda, que de ninguna manera quiso su nombre o el nombre del disco en ningún lugar visible.

Este fenómeno físico causado por un prisma se llama dispersión refractiva. Sucede cuando luz blanca, como la que emiten los soles, atraviesa un medio transparente y se refracta, mostrando a la salida los respectivos colores que la constituyen. Diferentes colores de luz presentan una longitud de onda y una frecuencia específica, por lo que al pasar por el prisma, se separan y salen de manera independiente.

Joy Division – Unknown Pleasures

La icónica portada del álbum debut de Joy Division presenta un extraño patrón en blanco sobre negro que ha aparecido en un millón de camisetas desde 1979. Pero, ¿cuando te pones tu playera, sabes qué es realmente este patrón? La portada portada de Unknown Pleasures de 1979, es quizás la imagen más duradera de la era del post-punk, y esto no es ninguna casualidad.

El dibujo lineal blanco sobre negro evocó muchísimo misterio en aquellos tiempos. En esos días previos a Internet, la información sobre Joy Division era escasa: los nombres de la banda no aparecían en el registro y no había forma de que las fotos de los músicos aparecieran. ¿Qué simbolizaba la enigmática forma de onda?, se preguntaron millones de personas al escuchar “Disorder”.

No mucho tiempo después, se descubrió que la imagen es un diagrama apilado de las emisiones de radio emitidas por un púlsar, es decir, una estrella de neutrones giratoria. Originalmente llamado CP 1919, el púlsar específico de esta portada, fue el rimero en ser descubierto en 1967 por la estudiante Jocelyn Bell Burnell y su supervisor Antony Hewish de la Universidad de Cambridge.

Cuando una estrella de neutrones gira, emite radiación electromagnética en un haz como un faro, que puede ser captada por radiotelescopios. Esta radiación es emitida por la increíble velocidad de rotación de la estrella y son de las pocas cosas que pueden escapar de ellas. Un punto de su superficie puede estar moviéndose a velocidades de hasta 70.000 km/s. Lo único que impide que se despedace un púlsar por su fuerza centrífuga, es el potente campo gravitatorio que tienen.

The Strokes – Is This It (edición E.E.U.U)

El primer lanzamiento del álbum de The Strokes Is This It del 2001, presentó una fotografía de la cadera de una mujer desnuda, con una mano enguantada de negro que descansa sobre ella de manera sugestiva, y ha sido aclamada como una de las mejores portadas de álbumes de todos los tiempos. Sin embargo, para el lanzamiento estadounidense del álbum unos meses después, la banda decidió reemplazar el trasero de la mujer con una fotografía psicodélica de las huellas dejadas por partículas subatómicas en una cámara de burbujas.

Las cámaras de burbujas son una tecnología antigua utilizada para estudiar partículas subatómicas. Lo que se hace en estás cámaras, es que se llena una cámara con hidrógeno líquido. Cuando una partícula cargada, ya sea por radiactividad natural o por un colisionador de partículas, pasa a través del hidrógeno líquido, hace que el hidrógeno a su alrededor hierva dejando un rastro de burbujas a su paso. Las burbujas se fotografiaban y estudiaban para determinar qué tipo de partículas habían pasado por ahí.

La imagen de portada de The Strokes es una foto mejorada artísticamente de este fenómeno físico. Las espirales apretadas son electrones, mientras que las pistas más rectas son de partículas más pesadas como muones y protones. Las cámaras de burbujas se utilizaron en la investigación de física nuclear y de partículas durante varias décadas del siglo XX, pero han sido reemplazadas por cámaras de alambre modernas. Es muy interesante ver en algunos rastros de estas partículas la famosa secuencia de Fibonacci…

Metallica – Death Magnetic

Death Magnetic de 2008, el noveno álbum de estudio de Metallica, no es específicamente conocido por ser uno de los mejores y más icónicos de su brillante carrera. Sí, tiene joyas como “Broken, Beat & Scarred”, pero todo buen fan sabe que por ahí hay varios discos que lo opacan por default. Sin embargo, Metallica optó por incluir algo de ciencia tanto en el nombre de su disco como en la increíble portada

Death Magnetic hace referencia al fenómeno físico llamado campo magnético o magnetismo. Algo bastante familiar en el vocabulario común, pero la neta, ¿saben bien cómo y por qué funciona un campo magnético? ¿Por qué existen estas fuerzas de repulsión y atracción en estos objetos? Es momento de saber bien de qué se trata este fenómeno físico natural. Un campo magnético, justo como el que sale en la portada de Death Magnetic, es, por definición, una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos.

