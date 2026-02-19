Lo que necesitas saber: Aunque la administración Trump asegura que Bruce Springsteen está "acabado", su última gira fue calificada como la más exitosa, al recaudar más de 729,7 millones de dólares (más de 4,9 millones de boletos vendidos en 129 conciertos)

Bruce Springsteen anunció su gira “Land of Hope and Dreams Tour” que, además de la posibilidad de escuchar verdaderos trancazos musicales, se ofrece como una suerte de campaña anti Trump. Incluso, en la página oficial de The Boss la gira se publicita acompañada de la frase “No Kings” del movimiento que hace unos meses realizó masivas manifestaciones en contra del presidente de Estados Unidos.

“Land of Hope and Dreams American Tour” de Bruce Springsteen / Imagen: brucespringsteen.net

Bruce Springsteen, “un perdedor”: Casa Blanca

La nueva gira de Springsteen arrancará el 31 de marzo, en Minneapolis, Minnesota, ciudad que se ha convertido en emblemática de las movilizaciones en contra de Trump (especialmente de sus políticas migratorias encabezadas por ICE). El último show programado parece una afrenta directa al inquilino de la Casa Blanca. Será en sus terrenos: en el estadio Nationals Park, en Washington D.C.

Tan pronto como el“Land of Hope and Dreams Tour” de Bruce Springsteen (el cual tiene escalas en Portland, San Francisco, Phoenix, Austin y Chicago), La Casa Blanca se tomó la molestia de dar un posicionamiento en contra del emblemático cantautor estadounidense.

“Cuando este perdedor de Springsteen regrese a casa, a su propia Ciudad de Ruinas, se dará cuenta de que sus días de gloria quedaron atrás y que sus fans lo han dejado en la calle”, declaró el vocero de Donald Trump, Steven Cheung, atreviéndose a diagnosticar a Springsteen con el llamado “Síndrome de Transtorno por Trump” (aquel que también se le achacó al fallecido director Rob Reiner… uno más de los críticos del republicano).

Springsteen vs Trump : Un enfrentamiento que lleva más de una década

Obviamente, Trump la trae contra The Boss desde hace tiempo… y aquí, haciendo memoria, podríamos decir que quizás todo comenzó hace 10 años, en 2016, cuando Bruce Springsteen se opuso a que Donald Trump usara su música durante eventos de su campaña presidencial. En ese entonces, el republicano se sentía muy patriota terminando sus mítines al ritmo de “Born in the USA” (claramente desconociendo el significado de la canción que, entre varias cosas, es una crítica al “sueño americano”).

Ya más para acá, una vez que Donald Trump asumió como presidente en su segundo mandato, Bruce Springsteen se alzó en contra de éste durante sus presentaciones en Reino Unido: “En mi país, la América que amo está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”, aseguró el cantante en un show ofrecido en Manchester, en mayo de 2025.

Bruce Springsteen / Imagen: brucespringsteen.net (Rob Demartin)

Por el anterior comentario, Donald Trump amenazó con investigar a Springsteen. De acuerdo con el presidente, se le hacía raro el apoyo desmedido que, en su momento, mostró a Kamala Harris… y una vez derrotada la candidata presidencial demócrata, entonces la posición política del cantante se le hacía “antipatriota”.

Nunca llegó la “auditoria” en contra de Springsteen, pero sí duras políticas antimigrantes, las cuales fueron subiendo de nivel y, un año después de que Trump asumió el poder, desembocaron en abusos de poder de parte de agentes de ICE… y, bueno, pasó lo que se temía que pasara: uno de ellos terminó asesinando a una mujer: la poeta Renée Good.

Además de pronunciarse públicamente en contra de esta nueva salvajada, producto de las políticas de Trump, Bruce Springsteen se fue contra la actual administración de Estados Unidos de la forma que mejor lo sabe hacer: con música. Compuso la canción “Streets of Minneapolis” en la cual relata los hechos que llevaron al asesinato de Good y Alex Pretti.

“Now they say they’re here to uphold the law

But they trample on our rights

If your skin is black or brown, my friend

You can be questioned or deported on sight

In our chants of “ICE out now”

Our city’s heart and soul persists

Through broken glass and bloody tears

On the streets of Minneapolis”

“Streets of Minneapolis” tiene más de 6 millones de reproducciones y seguro retumbará en todos los recintos en que Bruce Springsteen se presente como parte de su “Land of Hope and Dreams Tour”… ¿suficiente para que Trump se ponga mal y ataque a The Boss?, parece que sí.