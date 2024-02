Beth Gibbons anuncia los detalles de su primer disco solista con la rola "Floating On A Moment"

Lo que necesitas saber: Beth Gibbons por fin lanzará su primer disco como solista. Acá les dejamos los detalles y el video de la rola "Floating On A Moment".

No cabe duda que el 2024 arrancó con todo en cuanto a estrenos musicales, pues ya sabíamos desde hace un buen rato que se venían discos bastante esperados de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, hay quienes nos agarraron en curva anunciando proyectos de la nada, como el caso de Beth Gibbons con su proyecto solista.

Además de su carrera con Portishead, la artista británica ha hecho muchas cosas por su cuenta, como el disco Out of Season en colaboración con Rustin Man y Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs) junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca. Eso sin contar sus colaboraciones con artistas como Kendrick Lamar o Annie Lennox. Pero hasta el momento, no se había animado a dar su primer paso en solitario.

Durante años, Beth Gibbons ha trabajado en otros proyectos además de Portishead/Foto: Getty Images

Beth Gibbons lanzará ‘Lives Outgrown’, su primer disco en solitario

Sin embargo, eso cambió este 2024, pues a través de una carta que publicó en sus redes sociales, Beth Gibbons confirmó que este año por fin podremos escuchar su primer disco en solitario. Este álbum llevará por título Lives Outgrown, y en aquel momento declaró que el tema principal será “el momento en el que abandonamos este planeta y caminamos hacia lo desconocido”, en pocas palabras: la muerte.

Pero ahora, después de mucha espera y emocionarnos con esta noticia, ya tenemos más detalles sobre el material discográfico debut de la líder de Portishead. El álbum incluirá 10 rolas grabadas a lo largo de 10 años, las cuales contaron con la producción de la propia Beth junto a James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, The Last Dinner Party) y Lee Harris (baterista de Talk Talk).

Esta es la portada de ‘Lives Outgrown’, el disco debut como solista de Beth Gibbons/Foto: Domino Records

A través de un comunicado, Beth Gibbons declaró que Lives Outgrown es su trabajo más personal hasta la fecha, el cual surgió durante un periodo de reflexión sobre los cambios en la vida y después de muchas despedidas: tanto de la familia como amigos e incluso de una parte dentro de ella. Pero además de hablar de la mortalidad, también toca temas como la maternidad, la ansiedad y la menopausia.

“Me di cuenta de cómo era la vida sin esperanza– Y fue una tristeza que nunca había sentido. Antes tenía la capacidad de cambiar mi futuro, pero cuando te enfrentas a tu cuerpo, no puedes obligarle a hacer algo que no quiere (…) La gente empezó a morir. Cuando eres joven, nunca conoces los finales, no sabes cómo va a acabar todo. Piensas: ‘vamos a superarlo. Va a mejorar.’ Algunos finales son difíciles de digerir (…) Ahora que he salido del otro extremo, pienso que hay que ser valiente“.

También estrenó el video de la rola “Floating On A Moment”

Además de revelar todos estos detalles interesantes sobre su álbum debut como solista, Beth Gibbons lanzó el primer sencillo de este material. La rola se llama “Floating On A Moment” y es una verdadera gozada, pues una potente línea de bajo, combinada con unos cuantos instrumentos y coros acompañan la impresionante voz de la cantante británica a través de una letra que los hará pensar en la vida.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenó el videoclip de esta canción, el cual contó con la dirección del artista multimedia Tony Oursler (quien trabajó con artistas como David Bowie y Sonic Youth). Este visual, aparece Beth caminando mientras de fondo se proyectan imágenes que contrastan la belleza y el caso de nuestro mundo. Eso sí, todo con una onda muy surrealista que les volará la cabeza.

Ya para terminar, Beth Gibbons confirmó que podremos escuchar Lives Outgrown el próximo 17 de mayo en plataformas digitales y formato físico. Además, dará unos cuantos shows en Reino Unido y Europa para promocionar este disco, así que hay una leve posibilidad de que se anime a anunciar fechas en México. Pero mientras esperamos a que llegue el día para echarle oído a su debut como solista, a continuación les dejamos el video de “Floating On A Moment” y el tracklist del álbum.

Tracklist de Lives Outgrown

“Tell Me Who You Are Today” “Floating On A Moment” “Burden Of Life” “Lost Changes” “Rewind” “Reaching Out” “Oceans” “For Sale” “Beyond The Sun” “Whispering Love”

Te puede interesar