Una fuente magnética puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Una de las características principales de un campo magnético es que son dipolares (su lado positivo y negativo). Los campos magnéticos son producidos por el movimiento de electrones en cualquiera de las fuentes, creando un campo de fuerza. Por ejemplo, nuestro planeta posee un campo magnético natural, también llamado campo geomagnético. En el centro de la Tierra hay hierro fundido creado por las altas temperaturas. Y gracias a la rotación terrestre, este líquido metálico está en constante movimiento, formando una corriente eléctrica que nos protege de las radiaciones del sol.

Muse – The 2nd Law

Si vamos a hablar de discos con portadas de ciencia, tenemos que poner aquí a la fuera a The 2nd Law de Muse. Este es el sexto álbum de estudio de la banda británica lanzado en el 2012. El nombre de esta chulada de disco se refiere a la segunda ley de la termodinámica, y la portada del álbum presenta un mapa de las vías neuronales del cerebro humano, que se tomó del Proyecto Human Connectome.

Literalmente estas vías neuronales son nuestro cableado. Gracias a ellas podemos funcionar, movernos, pensar, sentir y realmente todo lo que nos hace ser nosotros. Una vía neural conecta una parte del sistema nervioso con otra mediante haces de axones llamados tractos. El tracto óptico que se extiende desde el nervio óptico es un ejemplo de una vía neural porque conecta el ojo con el cerebro.

Las vías, compuestas de neuronas, se crean en el cerebro en función de nuestros hábitos y comportamientos. A medida que las personas participen en nuevas actividades, entrenan sus cerebros para crear nuevas vías neuronales. Las vías se fortalecen con la repetición hasta que el comportamiento es la nueva normalidad. Así que eso de entrenar el cerebro para ser más inteligentes es completamente verdad.

Pearl Jam – Binaural

Para iniciar el milenio de la mejor forma posible, Pearl Jam lanzó su sexto disco de estudio titulado Binaural. Este disco, además de presentar a Matt Cameron, ex baterista de Soundgarden como su nuevo miembro, y joyas como “Light Years” y “Thin Air”, también presentó una portada completamente adueñada por el espacio.

La portada de Binaural, que parece representar un ojo azul-verde rodeado de varios círculos translúcidos, es en realidad una imagen de la Nebulosa Reloj de Arena, ubicada a unos 8,000 años luz de distancia de la Tierra, que fue fotografiada digitalmente por el telescopio espacial Hubble de la NASA en enero de 1996. Se piensa que la forma de la Nebulosa Reloj de Arena se produce por la expansión de un viento estelar rápido dentro de una nube en expansión lenta, que es más densa cerca de su ecuador que sus polos.

Los colores vivos emitidos por la nebulosa son el resultado de diferentes capas de elementos que son expulsados de la estrella moribunda, en este caso helio, nitrógeno, oxígeno y carbono. Muchas otras nebulosas del estilo se han ido descubierto a lo largo y ancho del cosmos.

Dawn of Midi – Dysnomia

Dawn of Midi no es una banda mundialmente conocida, aunque vaya que tiene talento. Para que vean que no es broma, el mismo Thom Yorke en el 2016, eligió a la banda para que abriera un pare de conciertos de Radiohead en el Madison Square Garden en Nueva York. Para entrar de volada a esta banda, Dawn of Midi es un conjunto acústico con base en Brooklyn compuesto por Aakaash Israni de India en contrabajo, Amino Belyamani de Marruecos en piano y Qasim Naqvi de Pakistán en batería. Se formaron en 2007, y a la fecha tienen tres discos lanzados, el último, del que vamos a hablar.

Dysnomia es un disco que en su bella portada presenta un fenómeno físico llamado flujo turbulento. La definición de esto es el movimiento de un fluido que se da en forma caótica. Las partículas en este fenómeno se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando remolinos periódicos. Lo interesante, es que en la fotografía de Fabian Oefner, creador de la portada de Dysnomia, desorden y caos es lo que no encontramos. Más bien formas perfectas y bellas creadas por la naturaleza.

En su último trabajo, pone una variedad de pinturas de colores sobre una varilla conectada a un taladro eléctrico para producir algunas tomas notables de fluido en movimiento. ¿Quién hubiera pensado que combinar acrílicos con herramientas eléctricas podría dar fotografías tan increíbles? En la portada, los músicos decidieron tenerla en blanco y negro, creando algo realmente surreal.