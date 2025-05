Lo que necesitas saber: En los días recientes, Trump ha tenido en la mira a Bruce Springsteen... luego de que 'The Boss' se pronunciara contra él durante sus conciertos por Europa: "Estados Unidos está en manos de una administración corrupta e incompetente".

Además de andar en preparativos para mediar entre definitivamente entre Rusia y Ucrania, Donald Trump se da tiempo para checar lo que se dice de él… resultado de esto, ha solicitado la investigación de Bruce Springsteen, Beyoncé, Bono y más artistas que se pronunciaron y siguen pronunciando en su contra.

Beyoncé en el medio tiempo de los juegos de Navidad de la NFL // Foto: @nflmx

Trump acusa que Bruce Springsteen recibió paga por apoyar a Harris

En Truth Social, Trump avisó de esta acción, recordando que Springsteen y otros más apoyaron abiertamente a Kamala Harris. Según el presidente de Estados Unidos, por ese apoyo la ex vicepresidenta y excandidata presidencial pagó… cosa que en el país de las barras y las estrellas es ilegal.

“Además, este fue un esfuerzo muy costoso y desesperado para aumentar artificialmente su escasa audiencia”, señala Trump en un mensaje en el que califica a Bruce Springsteen y Beyonce como “antipatriotas” por, con su apoyo, tratar de mantener en el poder a un sistema (el demócrata) que ya estaba “quebrado”.

Foto: Getty Images

¿Realmente se va contra The Boss por apoyar a Harris?

¿Y hasta apenas lo denuncia…. Cuando ya pasaron casi más de seis meses de las campañas presidenciales? Pues sí… aunque realmente con lo que Trump está encabr$%&/(do es por la forma en la que recientemente El Jefe se ha pronunciado en su contra.

“Mi hogar, los Estados Unidos que amo que han sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”, señaló Springsteen durante su show en Manchester, con el cual dio inicio a su gira por Europa.

Aunque a miles de kilómetros de distancia, lo dicho por el intérprete de “Dancing in the Dark” caló a Trump, quien de inmediato calificó al ídolo de millones como una estrella sobrevalorada.

“Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden”, dijo Trump… olvidándose que utilizó (sin permiso) una de las composiciones más emblemáticas de Bruce Springsteen para sus actos de campaña: “Born in the USA”… claro, The Boss le ordenó no hacerlo y él tuvo que acatar la exigencia.

Federación de Músicos de EEUU sale en defensa de Springsteen y Taylor Swift

Debido a la forma en que trata de amedrentar a Springsteen, la Federación de Músicos de Estados Unidos hizo un pronunciamiento en el que desestimó las calificaciones negativas de Trump hacia el legendario compositor:

Springsteen, asegura la Federación de Músicos, es un modelo a seguir e inspiración para millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo. “Su música es duradera, impactante y tiene un profundo significado cultural. Los músicos tienen derecho a la libertad de expresión, y nos solidarizamos con todos nuestros miembros”, señala el comunicado.

Foto: Joe Raedle-Getty Images.

Este pronunciamiento de la Federación de Músicos también fue destinado a la defensa de Taylor Swift, contra quien Donald Trump igual ha lanzado críticas e insultos… “ya no es tan popular”, dijo el presidente, refiriéndose a la supuesta baja de la cantautora. Según, por haber apoyado a Kamala Harris.