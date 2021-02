Los primeros meses del 2021 no le han salido como quisiera a Brandon Flowers. Más allá de la pandemia y los inminentes efectos efectos negativos que esos supone para la industria musical, el vocalista de The Killers ahora debe batallar con un problema de salud -no se preocupen, nada que ver con el coronavirus-.

Resulta que el cantante recientemente tuvo un accidente por andar en bicicleta y las cosas fueron más graves de lo que parecían pues necesitará cirugía en un hombro. Ahora, habrá que ver si esta situación retrasará de alguna manera los planes que el grupo tiene para lanzar un material a mediados de este año.

El accidente de Brandon Flowers

Uno va por ahí, paseando sin el mayor problema y en menos de lo que se imagina, la vida te tiene preparado un accidente para dificultar las cosas. Algo así le sucedió al querido Brandon Flowers en los últimos días luego de que un paseo en bici se complicara más de la cuenta.

Así lo dio a conocer el cantante una sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram en la que lo acompañó el baterista Ronnie Vanucci. Durante la charla, el vocalista explicó que el accidente le dejó un hombro bastante lastimado y deberá someterse a un procedimiento quirúrgico para arreglarlo.

“Pasé por encima del manubrio de mi bicicleta y se presentó una lesión debido a ello… Tengo el labrum del hombro derecho desgarrado, así que tendré que pasar por el quirófano en un par de semanas para solucionarlo”, dijo Brandon a sus seguidores en redes sociales. El labrum es un anillo de tejido fibrocartilaginoso dentro de la cavidad del hombro donde embona el hueso superior del brazo.

Brando Flowers también señaló que tras la operación, deberá pasar aproximadamente seis semanas utilizando un cabestrillo. Según platicó, esta no es la primer vez que deberá someterse a un procedimiento quirúrgico de esta clase ya que anteriormente lo han intervenido por problemas de descompresión en ambos hombros. Esperemos que se recupere pronto.

Ver en YouTube

También puedes leer: ¿NUEVO DISCO? THE KILLERS COMPARTE UNA LISTA CON POSIBLES NOMBRES DE CANCIONES

Los planes de The Killers para 2021

The Killers tenía programada un pequeña gira por el Reino Unidos a mediados de este año, pero el reciente accidente de Brandon Flowers podría complicar las cosas. “Esperamos que suceda en mayo, pero no se ve muy bien”, dijo el vocalista en la sesión de preguntas y respuestas por Instagram. Aunado a eso, también queda la incertidumbre sobre si la pandemia por coronavirus permitiría estas presentaciones.

Recordemos que en diciembre pasado, la banda compartió una imagen en redes sociales con una ‘lista A’ en la que se apreciaban algunos títulos de posibles canciones. Esta revelación llegó unos meses después de que el mismo vocalista dijera a NME que lanzarían en 2021 un nuevo disco, aún cuando apenas habían liberado en agosto de 2020 Imploding The Mirage.

“Cada vez que una persona hace un álbum, dice que tiene como 50 canciones y que lanzarán otro álbum. Pues bien, nosotros somos esas personas… Lanzaremos otro dentro de 10 meses más o menos, dijo Brandon al medio inglés. Por ahora, el grupo comentó que muy pronto compartirán una nueva canción de unos siete minutos y con ello, veremos si la operación de Flowers no retrasa la grabación de la nueva placa discográfica.