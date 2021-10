Ándale: ¿Qué está pasando con Adam Levine y por qué lo critican en TikTok?

No cabe duda de que en las benditas redes sociales encontramos de todo un poco. Gracias a TikTok, a cada rato aparecen toda clase de videos, desde algunos que demuestran talento hasta otros que de plano no entendemos. Sin embargo, dentro de esta plataforma han surgido ciertas polémicas en las que incluso han estado involucradas algunas figuras de la música y el entretenimiento. Tal es el caso de Adam Levine, a quien le está lloviendo y gacho gracias a un video que se hizo viral.

Sobre la actitud del vocalista de Maroon 5 se ha hablado mucho, pero al menos en el internet de las cosas muchos lo tenían en un gran concepto, ¿se acuerdan cuando se vistió como oficial de tránsito y repartió infracciones y boletos para su concierto? (ACÁ lo pueden checar). Pero ahora, el frontman de la banda estadounidense se llevó el abucheo de miles de personas gracias a un incidente con una fan que ocurrió recientemente durante uno de sus últimas presentaciones.

Adam Levine y el incidente con la fan

Resulta que el pasado 23 de octubre, Adam Levine y Maroon 5 fueron de los actos principales del festival We Can Survive 2021, el cual se llevó a cabo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Todo iba normal, un show más donde tocaron algunos de sus hits como “Moves Like Jagger”, “This Love”, “Sugar”, “She Will Be Loved” y más. Sin embargo, hubo un suceso que cambió por completo ese concierto, pues a una chica se le hizo fácil subirse al escenario para abrazar al cantante.

Gracias a la inmediatez y a las redes sociales, alguien que estaba entre el público grabó en video el momento exacto en el que la fan se acerca a Levine para darle un abrazo. Pero las cosas se salieron de control porque al vocalista evidentemente se le vio enojado por este incidente e incluso, luego de que la seguridad se llevara a la mujer, se aventó un grito que demostró su coraje justo antes de retomar el concierto como si “nada hubiera pasado”. Vamos con las imágenes.

Al vocalista le llovió duro en TikTok y redes sociales

Como era de esperarse, luego de que este video se hiciera viral, el internet de las cosas le tiró y gacho a Adam Levine. Muchos consideraron que su actitud no había sido la mejor con la chica, aunque también hubo quienes lo defendieron porque la fan tampoco tenía qué hacer en el escenario. De cualquier manera y para evitar que se hiciera un problema más grande de lo que ya era, el propio frontman de Maroon 5 decidió contar su versión de los hechos y como que su historia no convenció.

A través de un video de TikTok, Adam dijo: “Sólo quería abordar el asunto del incidente del Hollywood Bowl, de una fan que se me acercó al escenario. Siempre he sido alguien que ama, respeta y venera a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo, se lo digo todo el tiempo Pensar que alguien podría creer que yo pensaba que nuestros fans estaban por debajo de nosotros o eran menos que nosotros me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy, no es lo que he sido nunca”.

Levine explicó que la chica lo sorprendió

Sobre el incidente con la fan, Adam Levine aclaró que le asombró el hecho de que la mujer se subiera y que gritó “fuck” para olvidarse de la situación y continuar con el show: “Necesito que sepan que me sorprendió mucho (que se subiera la fan). Y a veces, cuando te sobresaltas, tienes que sacudirte y seguir adelante, porque estoy haciendo mi trabajo ahí arriba (…) esa conexión que existe entre la banda que actúa en el escenario y los fans. Espero que todos puedan entenderlo”.

Por supuesto que luego de contar su versión sobre lo que pasó en el Hollywood Bowl, Levine una vez más dividió opiniones. Lo cierto es que esta no es la primera vez que el vocalista de Maroon 5 se ve envuelto en una polémica por no tratar muy bien que digamos a sus fans, ya que hace algunos años “aventó accidentalmente” su micrófono a la cara de una chica que también se subió al escenario para abrazarlo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le creemos en esta ocasión?