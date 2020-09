Puede que los planes de Tokio 2020 se hayan tenido que detener por el bendito coronavirus, pero mientras los atletas más importantes de todo el mundo se preparan para darlo todo el próximo año, el Comité Organizador de Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 ya se encuentra trabajando para la justa deportiva más importante del mundo. Y aunque no lo crean, Billie Eilish está involucrada –o algo así–.

Aunque faltan exactamente ocho años para que se lleven a cabo, no quieren que se les vaya ningún detalle. Es por eso que el pasado 1 de septiembre el presidente del Comité, Casey Wasserman le presentó al mundo el logo de esta competencia, el cual por primera vez en la historia será animado y que en palabras del mero mero, busca homenajear a la diversidad, la inclusión, la autoexpresión y sobre todo la creatividad.

También puedes leer: LA HISTORIA DETRÁS DEL LOGO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LOS ÁNGELES 2028

Antes de elegir el logo oficial para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se organizó un concurso donde participaron miles de personas. Y para darle un poco más de sazón a todo esto, el Comité Olímpico invitó a un montón de celebridades de la ciudad a que armaran su propio diseño, entre ellos estaban figuras como Reese Whiterspoon, los atletas olímpicos Gabby Douglas y Adam Rippon, y por supuesto, Billie Eilish.

La única regla que tenían todos aquellos que querían entrarle al concurso fue que: sólo podían modificar la letra “A” de Los Ángeles. Es por eso que la cantante sensación del 2019 puso manos a la obra y basándose en la tipografía que usa para la mercancía que vende en sus conciertos, Eilish convirtió el logo en un GIF verde limón muuuy llamativo –que a decir verdad, no se ve nada mal–. Si no nos creen, chéquenlo a continuación:

Each collaborator was given a standard “LA28” logo and told to craft their own version of the “A.” Instead of choosing one design, organizers will use all 26, with more expected in the future.

This one was designed by @billieeilish

Read story: https://t.co/LiT1VyEgwT pic.twitter.com/wFg5t9vra7

— Los Angeles Times (@latimes) September 1, 2020