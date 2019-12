La escena musical en México ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Cada día hay más conciertos y festivales para todos los gustos en todo lo largo y ancho de la tierra del maíz. Nuestras quincenas duran en lo que a alguien se le ocurre anunciar una nueva fecha de nuestros artistas favoritos y la verdad es que lo amamos.

Afortunadamente, este auge también ha servido para catapultar el talento mexicano. Talento que seguramente siempre estuvo ahí, pero hoy tiene las herramientas y el apoyo necesario para conquistar los oídos del mundo entero con sus propuestas innovadoras. En esta entrada les vamos a compartir las bandas y músicos mexicanos que tienen una proyección bastante interesante para el proximo año. Algunos están saliendo del horno, otros ya tienen un ratito haciendo ruido. Pero todos y cada uno de ellos tiene un montón de calidad y vale mucho la pena tenerlos en el radar.

Roderic

Originario de Monterrey, Rodrigo Ortiz es un músico y productor de electrónica que cuenta con dos álbumes lanzados a través del sello berlinés Katermukke, propiedad de Dirty Doering. En ellos, Roderic explora géneros como jazz, blues, balcánico, psicodélico, africano, latino, rock y trance, y los combina de una manera exquisita que tiene como resultado un proyecto de electrónica más que delicioso.

Self Sabotage

Self Sabotage es una banda emergente que combina lo mejor del pop y la psicodelia. Cantando tanto inglés como en español, la penetrante voz de Carla Valverde combinada con los ritmos bailadores y melodías suaves orquestadas por Yordi Zindel, crean una atmósfera bastante armónica que no se había visto antes en la escena mexicana. Su álbum debut Visums, es una declaración de talento, creatividad y de la conexión que Carla y Jordi tienen como equipo.

Budaya

Budaya es un dúo de música electrónica de Guanajuato México conformado por Maya Piña y Tulio Almaraz. Recién salido del horno, su álbum Calma es un tributo a la precisa mezcla de géneros para encontrar un sonido propio. Se describen como una mezcla de synthpop, dream pop y trip hop, pero sin descuidar sus orígenes latinos como lo podemos apreciar en su sencillo “Gotas de Vinagre”. Estamos seguros que darán mucho de que hablar en los próximos años.

Silvana Estrada

Silvana estrada es una cantautora mexicana de Xalapa, Veracruz, obsesionada con las palabras, el sonido y la belleza de las emociones. Influenciada por el folclore latinoamericano, el son jarocho y hasta las rancheras, su música es una combinación de sonidos regionales con letras cercanas a las experiencias que todos vivimos alguna vez. Actualmente se encuentra grabando un disco con la temática del corazón roto con la esperanza de poder entender mejor el sentimiento. Hay que estar atentos porque su siguiente álbum Marchita llegará en el 2020.

Xato

Xato es el proyecto musical de José Luis Dominguez y Daniel Salazar. Influenciados por el rock progresivo y la música electrónica, crean un personaje que como cualquier ser, siente, evoluciona, observa y se expresa. En una combinación de sonidos danzando sobre capas de sintetizadores, logran llegar a un sonido bastante interesante.

Flash Seasons

Influenciados por el inde, rock, psicodélico y hasta un poco de dance, los originarios de Toluca tienen unas rolas que cautivan a nuevos fanáticos en cada nueva reproducción. Su sonido digerible y vanguardista llegó para poner en la escena nacional algo que no se había escuchado antes. Sus poderosos sintetizadores y enérgicos riffs, y beats bailables, prometen dar mucho de que hablar en un futuro. El 2017 los vio emerger con su primer EP Visual Places, el 2018 lanzaron “Astronaut’s Dream” y el 2019 se nos fueron en blanco. Esperemos que el 2020 tenga algo preparado para sus nuevos fans.

