La canción de PXNDX que se inspiró en el ‘Asesinato de Cumbres’ ocurrido hace 16 años

El 2 de marzo de 2006, en la colonia Cumbres Segundo Sector ubicada en Monterrey, Nuevo León, un sujeto de entonces 21 años llamado Diego Santoy cometió uno de los actos más viles al ingresar a la casa de su exnovia, Erika Peña Coss, para asesinar a los pequeños Erik Azur y María Fernanda Peña Coss, hermanos de la joven. Sí, hablamos del ‘Asesinato de Cumbres’

La versión oficial de lo que realmente ocurrió ese día jamás vio la luz, pues todo el caso de la familia Peña Coss estuvo lleno de contradicciones, escenas del crimen alteradas, comportamientos inesperados y teorías que señalaban a Erika como la que estaba detrás del asesinato de sus medios hermanos.

El 2 de marzo de 2006 ocurrió el ‘Asesinato de Cumbres’ en Monterrey

Lo que sí se supo fue que el asesinato en Cumbres se convirtió en uno de los episodios más dolorosos que se han vivido en Monterrey durante las últimas décadas. No por nada hace 16 años ha provocado la creación de teorías conspirativas, episodios de podcast y básicamente contenido de todo tipo donde hasta hay canciones incluidas, como es el caso de “So Violento So Macabro” de PXNDX.

Esta canción, incluida en el cuarto disco de la agrupación titulado ‘Amantes Sunt Amentes’, lanzado en el año 2006, está inspirada en los sentimientos y emociones que existieron entre Diego Santoy y Erika Peña Coss, quienes supuestamente hicieron un pacto suicida después de asesinar a ‘sangre fría’ a los hermanos de la joven con quien Diego había terminado su relación días antes de lo ocurrido.

Un suceso que involucró a Diego Santoy y Erika Peña Coss

De acuerdo con las declaraciones de Santoy, Erika fue quien le dijo que asesinara a Erick Azur y María Fernanda después de amordazar a Catalina Bautista, la empleada del hogar. Después ambos fueron al cuarto de la mamá de Erika, donde supuestamente la chica le pidió a su ex que le golpeara la cabeza con un martillo y después él se tirara de un puente para que murieran juntos.

Al final eso no ocurrió, pues días después Santoy fue detenido mientras intentaba huir a Guatemala y Erika se recuperaba en un hospital de Nuevo León. El careo entre ambos alimentó la teoría de que Diego Santoy no había planeado nada por su cuenta y que en realidad, sólo era un sujeto enamorado que se dejó manipular.

Y que inspiró canciones como “So Violento So Macabro” de PXNDX

Mencionamos eso porque “So Violento So Macabro” pertenece al álbum ‘Amantes Sunt Amentes’ (“Los amantes son dementes” en latín) y las canciones en el disco hablan sobre la otra cara de la moneda en el amor: lo ridículo, absurdo y obsesivo que el sentimiento puede llegar a ser.

De acuerdo con el propio Pepe Madero, exlider de la agrupación regia, el asesinato de cumbres ocurrió muy cerca de donde él vivía. Si bien eso era lo único que lo conectaba al caso, después ocurrió que los medios de comunicación revelaron que Diego Santoy era fan de PXNDX y eso provocó que las personas intentaran establecer una conexión con lo ocurrido.

Santoy era fan de la banda regia que se basó en los posibles pensamientos de su mente para crear el track

“Me sentí como Marilyn Manson en la Masacre de Columbine… culpan al músico por los hechos”, dijo Pepe Madero en una entrevista al afirmar que el tener a Diego Santoy como fan no era algo que le enorgulleciera, sin embargo, le llamó la atención cómo se dieron las cosas entre él y Erika al momento del asesinato a los pequeños, por lo que se inspiró para crear dicha rola.

“Ambos querían aventarse a un puente y enfoqué la historia en ese acuerdo de ‘vamos a suicidarnos los dos’”, indicó el cantante regiomontano en una charla retomada por el portal Reporte Índigo, donde detalla que “So Violento So Macabro” es un relato en primera persona de los pensamientos que Santoy tenía en ese momento, aunque de una forma ficticia.

Una historia llena de ficción y realidad sobre lo ocurrido en el ‘Asesinato de Cumbres’

Pepe Madero siempre dejó en claro que su intención jamás fue colgarse de un evento tan trágico, pues al final la conversación que se puede apreciar en “So Violento So Macabro” nunca existió como tal, aunque sí tiene bastantes referencias de las declaraciones que Erika Peña Coss realizó durante el juicio contra Diego Santoy.

“Estoy elaborando un plan para hacerte enojar, quiero que te quede claro 2ue si no es conmigo, con nadie vas a estar. Confía en mí, amor, lo tengo calculado. Si algo sale mal, pido perdón de antemano”, se escucha en el track que, al igual que otras canciones de ese álbum como “Los Malaventurados No Lloran” o “Narcisista Por Excelencia”, se convirtió en un éxito.

En la actualidad los años han pasado, el caso sigue dando de qué hablar y una reunión de PXNDX no se ve cercana a ocurrir. Sin embargo, “So Violento So Macabro” es sólo una de las pruebas del eco que el ‘Asesinato de Cumbres’ provocó hace 16 años, cuando el país entero sintonizaba los noticieros para tratar de entender cómo dos pequeños habían perdido la vida sin que se hiciera justicia al respecto…