Alexa Nikolas acusa a Mike Milosh de Rhye por abuso físico y sexual

Estamos en una época donde muchas actitudes y acciones de abuso han quedado evidenciadas ante todo el mundo. Muchas mujeres están alzando la voz ante situaciones que lamentablemente tuvieron que vivir en los últimos años, y esto por supuesto que aplica dentro de muchos ámbitos. Pero recientemente, un caso más de este tipo se ha sumado a la industria musical, pues Alexa Nikolas acusó a Mike Milosh, la mente detrás de Rhye.

Como recordarán, la actriz que interpretó a Nicole Bristow en Zoey 101 se casó en 2012 con el músico de origen canadiense. Sin embargo, las cosas entre los dos cambiaron cuando cuatro años más tarde anunciaron que se divorciarían, aunque en aquel momento no se supo cuáles habían sido las razones por las cuales se separaban, Milosh habló de su relación y el rompimiento en algunas de las canciones que publicó más adelante.

Alexa Nikolas acusó a Mike Milosh

Resulta que hace unos días, Alexa Nikolas publicó una historia en su cuenta de Instagram llamada Groomed by the Groom. En una serie de imágenes, relató muchas cosas que tuvo que vivir mientras estuvo en una relación con Mike Milosh. Todo comenzó cuando ella tenía 16 años, como cualquier fan de Rhye, le mandó un mensaje a través de MySpace para decirle que era fan de su música y casi de inmediato, el compositor le contestó y hasta le pidió su teléfono.

De acuerdo con Stereogum, en 2018 Alexa mencionó todo esto en una entrevista para la revista online Verse, aunque casi de inmediato los representantes de Milosh intentaron retirar sus declaraciones tras la publicación de la charla. “No podía creerlo. No dije nada perjudicial e incluso oculté muchas verdades por miedo a que no me ayudara económicamente durante nuestra separación”, dijo Nikolas al respecto.

La actriz habló sobre su relación con el músico

La cosa no paró ahí, pues Alexa Nikolas comentó que lo conoció en persona en Nueva York a los 17 años. Después detalló que continuó hablando con Mike Milosh justo antes de su cumpleaños 18, y fue aquí cuando las cosas se salieron de control: “Muchas de nuestras conversaciones fueron por videochat de Skype. Todas eran de carácter sexual y de coqueteo. Puedo contar que en numerosas ocasiones me desnudé a petición suya”.

Más tarde, la actriz de Zoey 101 confesó que tuvo su “primera experiencia sexual” con Milosh en Berlín, cuando él tenía 35 años y ella acababa de cumplir 18. Escribe que el músico la presionó para tener sexo: “No respeté mi no y él tampoco. Me sentía insegura”, y afirma que la canción de Rhye de 2013 “Major Minor Love” habla sobre ese momento. Además en su cuenta de Instagram incluye capturas de pantalla en las que le dice a una amiga que quería irse a casa.

Alexa no fue la única que sufrió abuso con Mike

Por si esto no fuera suficiente, Alexa también declaró que Mike Milosh utilizaba sonidos de sexo en su música: “En una de sus canciones, ‘Don’t call It’, utilizó el sonido de mí diciendo ‘No’ y lo invirtió para decir ‘On'”. También afirma que el músico canadiense usó el sonido de él teniendo sexo con dos mujeres japonesas en la canción “Instrumental”: “Dudo que consiguiera el consentimiento porque no hablaban inglés y estaban intoxicadas”.

Nikolas menciona que ella no fue la única mujer que sufrió abusos sexuales por parte de la mente detrás de Rhye. Alexa reveló que Milosh le dijo que había agredido sexualmente a una mujer jamaicana cuando tenía 20 años. Cuando ella le pidió que se pusiera en contacto con la mujer y le pidiera disculpas: “Se abalanzó sobre mí, me levantó, me empujó sobre el sofá y me presionó con su antebrazo en la garganta y gritó continuamente ‘¡cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca! No podía respirar”.

Para terminar, Alexa Nikolas señaló que Mike Milosh y su novia la sometieron a “una sesión de acoso de 48 horas” después de que saliera a la luz la entrevista de Verse. Ella escribe: “Hasta el día de hoy sigo sufriendo de trastorno por estrés postraumático de esa relación, incluso dudando de mi propia cordura en algunos días. Hasta el momento de escribir esta nota, el líder de Rhye no ha mencionado nada sobre estas acusaciones.