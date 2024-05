Lo que necesitas saber: Bat for Lasehes lanza una oda a su hija Delphi en su nuevo disco, alejándose del baile para centrarse en la reflexión pandémica.

Natasha Khan, mejor conocida como Bat for Lashes, lanza hoy The Dream of Delphi, su sexto álbum de estudio en un lapso de 16 años de carrera. Para este nuevo disco, Natasha tomó inspiración del periodo pandémico, el encierro, y cuidar a su hija Delphi en ese periodo.

En cuanto al sonido, Bat for Lashes regresa a lo directo y que tiende de nuevo hacia lo psicodélico, explorando en la lírica del disco temas de maternidad, crecimiento personal, y el rol que el universo tiene diseñado para ella.

En producción, tenemos a Tyler Karmen (Will Fox, DIIV), TJ Allen (Anna Calvi, TORRES), Jake Falby (Chet Faker, Laurel) y a Natasha, con una atención meticulosa en los pianos, sintetizadores y en voz.

Hay mucha meditación y reflexión en este álbum, en lírica y en sonido. A comparación de Lost Girls (2019), escuchamos que se separa de ritmos bailables, como lo hizo en “Feel For You” y “Jasmine”.

Bat for Lashes muestra un disco temático con una carga sentimental y que se apega a la folktronica

Mucha musicalidad a través de atmósferas inmensas, y en la que la voz se mezcla como un elemento más

Musicalmente, el álbum es una mezcla de folktronica con elementos de pop atmosférico, adornado con instrumentos como arpa y piano.

La mayoría de rolas son cortas, entre dos y tres minutos, y tienen un sonido muy cinematográfico, que pudiera transportar al interior de la casa en la que Natasha y Delphi vivieron durante la pandemia. Un corto no estaría nada mal , y no nos sorprendería incluso un material de larga duración.

Es un disco sumamente íntimo, que con piano y sintetizadores principalmente, glorifican la oportunidad de vivir con su hija en un espacio seguro ante un mundo exterior en una crisis de salud mundial abrumadora.

Este trabajo se distingue por su enfoque personal a manera de diario, celebrando la vida de su hija. Es admirable el amor que muestra a lo largo del disco, pero también notamos lo mucho que cambió su vida este hecho, a lo largo de 11 rolas nuevas.

“At Your Feet” muestra con claridad que hay una idea de belleza en la suma de los elementos, en los que la voz suena como el piano o los sintetizadores, y que se deslinda de ser el instrumento protagónico del álbum.

Bat for Lashes entrega una oda de amor puro a Delphi, su hija, en un trabajo meticuloso de producción minimalista

La oda a su hija se observa en cada rola, que no usa elementos para esconder o separarse del tema del disco: La corta pero impactante vida de su hija Delphi. En las 11 rolas, le dice que es un regalo, que está a sus pies, y también la contempla viviendo, despertando y bailando.

Un elemento destacado es la inclusión de instrumentos clásicos y sintetizadores que añaden una calidad onírica a las canciones. Por ejemplo, el track “Home” es una estructura más convencional con un beat y versos definidos, siendo el único contraste ligero en un disco instrumental y abstracto.

En general, The Dream of Delphi se presenta como un tributo sincero y artísticamente novedoso para Bat for Lashes, pero en el que se nota un trabajo artístico enorme, con experiencias personales profundamente nuevas, en lo que marca su sexto disco.

Bat for Lashes coomienza a medidados de junio un breve tour por Reino Unido, que finaliza en agosto. Pueden encontrar las versiones físicas, e inclusive algunas autografiadas, de The Dream of Delphi por acá.

