Lo que necesitas saber: Luego de la muerte de Sinéad O'Connor, los Foo Fighters y Alanis Morissette rindieron un lindo tributo a la cantante irlandesa durante un festival de música en Japón.

Luego de que el pasado 26 de julio se diera a conocer la muerte de Sinéad O’Connor, cientos de artistas han rendido tributo a la famosa cantautora irlandesa, quien dejó este mundo a los 56 años de edad y después de una gran y brillante trayectoria, que también estuvo llena de controversias y momentos complicados.

Desde Morrissey hasta Conor McGregor, fueron varias las celebridades de todos los ámbitos que en los últimos días lamentaron la pérdida de la cantante irlandesa, quien se destacó como artista, activista y también como mamá.

Sinéad O’Connor. Foto: Getty Images

Foo Fighters rindió tributo a Sinéad O’Connor

Uno de los más recientes estuvo a cargo de los Foo Fighters. La banda comandada por Dave Grohl hizo un dueto con la cantante canadiense Alanis Morissette para interpretar un cover a “Mandinka”, una de las primeras canciones que Sinéad O’Connor lanzó en su carrera.

“Mandinka” fue el segundo sencillo de ‘The Lion And The Cobra’, el álbum debut de Sinéad O’Connor que se lanzó en el año de 1987, y la canción con la que los Foo Fighters y Alanis Morissette quisieron recordar a la cantante durante su participación en el Fuji Rock Festival, en Japón.

Portada de ‘The Lion and The Cobra’, el álbum debut de Sinéad O’Connor. Foto: Especial

Alanis Morissette se unió a Foo Fighters para interpretar un cover a “Mandinka”

Fue el sábado 29 de julio cuando, durante el set de los Foo Fighters, Dave Grohl dedicó el cover a la memoria de la fallecida cantante: “Esta noche estamos cantando esta canción por una razón”, dijo Dave Grohl a los asistentes del festival.

“Para una mujer hermosa con gran inteligencia y profunda empatía, muy adelantada a su tiempo, que ya no está con nosotros. Esto es para ella”, agregó Alanis Morissette que se unió a la banda en el escenario para interpretar “Mandinka”.

Alanis Morissette y Foo Fighters rindieron un tributo a Sinéad O’Connor. Foto: YouTube.

Foo Fighters y Alanis Morissette dedicaron unas palabras a la memoria de Sinéad O’Connor

Al final del emotivo tributo a Sinéad O’Connor, en la pantalla detrás de los Foo Fighters se proyectó una foto que le fue tomada a la cantante irlandesa durante un concierto en Holanda, en el año de 1995. Vean el video del cover a “Mandinka” a continuación:

Este tributo por parte de Foo Fighters y Alanis Morissette no han sido los únicos que Sinéad O’Connor ha recibido. Artistas como P!nk, Fall Out Boy y otros más han covereado canciones de la artista irlandesa para rendirle tributo después de que se diera a conocer su fallecimiento.

