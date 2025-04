Lo que necesitas saber: Black Country, New Road está regreso, adentrándose en una nueva etapa después de la salida con Isaac Wood.

Black Country, New Road (BC,NR) surgió de la escena musical londinense alrededor de 2018, su formación original, con presencia de saxofón y violín junto a la instrumentación rock tradicional, creó un sonido distintivo desde el principio.

Les seguimos la pista desde su álbum debut, For the First Time (2021), que capturó esta esencia: una mezcla tensa y expansiva de post-punk, y rock experimental, caracterizada por largos desarrollos instrumentales, cambios dinámicos abruptos y la particular entrega vocal semi-hablada y emocionalmente cruda del entonces líder Isaac Wood.

5 cosas que debes saber sobre el nuevo disco de BC,NR

Una reconfiguración de la banda, ahora sin Isaac Wood

La banda evolucionó rápidamente, y su segundo álbum, Ants From Up There (2022), mostró un sonido que se inclinaba hacia estructuras más melódicas y arreglos cercanos al chamber pop o al indie rock orquestal. La historia de la banda tomó un giro drástico cuando, días antes del lanzamiento de este aclamado segundo disco, Isaac Wood anunció su salida del grupo por motivos de salud mental.

Los miembros restantes decidieron continuar, tomando la valiente decisión de no interpretar en vivo el material compuesto con él. En su lugar, desarrollaron un nuevo repertorio de forma colaborativa, con los miembros Charlie Wayne, la voz de Georgie Ellery, Tyler Hyde (bajo), May Kershaw (teclados) y Lewis Evans (saxofón) turnándose en las voces principales.

‘Forever Howlong’ es el primer disco de BC, NR con un productor legendario

Ahora, tenemos frente a nosotros Forever, Howlong, producido por el incansable James Ford (Arctic Monkeys, Simian Mobile Disco), que nos causa bastante curiosidad previo a la visita de la banda a México por primera vez, dentro del Pitchfork Music Festival.

La aportación de James Ford en este disco se aprecia muchísimo en los pianos y las cuerdas que utilizan, y en rolas como “Socks”, se nota la maestría de Ford al dirigir a la banda hacia el sonido inmenso de proyectos con los que ha trabajado, asemejándose a Florence and the Machine o Mumford and Sons.

El cambio en el sonido de BC, NR deja el rock y se centra en la teatralidad

Los sonidos de rock y post-rock han quedado atrás, pero se mantienen las hipnóticas secuencias de cuerdas y vientos pero, salvo algunos momentos de rock, (“Happy Birthday”), su sonido es hoy algo más suave y contemplativo.

Destacan ahora la presencia de la guitarra acústica, casi completamente sin efectos, y las bases de piano. Por la conformación de la banda, siguen el banjo, la mandolina y diferentes vientos. En la canción que da nombre al disco, se escucha la presencia de muchas flautas, algo que resulta nostálgico, pero sinceramente extrañamos el lado más rockero de BC, NR.

Georgia Ellery brilla en el disco, con más recursos literarios para darle algo de diversión al disco

Georgie Ellery es quizás lo que más luce en este nuevo disco, con na voz reconfortante y bonita, a pesar de la ralentización de BC, NR. Sus letras buscan romper la cuarta pared, con versos como: -“una canción que hice, sí, es una canción”- o -“y ahora viene el estribillo”-.

Algunos momentos destacan vocalmente, como los loops vocales de Georgia en “Happy Birthday”, que resultan sumamente pegajosos y tarareables. En la cerradora “Goodbye (Don’t Tell Me)”, Georgia muestra que inclusive en una voz susurrada, logra transmitir lo que intenta, intimidad y nostalgia.

BC, NR deja atrás la ansiedad y lo cambian por sentimientos alegres y cuentos alegóricos

Forever Howlong está repleto de mitología de BC, NR y de la mitología inglesa en general. “Realmente no se encuentra mucha fantasía inglesa en el rock y el pop del siglo XXI, y definitivamente hay momentos en Forever Howlong en los que uno se pregunta si eso es del todo malo: “For the Cold Country” habla sobre un caballero con armadura y sus aventuras, lo que por largos momentos del disco se exagera con bases de clavicordio.

La sensación que deja escuchar Forever Howlong ya no es de inminente derrota y ansiedad, como en los discos pasados de BC, NR, y a pesar de que hay historias fatalistas como en “Salem Sisters” y “Two Horses”, la composición y en general vibra de fiesta que la banda transmite de inicio a fin marca una nueva etapa de BC, NR, lo que notamos contrastando con el resto de su discografía.