Se va 2020: ¡Estas fueron las rolas y los artistas más escuchados de Spotify en México y el mundo!

El año se acaba y nos quedamos con un montón de melodías por todos lados. Aunque la pandemia literalmente apagó la música en vivo, pudimos sobrellevar estos momentos complicados gracias a la música y a los servicios de streaming como Spotify, que siempre puso a nuestra disposición la obra de nuestros artistas favoritos.

Ahora sí, 2020 se nos va y es momento de hacer el recuento de todo lo que sonó en nuestros dispositivos a través de dicha plataforma. Spotify acaba de anunciar a los artistas que más sonaron en México y el mundo. Particularmente en este último punto, los exponentes latinoamericanos de música urbana estuvieron muy presentes así como las grandes estrellas del pop internacional. Démosle una vuelta a lo mejor del año.

Lo que más se escuchó en Spotify alrededor del mundo

La música urbana dominó las reproducciones globales este año en Spotify con un personaje polémico para muchos, pero que sin duda se ha colocado en el gusto internacional de la gente. Este año, Bad Bunny fue el artista más escuchado en el mundo con 8.3 mil millones de streams y su disco YHLQMDLG fue el más reproducido.

El rap, el reggaetón y el R&B fueron los géneros dominantes pues el top 5 de artistas más escuchados lo completan el rapero Drake (quien lanzó este año Dark Lane Demo Tapes), J Balvin (Colores), el fallecido Juice WRLD (Legends Never Die) y The Weeknd (After Hours).

Las artistas femeninas más escuchadas son encabezadas por Billie Eilish, cuyo disco When We All Fall Asleep Where Do We Go? volvió a entrar en el top 10 de los álbumes más escuchados por segunda ocasión consecutiva. Detrás de ella completan la cima Taylor Swift (Folklore), Ariana Grande (Positions), Dua Lipa (Future Nostalgia) y Halsey (Maniac).

Las canciones y los discos más escuchados en el mundo

Este año también tuvimos muchas buenas canciones para escuchar sin parar en Spotify. No sabemos si eventualmente se volverán clásicos, pero lo que es una realidad es que nos hicieron vibrar aunque sea un poco en el difícil momento de encierro.

La canción más escuchada en la plataforma durante este 2020 fue “Blinding Lights” de The Weeknd con más de 1.600 millones de reproducciones totales y seguro seguirá sonando en 2021 cuando él se presente en el Super Bowl de febrero. La lista de cinco continúa con “Dance Monkey” de Tones and I, “The Box” de Roddy Rich, “Roses” del rapero SAINT JHN en el remix de Imanbek y, por último, “Don’t Start Now” de Dua Lipa.

Los buenos álbumes tampoco faltaron y muchos artistas, con todo y las complicaciones del momento, lanzaron materiales que no olvidaremos. YHLQMDLG de Bad Bunny fue el más escuchado en todo el mundo seguido por After Hours de The Weeknd y Hollywood’s Bleeding de Post Malone. El cuarto y quinto sitio lo mantuvieron Harry Styles con su buenísimo Fine Line, seguido por Dua Lipa y Future Nostalgia.

Los más escuchados de Spotify en México

En México, las cosas no cambiaron mucho en cuanto a los artistas más escuchados en Spotify. Una vez más, Bad Bunny se coronó como el más escuchado del país por segundo año consecutivo, con sus temas “Safaera” y “Si Veo a tu Mamá” dentro del top 10 de canciones más reproducidas.

Detrás del puertorriqueño, los artistas más reproducidos en territorio nacional fueron J Balvin, el exponente de regional mexicano Christian Nodal, el panameño Sech y -¡oh, sorpresa!- el Sol de México: Luis Miguel. En cuanto a las artistas femeninas, la colombiana Karol G es quien encabeza la lista y le siguen Dua Lipa, Shakira, Danna Paola y Billie Eilish.

Y si hablamos de rolitas, “Tusa” de Karol G fue un éxito total en el país, donde además fue objeto de varios videos virales. Dicho tema encabeza como el track con más streams en territorio azteca, seguido por “Blinding Light” de The Weeknd, “Hawái” de Maluma, “Safaera” de Bad Bunny y “Dance Monkey” de Tones And I. Así que los mexicanos bailamos mucho en cuarentena, al parecer.

En lo que se refiere a los discos, otra vez nos encontramos con el Conejo Malo y su YHLQMDLG, seguido de Colores de J Balvin, Por Primera Vez del colombiano Camilo, AYAYAY! de Christian Nodal y Papi Juancho de Maluma. El reggaetón dominó el streaming en México, eso nos queda claro.

A continuación te dejamos las listas completas, tanto global como en México, de los artistas más escuchados durante este 2020 en Spotify. Y tú ¿a quién escuchaste más?

Listados globales

Artistas más escuchados

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

Artistas femeninas más escuchadas

Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey

Álbumes más escuchados en todo el mundo

YHLQMDLG, Bad Bunny After Hours, The Weeknd Hollywood’s Bleeding, Post Malone Fine Line, Harry Styles Future Nostalgia, Dua Lipa

Canciones más escuchadas en el mundo

“Blinding Lights”, The Weeknd “Dance Monkey”, Tones and I “The Box”, Roddy Ricch “Roses – Imanbek Remix”, Imanbek and SAINt JHN “Don’t Start Now”, Dua Lipa

Listados Spotify en México

Artistas más escuchados

Bad Bunny J Balvin Christian Nodal Sech Luis Miguel Anuel AA Maluma Ozuna Daddy Yankee Banda MS de Sergio Lizárraga

Artistas femeninas más escuchadas

KAROL G Dua Lipa Shakira Danna Paola Billie Eilish Ariana Grande Natti Natasha Nicki Minaj Lady Gaga Gloria Trevi

Canciones más escuchadas

“Tusa”, KAROL G, Nicki Minaj “Blinding Lights”, The Weeknd “Hawái”, Maluma “Safaera”, Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow “Dance Monkey”, Tones And I “Sigues Con Él”, Arcangel, Dímelo Flow, Sech “Yo Perreo Sola”, Bad Buddy “Pa´ Olvidarme de Ella”, Christian Nodal y Piso 21 “Si Veo a Tu Mamá”, Bad Bunny “Rojo”, J Balvin

Álbumes más escuchados