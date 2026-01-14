Lo que necesitas saber: Avenged Sevenfold tendrá un concierto en la Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros, el sábado 17 de enero.

La vida no es más que un sueño… y ese sueño a veces puede parecer absurdo, tanto de una forma asombrosa como sin sentido. Esa es la idea que Avenged Sevenfold maneja en su más reciente disco, Life is but a Dream, que trae a la banda a México.

M. Shadows estuvo en entrevista con Sopitas. Puedes checarla completa a continuación. Foto: vía Facebook de la banda.

Ahora, en el inicio del 2026, la banda se prepara para un concierto en el Estadio GNP Seguros el 17 de enero. “Tenemos que ir más seguido a México…”, nos dice M. Shadows en entrevista.

Avenged Sevenfold en México: Entrevista con M. Shadows

“Definitivamente sentimos más el cariño de México que en el 99% de los lugares del mundo”, agrega el vocalista de Avenged Sevenfold, quien luce buena onda en la videollamada; muy relax en realidad.

Esa tranquilidad la proyecta en cada momento de esta entrevista, sobre todo cuando toca hablar de la incertidumbre que provoca la inteligencia artificial en un amplio sector de artistas dentro de la industria musical.

Y él mismo tiene una idea firme: aunque elogia el potencial de la IA, está convencido de que los artistas reales jamás serán reemplazados.

M. Shadows habla con nosotros sobre cómo la tecnología impacta en el arte y la música. Foto: vía Facebook de Avenged Sevenfold.

“La IA puede crear otra cosas a partir de algo que ya existe, pero no va a crear algo nuevo ni a decirte qué camino tomar“, nos dice M. Shadows.

Y por ahí va toda toda la plática de Sopitas con el líder de Avenged Sevenfold, entre reflexiones sobre el futuro de la música y el lado absurdo de la vida plasmado en Life is but a Dream.

Aquí les dejamos la entrevista en video por si quieren verla en YouTube. O se las dejamos en texto más abajo si son más de echar una buena leída.

‘Life is but a dream’: un disco avant-garde sobre el lado absurdo de la vida

Sopitas: Hablando de Life is but a Dream, el disco se siente como un descanso intencional y valiente de las expectativas. Así que quiero preguntarte, ¿Fue un momento personal o creativo en el que te diste cuenta de que Avenged Sevenfold necesitaba tomar ese riesgo?

M. Shadows: Creo que una de las cosas que queríamos demostrarnos con Hail to the King [disco del 2013] fue que podíamos escribir grandes himnos que se pudieran poner en un bar, o tocarlos junto a AC/DC o Metallica, y una vez que lo hicimos, queríamos tener un poco más de onda avant-garde, algo más expresivo.

Y creo que la progresión natural hacia Life is but a Dream se remonta realmente a estos discos que eran muy raros o muy creativos, y los cuales volvemos a escuchar en nuestros 40 y tantos años de edad. Cosas como Disco Volante [de Mr. Bungle] y cosas como Pinkerton de Weezer.

Portada de ‘Life is but a Dream’ de Avenged Sevenfold, disco que los trae de regreso a México. Foto: Wraner Records.

Así que queríamos hacer algo que fuera un poco más salvaje y que para la audiencia fuera algo más que un ‘loop’ de lo que hemos hecho. Tiene un vínculo muy profundo y emocional sobre lo que es la vida. Trata mucho del absurdismo y para mí, se trata también sobre envejecer, de querer sorprender e inspirar a las personas, y no de sostener la mano de alguien para darle más de lo mismo.

Sopitas: Me encanta lo que mencionas sobre la forma en que el disco aborda el absurdismo y el existencialismo. Como vocalista y compositor, quiero preguntarte ¿cómo conviertes esas ideas tan abstractas en algo que se siente más crudo y emocional en vez de algo muy intelectual?

M. Shadows: No lo sé… hablamos de la inteligencia artificial, la Paradoja de Fermi, el Big Bang, la nanotecnología, Y creo que la idea es relacionar todo es con tu vida diaria, y luego tratar de expresar cómo te sientes con todas esas cosas externas.

Y así, si tomas algo como la nanotecnología, sobre lo cual es muy difícil escribir una canción de metal, pero piensas: ‘bueno, esto podría estar salvando a mi padre en el último tramo de su vida, extendiendo la vida, curando el cáncer’, y haciendo todo esto… como que te hace pensar las cosas de una forma más humanista.

M. Shadows: Y luego, el título Life is but a Dream [la vida no es más que un sueño]… eso es una broma sobre lo absurdo que es todo, ¿no?

