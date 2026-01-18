Lo que necesitas saber: Avenged Sevenfold regresó a México con la gira de Life is but a Dream... y nos demostró que los sold out en realidad no importan.

Lo de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros… qué concierto más extraño de alguna forma. Y no en un mal sentido, sino todo lo contrario: estuvo poderoso y lo que le sigue.

M. Shadows con Avenged Sevenfold en México. Foto: David Durán.

¿Alguna vez imaginaron ver a A7X en México y en un venue de este tamaño? Bueno, ya habían tocado en este lugar ––en ese entonces Foro Sol–– en el 2009 cuando abrieron para Metallica, pero no les fue muy bien con el público.

Abucheos a diestra y siniestra recibieron esa ocasión. Así que, de alguna forma, tenían una cuenta pendiente en este recinto. Y podemos decir que la saldaron.

Synyster Gates. Foto: David Durán para Sopitas.com.

Avenged Sevenfold… una banda absolutamente de estadio

Sí, es verdad que el lugar no se veía atascado al punto del sold out. Pero la horda de fans era amplia, con un recibimiento desde gradas a pista digno de una banda hecha para los estadios. Y es que si somos honestos, Avenged Sevenfold tiene el nivel para estos shows.

Cuando subieron al escenario para abrir con “Game Over” y “Mattel” del disco Life is but a Dream, sabíamos que estábamos ante un show muy épico; algo que ni los insiders de conciertos ––sobre todo insiders metaleros–– esperaban.

Zacky Vengeance. Foto: David Durán.

Y es que en días pasados, leí algún post en Facebook donde se reflexionaba si había sido un error mover a Avenged Sevenfold al Estadio GNP Seguros, cuando originalmente iban a tocar en el Estadio Harp Helú, considerablemente más pequeño.

Evidentemente, como dije antes, la banda no agotó los boletos. ¡Pero qué demonios importa eso! Hay que dejarse de aferrar a la cultura del sold out y dejar de pensar que si no se venden todos los tickets, es un fracaso.

Un show de este nivel no puede ser un fracaso en lo absoluto, pero bueno…

La importancia de México para Avenged Sevenfold

De repente, llegó “Afterlife” como la tercera canción de la noche y parece sorprendente porque uno pensaría que esta es de esas canciones que deben cantar al final del show.

M. Shadows andaba en plan chido, muy bromista de repente. Pero también agarraba sus momentos para dar algunas palabras emotivas como cuando dijo que ellos se sienten muy conectados con la cultura mexicana pues son oriundos de California, y conviven con muchos mexicanos.

Johnny Christ. Foto: David Durán.

Que México es uno de los países que más ha apoyado a la banda, también dice el vocalista. Y se nota ese cariño especial y recíproco cuando Shadows promete que será un show inolvidable.

“La vida es una y se va rápido… este no será nuestro último show en México, vendrán más. Pero esta noche es de ustedes”, dijo Matthew.

Recordando a The Rev

Así llegan más canciones enormes como “Hail To The King”, “Gunslinger”, “Buried Alive”, “Bat Country” y “So Far Away”, esta última con dedicatoria especial a Jimmy ‘The Rev’ Sullivan, el icónico baterista de Avenged Sevenfold fallecido a finales del 2009.

Y el recuerdo de The Rev permanece no solo en las virtuosas composiciones de batería que hizo. También en anécdotas curiosas como la que soltó M. Shadows de aquella vez que abrieron en ese mismo 2009 para Metallica en México.

El vocalista recuerda bien que se llevaron abucheos, pintas con el dedo medio y mentadas de madre. “Nos dieron la espalda esa vez”, dijo M. Shadows con humor, sin complicaciones, y una historia motivadora.

Según cuenta, The Rev había dicho que algún día Avenged Sevenfold regresaría a tocar en ese lugar siendo ellos la banda principal. Y miren nomás cómo se cumplió…

Foto: David Durán

Tal vez no está The Rev, pero su legado ha sido respetado y bien llevado por bateristas como Brooks Wackerman que es un tremendísimo músico.

Y qué decir de Synyster Gates (un guitarrista que en otro tiempo hubiera sido una mega estrella), Zacky Vengeance y Johnny Christ, que tocan todo a la perfección en las guitarras y el bajo.

Brooks Wackerman. Foto: David Durán.

La banda más allá del heavy metal

Luego de una espectacular “Nightmare”, alguno de los guitarristas empezó a tocar “La Malagueña” a manera de broma. Y fue entonces cuando M. Shadows como que no se veía muy convencido de tocarla.

Y no porque no le guste, sino porque ––según lo que yo interpreté–– siente que un gringo tocándola puede sentirse como algo estereotípico (?). “¿Se imaginan cuántos tipos blancos la deben tocar?”, dijo el vocalista.

Aunque luego rectificó y dejó que el público decidiera si querían que la tocara. Y sí, se armó el cover de Avenged Sevenfold en español y toda la onda.

Y más allá de los hits que les conocemos, siempre apegados al heavy metal, hubo un par de canciones del Life is but a Dream que personalmente me sorprendieron por cómo suenan en vivo.

“Nobody” que tiene un estilo más de metal experimenta con un riff que suena muy industrial… y sobre todo “Cosmic” que tiene una onda de balada de los Guns N’ Roses de los 90 que al final se convierte en una especie de space rock psicodelico de sintetizadores y con efectos de voz a lo Daft Punk.

Sí, nos la volamos con la explicación anterior, pero está loca esa última canción; una de esas que van para adentro en las playlists de quienes no la hayan tenido tan presente.

Una banda más allá del sold out

El cierre no podía ser con otra que “A Little Piece Of Heaven”, esa mera que también escribió The Rev y que se ha convertido en la prueba de las miles de formas que Avenged Sevenfold le puede dar a una canción de heavy metal.

Y es que después de tantos años, eso es lo que nos encanta de una banda como esta, porque no olvidan su raíz musical, pero tampoco se estancan en lo de siempre.

El propio M. Shadows nos lo dijo en entrevista hace poco: con su más reciente disco, se trataba de no hacer un loop de lo que siempre han hecho. Y eso se agradece porque tienen una inventiva asombrosa.

Synyster Gates y M. Shadows durante el concierto de Avenged Sevenfold en México, en el Estadio GNP Seguros.. Foto: David Durán.

De nuevo, es importante señalarlo: dejemos atrás esa cultura del sold out y de pensar que si una banda no agota los boletos de un venue es un fracaso. Que las promotoras se preocupen de eso…

Como dijimos, no importa el sold out. Avenged Sevenfold es una banda digna de estadios, más allá de los números y todo eso que a veces quita el foco de lo que realmente importa, que es la música.

Y este show en México, fue la prueba de todo ello.

Setlist de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros, México, 2026

Game Over

Mattel

Afterlife

Hail to the King

Gunslinger

Buried Alive

The Stage

So Far Away

Bat Country

Nobody

Nightmare

Malagueña Salerosa

Unholy Confessions

Save Me

Cosmic

A Little Piece of Heaven