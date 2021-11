Adele por fin estrenó ’30’ y logró que el internet llorara a moco tendido

Por fin llegó el viernes y eso solo quiere decir una cosa: tenemos un montón de estrenos musicales. Puede que se esté terminando el año y muchos ya anden haciendo su lista con los mejores discos que se estrenaron en 2021, pero tranquilos, que en los últimos días del año todavía tendremos álbumes increíbles y hasta el regreso de varios artistas. Tal es el caso de Adele, quien luego de un buen rato en silencio y varias pistas, por fin volvió oficialmente con su cuarto material de estudio.

Como recordarán, fue en 2015 cuando la cantante británica lanzó su más reciente disco, 25. Luego de la gira de promoción del mismo, prácticamente desapareció por un tiempo y poco a poco dio señales de vida en redes sociales. Sin embargo, este año nos sorprendió a todos con la aparición de varios espectaculares misteriosos alrededor del mundo –incluido México– que apuntaban a que se venía un nuevo álbum (si no lo recuerdan, POR ACÁ les contamos cómo estuvo la cosa).

Finalmente en octubre, Adele sorprendió a sus fans estrenando el primer sencillo de su siguiente material discográfico –el cual para no perder la costumbre llevaría por título 30–, y días después confirmó la fecha de lanzamiento. En aquel momento, la artista mencionó que las canciones del álbum estaban fuertemente influenciadas por el divorcio de Simon Konecki que se concretó en 2021, pero también en todo lo que aprendió sobre sí misma en este periodo tan complicado de su vida.

De entrada esperábamos un montón de rolas llegadoras, de esas para hacernos bolita en posición fetal y llorar como si no hubiera un mañana. Sin embargo, luego de seis años de espera, este 19 de noviembre por fin llegó su nuevo álbum de estudio a plataformas digitales y en formato físico y sí, tiene varias rolas que les tocarán fibras sensibles. Aunque debemos mencionar que de igual manera, hay otras que seguramente les levantarán el ánimo si están pasando por un momento oscuro.

Por supuesto que desde que 30 estuvo disponible en todos los servicios de streaming musical, un montón de fans se desvelaron para ser de los primeros en escuchar lo nuevo de Adele. Y sí, como era de esperarse la gran mayoría reaccionó en redes sociales –sobre todo en Twitter–, donde confirmaron que este material discográfico es ideal para todos aquellos que traen roto el corazón, aunque también le pueden entrar los que simplemente tienen ganas de andar en ese mood triste.

Y porque no pueden faltar en los mejores eventos, también tuvimos un montón de memes sobre el estreno del cuarto álbum de estudio de la cantante británica que la verdad nos hicieron soltar una que otra carcajada. Por acá les dejamos nuestros momazos y reacciones favoritas:

“No puedo tener ningún alivio, estoy tan cansada de mi misma, te juro a los ojos que estoy muerta. No tengo nada que sentir, no puedo ni llorar. ¿Cuando volveré a sentirme como yo?”– Cry your heart out.