Toda esa idea de nosotros construyendo nuestras propias escaleras sociales y económicas para escalarlas, deteniéndonos en el capitalismo o en el consumismo y todas estas cosas que pensamos que son importantes, y de repente, nuestra vida se ha ido.

Entonces, tratas de entenderlo como un humano que se siente perdido, asustado y que no tiene todas las respuestas, y luego pones todo eso en las canciones, y luego intentas mantener las canciones crudas sin abusar de la mala producción moderna...

El futuro de la música, según M. Shadows

Sopitas: Has hablado sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la música. En tu futuro ideal, ¿cómo la tecnología debería empoderar a los artistas sin que se despoje el lado humano?

M Shadows: Algunas personas piensan que la tecnología los hará obsoletos, pero estoy en desacuerdo. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta increíble. Si eres bueno dándole instrucciones, tal vez consigas algunas buenas chispas de creatividad.

Pero al final del día, tienes que pensar en lo que es la IA. En este punto, la IA es algo que puede recrear un montón de versiones diferentes de algo que ya conocemos.

Entonces, la IA está encerrada en una caja, y el trabajo de un artista real es vivir fuera de la caja para crear algo nuevo.

Foto: vía Facebook oficial de Avenged Sevenfold.

M. Shadows: La IA puede tomar eso y crear otra cosa como esa, pero no va a crear algo nuevo ni a decirte qué camino tomar.

Entonces, si eres un verdadero pintor, si eres un verdadero artista, si eres un verdadero músico, si estás tocando en vivo y no tienes un montón de autotune y pistas de acompañamiento haciendo falsa tu actuación… esos artistas van a ser mucho más importantes en un mundo que se ve superado por un montón de imitadores, la IA y la mierda regenerada.

Creo que como artista, puedes usar esas herramientas porque hay formas muy útiles de usarlas, pero no significa que tu trabajo vaya a desaparecer.

¿Desaparecerá el encanto del ‘error’ humano en la música?

Sopitas: ¿Te preocupa que eventualmente la tecnología o la inteligencia artificial solucione esos ‘errores’ que en realidad hacen que la música sea genial? ¿Esos errores inesperados que suceden en el estudio que te hacen decir: “¡oh, eso es increíble!” y tal vez la IA intente corregir eso?

M. Shadows: Como dije, eso es lo que hace la diferencia en lo que hacemos: nosotros tomamos las decisiones… Si todo está perfectamente afinado y no se usa como una elección artística, y luego vas a tocar en vivo reproduciendo tus pistas y estás haciendo tu próximo disco con inteligencia artificial, entonces vas a caer en la trampa.

En 100 años, esas preguntas no importarán. Todo será diferente. Es probable que todos vivamos bajo un Ingreso Básico Universal y la mayoría de la gente no tendrá trabajo. Habrá que encontrar otras maneras de disfrutar la vida.

Mira cómo era el mundo hace 100 años. Apenas podías grabar música y fuimos de los 8 tracks al vinilo, al CD, a las cintas, de repente se inventó el internet y ahora el streaming… no sabemos a dónde irá todo esto, pero por ahora creo que los artistas son extremadamente importantes.

Foto: vía Facebook oficial de Avenged Sevenfold.

Sopitas: En un mundo dominado por los algoritmos, las tendencias y tiempos de atención cada vez más cortos, ¿qué tan difícil es proteger hoy una visión artística amplia?

M. Shadows: Bueno, es importante porque no vas a ser recompensado, ¿verdad? Si quieres ser recompensado y estás en la carrera hacia el abismo, entonces ve a TikTok, haz algo que dure 20 segundos y sigue publicándolo una y otra vez e intenta que se haga viral.

Pero si te importa el arte y tienes una buena idea, entonces no debería importarte que tu canción dure 8 minutos, o que vayas a hacer un video musical de forma tradicional porque tienes algo que expresar, o si quieres comprar una pintura real y ponerla en tu casa.

El problema es que cuando tienes gente que cambia la forma en que harían el arte para encajar en un algoritmo. Si es así, entonces no tienes libertad ni espíritu creativo.

Avenged Sevenfold regresa a México en este 2026

Recuerda que Avenged Sevenfold volverá a México con un concierto en el Estadio GNP Seguros el sábado, 17 de enero. Y no vienen solos, eh…

A Day to Remember, Daron Malakian and Scars on Broadway, Mr. Bungle y las mexicanas Electrify (quienes ganaron la convocatoria del show para unirse como teloneras) se suman al cartel.

Así que sí, casi casi parece festival, jeje… acá puedes armar boletos si aún no tienes.

El flyer oficial del concierto de Avenged Sevenfold en la Ciudad de México. Foto: OCESA



