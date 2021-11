Girl Band ahora se llama Gilla Band porque tenían un “nombre del género equivocado”

No cabe duda de que estamos viviendo tiempos de cambios. Eso se puede sentir en todos lados, pero aunque no lo crean también se puede ver dentro de la industria musical. Varios son los casos de proyectos que han modificado sus canciones y hasta nombres de agrupaciones porque tienen distintas connotaciones que en esta época no son tan bien vistos. Tal es el caso de Girl Band, que de la nada anunciaron que oficialmente cambiarían de nombre porque el anterior era del género equivocado.

Si no los conocen, esta banda de noise-rock surgió en Irlanda por ahí de 2011. Un año más tarde lanzaron su primer sencillo y bajo este nombre han publicado dos materiales discográficos. Para que se den una idea, han llamado la atención de la crítica especializada por la música tan interesante que componen y de hecho, por acá les hemos hablado un poco sobre ellos desde hace un buen rato (AQUÍ lo pueden checar). Sin embargo, decidieron que lo mejor era traer aires frescos al grupo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Girl Band reveló que de ahora en adelante serán conocidos como Gilla Band. En palabras de la agrupación, mencionaron que ya no actuaran ni estrenarán música bajo el título anterior, además pidieron disculpas por “haber escogido un nombre erróneo y a todos los que se hayan visto perjudicados o afectados por él”. Pero ahí no paró la cosa, porque más tarde explicaron las razones que los llevaron a tomar esta decisión.

Según lo que declararon, en el momento en que decidieron armar la banda, eligieron su primer nombre “sin pensarlo mucho” y “desde un lugar de ingenuidad e ignorancia”. Por si esto no fuera suficiente, agradecieron a la gente que se presento y les ha explicado por qué no deberían llamarse Girl Band, aunque al final y como cereza en el pastel para arrancar con esta nueva etapa, aclararon el origen de su nuevo nombre ya que la palabra “Gilla” viene del irlandés antiguo.

