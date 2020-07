Billie Eilish aprovecha la cuarentena para estrenar la rola “my future”

En estos días de encierro, donde todos estamos en casa buscando en qué entretenernos, muchos artistas están aprovechando el tiempo para componer algunas rolas. Y es que prácticamente las bandas y músicos que más nos gustan se están rifando en estos momentos tan complicados, pero aún faltaba que la sensación musical del año sacar algo nuevo, y por supuesto que hablamos de Billie Eilish.

Durante toda esta cuarentena, la estrella pop ha estado muy activa haciendo un montón de cosas. Para empezar, tocó en algunos shows benéficos como el de Elton John, apareció en la épica fiesta de graduación del buen John Krasinski, donde la cantante demostró que es súper fan de The Office y también empezó a transmitir un podcast junto a su papá en Apple Music, en el que ambos cuentan historias bochornosas.

Billie Eilish regresa con una nueva rola

Sin embargo, y hablando de música, Billie Eilish solamente había estrenado la rola que grabó para la próxima película de James Bond, No Time To Die. Y para fortuna de los miles de fans que tiene en todo planeta, hace algunos días anunció en sus redes sociales que lanzaría una rola llamada “my future” el jueves 30 de julio, aunque no dijo nada más y todos se quedaron con muchas preguntas y pocas respuestas.

No pasó mucho tiempo de esto cuando la cantante que arrasó con los premios Grammy este 2020, compartió una ilustración de ella misma como si fuera un dibujo animado. Pero el gran paso lo dio un día antes de presentarle al mundo esta canción, pues nos mostró un pequeño adelanto en su cuenta de Instagram, donde nos dimos cuenta que así como sus últimos sencillos, esta rola estaría llena de melancolía.

Después de esperar un buen rato y de mantenernos en suspenso, Billie Eilish por fin lanzó “my future”, y es quizá una de sus canciones más sentimentales. Gracias a la producción de su hermano FINNEAS, acá la voz de la cantante brilla por completo, con ese tono tan nostálgico y profundo que tiene.

Video animado

Por si esto fuera poco, la estrella pop también aprovechó la oportunidad para estrenar el videoclip oficial de esta canción, el cual fue dirigido por Andrew Onorato. El video es una bella y sencilla animación que acompaña a la perfección el sentimiento que imprime la voz de Billie y las melodías de FINNEAS. La producción del video estuvo a cargo de los estudios Chop Studio.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación “my future”, la nueva rola que Billie Eilish trae para nosotros en estos días de cuarentena: