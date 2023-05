La espera casi termina y muy pronto tendremos un nuevo disco de una de las cantantes británicas más emocionantes de la nueva generación. Este miércoles 10 de mayo, Arlo Parks lanza la canción “Pegasus” junto a Phoebe Bridgers... Y sí: es tan emotiva como seguro lo están pensando.

Esta nueva rola llega como un adelanto más de lo que será el nuevo disco de Arlo, My Soft Machine, que verá la luz a finales de este mes de mayo. ¿Ya listos para este lanzamiento tan rifado o que? Bueno, mientras llega, pasen a escuchar la rolita recién salida del horno.

Arlo Parks en el video de “Pegasus”. Foto: Captura de YouTube.

Arlo Parks lanza la canción “Pegasus” junto a Phoebe Bridgers

Han pasado dos años desde que la cantante londinense nos trajo su aclamado debut discográfico con Collapsed in Sunbeams. Con ese material, Arlo Parks pasó de ser una promesa a convertirse en una realidad dentro de la industria… y el camino seguirá con una nueva producción de la que tenemos un nuevo adelanto.

Ahora, Arlo Parks lanza la canción “Pegasus” con Phoebe Bridgers en una colaboración que le volará la cabeza a varios pues se trata de dos de las artistas más renombradas de la escena musical actual. Y bueno, ¿de qué va esta rolita?

Arlo Parks en el video de “Pegasus”. Foto: Captura de YouTube.

Con su característico sello lleno de emotividad, Arlo y Phoebe nos traen un tema que invita a no tenerle miedo al amor. La canción habla sobre las sensaciones de experimentar la calidez del amor ya sea por primera vez o luego de que haberle perdido la fe a ese sentimiento.

“También explora cómo la ausencia de caos y la presencia de una conexión real pueden ser un poco aterradoras después de mucho tiempo sin tenerla“, dice la cantante en un comunicado oficial. Acá abajito pueden ver el video de oficial de Arlo Parks para su nueva canción “Pegasus” en colaboración con Phoebe Bridgers.

El nuevo disco de Arlo Parks llega en este mes de mayo

El lanzamiento de Arlo Parks con “Pegasus” junto a Phoebe Bridgers, llega como un adelanto más del disco My Soft Machine, el cual se anunció a inicios de este año con el tema “Weightless”. El álbum se lanzará el 26 de mayo, ahí para que anden bien atentos.

Y aprovechando, acá abajito les dejamos la entrevista que tuvimos hace no mucho con Arlo previo al estreno del que fue su disco debut, Collapsed in Sunbeams del 2021. No se pierdan la plática que se puso bastante buena, con la londinense contándonos como la literatura ha influenciado su trabajo como compositora.