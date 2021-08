El bebé de la portada de ‘Nevermind’ demanda a Nirvana por explotación sexual infantil

Si hay que hablar de discos de los 90 que marcaron la historia de la música, por supuesto que tendríamos que mencionar al Nevermind de Nirvana. Aunque no seas fan del movimiento grunge o de la banda en general, es de reconocerse que se convirtió no solo en un álbum emblemático dentro de la carrera de Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic, ya que también marcó a toda una generación que se identificó con esas canciones crudas y potentes.

Además de incluir canciones icónicas como “Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are”, “Lithium” o “In Bloom”, pasó a la posteridad por la reconocible portada. En ella, como recordarán, aparece la fotografía de un bebé de cuatro meses nadando desnudo bajo el agua mientras intenta alcanzar un billete de un dólar. Por supuesto que en su momento escandalizó a un montón de personas, pero al parecer el pequeño que ya creció, no está de acuerdo con que usen su imagen.

El bebé de la portada de ‘Nevermind’ demandó a Nirvana

Resulta que el pasado 24 de agosto, varios medios reportaron que Spencer Elden, a quien fotografiaron cuando era un bebé para la icónica portada del Nevermind de Nirvana, presentó una demanda en contra de los herederos de Kurt Cobain, así como Krist Novoselic y Dave Grohl, ¿la razón? Bueno, pues alega que sus tutores legales no consintieron formalmente que se utilizara su imagen para promocionar dicho álbum.

De acuerdo con TMZ, Elden menciona que esto es explotación sexual infantil, además afirma que la fotografía es pornografía infantil y que nunca se cumplió el acuerdo de colocar una calcomanía sobre sus genitales. Según la misma fuente, Spencer reclama al menos 150 mil dólares, mencionando que considera que fue explotado durante todos estos años y que ha sufrido daños de por vida como consecuencia de aparecer en la portada.

Spencer Elden tiene sentimientos encontrados por esta imágen

Sobre la calcomanía de la que habla Spencer Elden, cuenta la leyenda que él era el hijo de un amigo del fotógrafo de Nevermind, Kurt Weddle. El sello discográfico de Nirvana, Geffen, se opuso inicialmente a que se vieran los genitales de Elden, pero Kurt Cobain insistió en que no se censurara. De acuerdo con Consequence of Sound, el frontman dijo en su momento que se comprometía a colocar estratégicamente una estampa para censurarlo que dijera: “Si te ofende esto, debes ser un pedófilo de clóset”.

La nueva demanda parece contrastar con los sentimientos de Elden sobre la portada del álbum, pues en 2016 recreó la imagen durante una nueva sesión de fotos para el 25 aniversario del emblemático disco de Nirvana (POR ACÁ pueden checarlo). En aquel momento, comentó lo siguiente sobre recrear la portada: “Le dije al fotógrafo: ‘Hagámoslo desnudo’. Pero él pensó que eso sería raro, así que me puse el traje de baño”.

Los representantes de la banda no han dicho algo al respecto

Durante esa misma entrevista, Spencer Elden declaró: “El aniversario significa algo para mí. Es extraño que haya hecho esto durante cinco minutos cuando tenía cuatro meses y se haya convertido en esta imagen realmente icónica”. Aunque eso sí, en el pasado se ha quejado de Nirvana: “Una cosa es hacer una portada de un disco conmigo, y otra hacer 30 millones de discos y luego fingir que no me conocen. Nunca conocí a estos tipos. Es un poco frustrante hacer como si yo no existiera”.

Por ahora, ni los representantes de los herederos de Kurt Cobain, así como los miembros supervivientes de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic han comentado algo al respecto. No sabemos en qué terminará todo esto, pero mientras esperamos a que se resuelva por fuera o en un pleito legal, recordemos uno de los clásicos de este disco, “Smells Like Teen Spirit”: