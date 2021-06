Clairo anuncia su nuevo disco estrenando el sencillo “Blouse”

Nos queda muy claro que las sorpresas musicales no pararán a lo largo del 2021. Mientras el mundo se prepara para el regreso oficial de los conciertos y festivales en gran parte del mundo, muchas bandas y artistas están preparando su regreso a los escenarios con música nueva. Tal es el caso de Clairo, quien luego de mucha incertidumbre durante el año pasado, acaba de anunciar que muy pronto podremos escuchar su siguiente disco.

Fue en 2019 cuando la joven y talentosa artista lanzó Immunity, su material discográfico debut luego de un buen rato trabajando para ganarse un lugar en la industria musical. Con este álbum tuvo chance de tocar por gran parte de Estados Unidos y Europa, pero tenía grandes planes para el 2020, porque saldría de gira e incluso vendría a México para ser uno de los actos abridores junto a MGMT en el concierto de Tame Impala en el Foro Sol.

Clairo confirma que pronto lanzará su nuevo disco

Sin embargo, el coronavirus movió todos sus planes y se reagendó ese show en la CDMX para julio de este mismo año. Pero eso no es lo único que Clairo tiene en mente para el 2021, pues luego de dos años del estreno de su primer disco, acaba de confirmar que muy pronto podremos escuchar su siguiente álbum que se llamará Sling, el cual grabó en los estudios Allaire de Nueva York y contó con la producción del mismísimo Jack Antonoff.

De acuerdo con Consequence of Sound, la compositora de 22 años mencionó que su perro Joanie fue una gran inspiración para este material: “Al cuidarla, me obligó a enfrentarme a mis propios pensamientos sobre la paternidad y lo que significaría para mí. Historias como lecciones, arrepentimientos como remordimientos, pensar en algo/alguien antes que en ti mismo. Es un vistazo a un mundo en el que descubrí que la domesticidad es lo que me faltaba”.

Como primer sencillo de este disco, también estrenó “Blouse”. Se trata de una canción en donde podemos escucharla cantando acompañada de una guitarra acústica, un piano discreto y hasta un violín que le dan cierto toque melancólico. Por ahí también hay unas armonías vocales que se escuchan espectaculares, donde Lorde le devuelve el favor a Clairo –recordemos que ella hizo coros en la nueva rola de la artista neozelandesa, “Solar Power”–.

Por ahora Sling, se espera que el segundo material discográfico de Clairo esté disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 16 de julio. Pero mientras esperamos a que confirme cuándo podremos escuchar, escuchen a continuación su nueva rola, “Blouse”: