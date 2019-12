2019 fue un año repleto de conciertos y festivales, de eso no nos podemos quejar. Fueron exactamente 365 días (o la gran mayoría) donde tuvimos chance de ver a algunos de nuestros artistas favoritos en vivo, dando presentaciones verdaderamente memorables como The Cure, Muse, Björk, Iron Maiden, Cage The Elephant, Billy Idol, King Crimson, Florence + The Machine, Phoenix y muchos más.

Estamos a nada de iniciar 2020 y la agenda de conciertos para la primera mitad del año ya le está haciendo ojitos a nuestras carteras (chance y hasta ya se gastaron el aguinaldo para comprar todos sus boletos). No lo decimos a la ligera, pues se nos vienen shows bastante intensos y hasta emotivos donde seguramente haremos la lloración, armaremos una enorme pista de bailar y cantaremos como si no hubiera un mañana.

Y es que no es para menos, pues vendrán artistas de diferentes géneros y de muchas partes del mundo, desde el último show en la CDMX del gran Billy Joel, pasando por el primer concierto de Wilco en México, hasta el regreso de Tame Impala para dar la presentación más grande en nuestro país y Thom Yorke presentando su proyecto solista ante el público mexa.

Por si andaban distraídos o simplemente quieren recordar todos los conciertos que se nos vienen para el próximo año, a continuación les dejamos la lista de los más importantes para que se vayan preparando y compren con anticipación sus boletos, no queremos que se queden sin ir, están avisados.

Elbow

Fecha: 16 de enero

Lugar: El Plaza Condesa

Hora: 9:00 pm

Boletos por aquí

Mon Laferte

Fecha: 18 de enero

Lugar: Palacio de los Deportes

Hora: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

Kamasi Washington

Fecha: 23 de enero

Lugar: El Plaza Condesa

Hora: 9:00 p.m.

Boletos por aquí

Wilco

Fecha: 25 de enero

Lugar: Teatro Metropólitan

Hora: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

Patrick Watson

Fecha: 31 de enero

Lugar: El Plaza Condesa

Hora: 9:30 pm

Boletos por aquí

Hello Seahorse!

Fecha: 8 de febrero

Lugar: El Plaza Condesa

Hora: 9:00 p.m.

Boletos por aquí

Carnaval de Bahidorá 2020

Fecha: 14/15/16 de febrero

Lugar: Las Estacas, Morelos

Boletos por aquí

Backstreet Boys

Fecha: 20/21/22 de febrero

Lugar: Palacio de los Deportes

Hora: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

Maroon 5

Fecha: 23 de febrero

Lugar: Foro Sol

Hora: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

Creedence Clearwater Revisited

Fecha: 27 de febrero

Lugar: Palacio de los Deportes

Hora: 9:00 p.m.

Boletos por aquí

Metronomy

Fecha: 28 de febrero

Lugar: Pepsi Center WTC

Hora: 9:00 p.m.

Boletos por aquí

EDC 2020

Fecha: 28/29 de febrero y 1 de marzo

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez

Boletos por aquí

Billy Joel

Fecha: 6 de marzo

Lugar: Foro Sol

Hora: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

Gracias Totales – Soda Stereo

Fecha: 12 de marzo

Lugar: Foro Sol

Hora: 8:00 p.m

Boletos por aquí

Vive Latino 2020

Fecha: 14 y 15 de marzo

Lugar: Foro Sol

Boletos por aquí

Tame Impala

Fecha: 19 de marzo

Lugar: Foro Sol

Hora: 7:00 p.m.

Boletos por aquí

Pa’l Norte 2020

Fecha: 20 y 21 de marzo

Lugar: Parque Fundidora, Monterrey, N.L.

Boletos por aquí

Kacey Musgraves

Fecha: 21 de marzo

Lugar: El Plaza Condesa

Horario: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

Mercury Rev

Fecha: 26 de marzo

Lugar: El Plaza Condesa

Hora: 9:00 p.m.

Boletos por aquí

Vaivén 2020

Fecha: 28 de marzo

Lugar: Jardines de México, Morelos

Boletos por aquí

Rex Orange County

Fecha: 7 de abril

Lugar: SALA

Hora: 8:00 p.m

Boletos por aquí

The Magic Numbers

Fecha: 17 de abril

Lugar: El Plaza Condesa

Hora: 9:00 p.m.

Boletos por aquí

Ceremonia 2020

Fecha: 25 de abril

Lugar: Campo Marte, CDMX

Boletos por aquí

Domination 2020

Fecha: 1 y 2 de mayo

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez

Boletos por aquí

The Growlers

Fecha: 1 de mayo

Lugar: El Plaza Condesa

Hora: 9:00 p.m.

Boletos por aquí

Dead Can Dance

Fecha: 14 de mayo

Lugar: Auditorio Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

Billie Eilish

Fecha: 27 de mayo

Lugar: Palacio de los Deportes

Hora: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

Harry Styles

Fecha: 3 de octubre

Lugar: Foro Sol

Hora: 8:00 p.m.

Boletos por aquí

¿En cuál de todos estos conciertos te veremos en 2020?