Colores Santos

Este año lanzaron su segundo disco Arbol-A, el cual trae un sonido lleno de mestizaje instrumental, rimas y poesía pintados por música regional que descansa en el rock y la psicodelia. Colores Santos surgió en Guadalajara y es integrada por Moya, Pizarro, Alex y Koko. Han estado bastante activos últimamente con participaciones en festivales como su participación en festivales como el SXSW, Marvin, 212 RMX y FIMPRO junto con una gira nacional, los mantiene activos y en la mira del rock latinoamericano.

Una Canción Bonita

Karely Rincón es la muy talentosa cantante y compositora mexicana detrás del proyecto Una Canción Bonita. Los ritmos latinos, folk, R&B, indie pop y reggae son lo que caracterizan a sus rolas que la verdad es que sin importar cómo te encuentres, te transportan a un lugar mejor. Por el momento, Rincón se encuentra en la producción de El Viaje su primer EP, el que esperamos que llegue con muchísimas ganas.

Ciudad Fantasma

Esta banda formada en 2017 en la ciudad de Guadalajara, lleva un par de años en el radar gracias a su primer EP Ciudad Fantasma del 2018. Sus rolas con bases en el bajo y la batería, complementadas por atmósferas creadas por guitarras, sintetizadores y letras sentimentales, Ciudad Fantasma es una banda con una visión e identidad única que pretende enamorar a todo quien escuche sus rolas. Este año lanzaron “Extraños”, la primer canción después de Ciudad Fantasma, y está bastante buena.

Los Rhoads

Los Rhoads es una banda de rock blues formada por George López (guitarra y voz), Erik García (sintetizadores), Dante Grimaldo (guitarra y coros), Victor Romero (bajo y coros) e Iván Ramírez (batería). Ellos toman elementos del synth pop para combinarlos y crear estructuras agradables en cada compás. Hasta el momento, Los Rhoads han lanzado un disco de once rolas titulado Sobra el Tiempo en el 2018 más tres sencillos este 2019.

Drims

Este sueño empezó en la mente de unos jóvenes de 17 años que se juntaban después de clases para jammear. Hoy, tres años después, son una de las bandas adolecentes con mayor proyección en la escena musical mexicana. Desde que lanzaron “Todas Las Chicas” en el 2017, la voz de que una banda de jóvenes talentosos estaba emergiendo empezó a circular por todos los medios. En el 2018 sacaron “Amanecer” y “¿Qué Nos Pasó?” para que en el 2019 se unieran a Universal Music México para preparar el lanzamiento de su primer material En Medio Del Jardín.

Realms

Realms son una banda mexicana de rock formada en el 2017. En una rara pero muy buena mezcal de new wave, alternativo y rock, junto con una voz profunda y penetrante logran un sonido bastante agradable. Hasta el momento tienen dos discos: Sounds From The South (2017) y CRUZ (2018). Si siguen con el mismo ritmo y calidad, estaremos felices por escuchar algo nuevo en el 2020.

Rubytates

Esta banda toluqueña está creciendo a pasos agigantados. Ahí les va, ya han tocado en festivales de gran renombre a nivel nacional como Machaca y Vaivén, y hasta fueron los teloneros de The 1975 cuando vinieron a México en el 2016. Hace poco dieron un meeega show ante un SOLD OUT en el Lunario del Auditorio Nacional. Su propuesta es bastante fresca y tiene el equilibrio perfecto entre un pop de calidad que se nutre con unos sintetizadores muy bien logrados. Si te gusta LANY, Rubytates te va a encantar.

Valsian

Y esto no viene de nosotros, sino de la mismísima Shirley Manson, vocalista de Garbage, quien chuleó de sobre manera la voz de la vocalista de este grupo de Cuernavaca. Hace unos meses presentaron su más reciente material discográfico que fue producido –en parte– por Phil Vinall, legendario productor que ha trabajado con gigantes de la música como Pulp y Placebo, y también por Chucho Báez y Ángel Mosqueda de Zoé y José Salinas de Dapuntobeat.

Si conocen algún grupo o músico que crean que deba estar en esta lista pónganlo en los comentarios para que todos les puedan echar una escuchada y así apoyamos a nuestros muy talentosos paisanos que se están mega rifando en la música.