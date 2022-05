Blondie reafirmó su legado en el Corona Capital Guadalajara 2022

Dicen que hay artistas que emocionan con tan solo ver que están anunciados en un cartel o foro para dar un show. Ejemplos de esto hay y muchos, pero lo que pasó con Blondie en el Corona Capital Guadalajara 2022 fue simplemente mágico, nostálgico y hasta especial. Algo más que emocionante.

Como recordarán, fue en 2013 cuando Debbie Harry y compañía tocaron en la versión chilanga del festival. Desde entonces, la banda neoyorquina no había regresado solita a nuestro país (porque hace algunos años tocaron junto a Garbage) pero afortunadamente y después de mucho tiempo, volvieron y por la puerta grande con un concierto en la perla tapatía que seguramente todos los que vieron su set no lo superarán en un buen rato.

Foto: Stephania Carmona

Blondie llegó al Corona Capital Guadalajara y nos regaló un show memorable

Mientras The Strokes estaba cerrando su presentación en el Corona Capital Guadalajara, Blondie salió al escenario KIA y nos regaló una presentación increíble. La primera rola que se aventaron fue “X Offender”, un verdadero clásico. A partir de ahí, comenzaron a sonar algunas rolas de lo mejor de su discografía y hasta covers, como “Hanging on the Telephone”, “Sunday Girl”, “Picture This” y “Fade Away”.

Con una actitud seria pero que reafirmaba su estatus de leyenda, Debbie Harry interpretaba a la perfección las rolas mientas el público caía rendido e hipnotizado ante su figura (incluso hubo quienes le gritaban a todo momento que la amaban). Pero todo se descontroló cuando sonaron los acordes de “The Tide is High”, que puso a cantar como si no hubiera un mañana a las miles de personas que se juntaron para verlos.

Foto: Stephania Carmona

Fue poca la interacción que Blondie tuvo con sus fans en Guadalajara, pero eso lo compensaron de manera increíble con el setlist. De repente armaron un combo épico de hits que incluyó “Atomic” (la cual hizo que muchos bailaran y sacaran los pasos prohibidos) “Long Time”, “Call Me” y “Rapture”, que nos voló la cabeza porque fue una locura lo que provocaron en toda la gente que se dio cita para checarlos.

Con “Maria”, todos y cada uno de los asistentes brincaron y corearon al ritmo de este hit que probablemente, sea con el que muchos conocieron a esta bandota. Nos acercábamos a la recta final y “Daydreaming” nos indicaba que faltaba muy poquito para que acabara el sueño, pero por supuesto que no se podían ir sin aventar lo mejor de lo mejor de su discografía.

Foto: Stephania Carmona

El cierre de su presentación fue simplemente épico

Blondie nos hizo olvidarnos de todo cuando se escucharon las notas de “Heart of Glass”, que por momentos logró que nos sintiéramos en una noche disco o en algún club de Nueva York bailando al ritmo de esta rolaza. Por último pero no menos importante, tocaron “One Way or Another”, que como era de esperarse, volvió loco a todo el público que andaba muy contento por ver a Debby Harry y compañía.

Justo al terminar esta rola, Debbie, Clem Burke y los demás músicos que los acompañaron se reunieron en el centro del escenario y con un abrazo, concluyeron su presentación. Claro, todo esto mientras todos aplaudían y agradecían el enorme show que dieron, donde dieron un gran recorrido por su enorme discografía y trayectoria.

Foto: Stephania Carmona

Así, con 14 rolas y frente a un público emocionado y contento, Blondie se despidió del Corona Capital Guadalajara 2022 y nos dejó con ganas de más (porque sentimos que hizo falta tiempo). Pero de cualquiera manera, todos salieron satisfechos y felices porque tuvieron chance de ver a una banda legendaria en la perla tapatía y después de tantas cosas que han pasado en el mundo.