Lo que necesitas saber: El festival Cervantino se realizará del 10 al 26 de octubre, Africa Express será el acto de clausura

Gran noticia para todos los fans de los proyectos de Damon Albarn y, en especial, para los seguidores de Africa Express. El colectivo se presentará no solo en el marco del Festival Internacional Cervantino 2025, también tendrá un show en la Ciudad de México.

Blur tocando con Africa Express/Foto: Getty Images

Será el acto de clausura del Festival Cervantino 2025

Esta mañana, las autoridades de Cultura presentaron el programa oficial del Festival Cervantino y una de las grandes sorpresas fue el anuncio de Africa Express como acto de clausura del evento internacional que este año tiene a Reino Unido como uno de los invitados especiales.

Africa Express se presentará el domingo 26 de octubre en el Festival Cervantino… en uno de los espacios más representativos del evento que este año realizará su edición número 53: la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, a las 20:00 horas,.

Poster Festival Cervantino / Imagen:

La selección de Africa Express como acto del Cervantino luce más que adecuada, ahora que el colectivo tiene una gran conexión con el público de México.

Lo anterior no lo decimos porque sí. Para muestra está la presentación que tuvo el grupo en el Festival Bahidorá… la cual se aprovechó para la grabación de un disco de estudio, recientemente publicado.

“Para esta clausura digna del Cervantino, Damon Albam y más de 50 artistas de cuatro continentes celebrarán, como nunca antes, la diversidad de los géneros musicales que fluyen de una manera exquisita“



Boletos para Africa Express en el Cervantino

Usualmente, algunos eventos en la Alhóndiga de Granaditas son gratuitos… otros no (o no en su totalidad). El concierto del colectivo sí tendrá un costo.

Los boletos para Africa Express en el Cervantino estarán disponibles a partir de este 4 de agosto, a través del sistema Ticketmaster.

De acuerdo con la información que ofrece el festival, en la presentación participarán músicos del Reino Unido como Bonobo y Ezra Collective; africanos como Fatoumata Diawara y Pongo… y mexicanos como Eme Malafe y La Bruja de Texcoco.

Africa Express se presentará en la Ciudad de México

Y para aquellos que no puedan irse hasta Guanajuato, podrán disfrutar de Africa Express en la CDMX, pues tendrán una presentación el 28 de octubre en el Auditorio BB en la Cuauhtémoc.

Pongan mucha atención, la preventa arranca el 15 de octubre, mientras que, la venta general será un día después, el 16 de octubre. La venta estará disponible en la plataforma de Ticketmaster.