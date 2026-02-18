Lo que necesitas saber: Wasserman es presidente del Comité Organizador de los JJOO de Los Ángeles 2028. Se pensaba que renunciaría, pero no: señaló que se dedicará de lleno a la realización de la justa olímpica.

Hace poco explotó la pólvora: Casey Wasserman tuvo sus “queveres” con Guislaine Maxwell, hecho que, de rebote, lo vinculó con Jeffrey Epstein. A raíz de esto, artistas de su afamada agencia han tomado distancia (la más sonada, Chappell Roan). El daño parece irreparable, así que Wasserman mejor decide vender.

Wasserman también venderá Brillstein Entertainment Partners

De acuerdo con Variety, Casey Wasserman ha decidido vender la exitosa agencia de talentos y de marketing que fundó. Una decisión tomada a partir de que su nombre aparece en los archivos publicados de Jeffrey Epstein, el infame (y fallecido) empresario acusado de abusar a menores y mujeres (con ayuda de varios personajes de alto nivel).

La decisión de vender Wasserman Music fue filtrada desde hace unos días por The Wall Street Journal. Ahora, es una realidad: el empresario informó la futura venta por medio de un “memo” compartido al personal de la firma.

Casey Wasserman // Foto: Wikipedia (oficial de la Casa Blanca por Joyce N. Boghosian)

Casey Wasserman venderá todo. Según el citado memorándum, en la negociación también va incluido Brillstein Entertainment Partners, una división de la firma de Wasserman que se encargaba de manejar a artistas de renombre… como Brad Pitt, por ejemplo.

Pero seguirá encabezando organización de Juegos Olímpicos 2028

La decisión de Wasserman se basa en un ejercicio de autocrítica: permanecer como cabeza de su firma sólo entorpecería los planes que había para el futuro de la empresa. Él se hace a un lado completamente, de hecho, las negociaciones estarán dirigidas por otra persona.

Tras revelarse la conexión entre Casey Wasserman y Guislaine Maxwell, quien es señalada como cómplice de Jeffrey Epstein, varios artistas decidieron desvincularse de la firma Wasserman Music.

“Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad”, señaló Chappell Roan al dar a conocer su separación de la firma de Wasserman.

Chappell Roan estuvo de invitada musical en Saturday Night Live. Foto: NBC

Aunque muchos apenas están sabiendo quién es Casey Wasserman, desde hace años tiene influencia no sólo en la música. De hecho, es presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 2028… cargo que no piensa soltar.

“Mike Watts asumirá la gestión diaria del negocio mientras yo me dedico por completo a brindarle a Los Ángeles unos Juegos Olímpicos en 2028 dignos de esta excepcional ciudad”, escribió Wasserman al dar a conocer la venta de su agencia.