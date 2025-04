Lo que necesitas saber: Desde el regreso de Lady Gaga a los escenarios, hasta el mensaje de Green Day por los niños de Palestina... Recopilamos algunos momentos de Coachella 2025.

Se armó el primer fin de semana de Coachella 2025 y como suele suceder, dejó muchos instantes memorables que quedaron grabados en fotos, videos y un montón de material imperdible.

Lady Gaga regresó en grande, Green Day demostró por qué siguen siendo headliners, Ca7riel y Paco Amoroso siguen poniendo en alto la música hecha en Latinoamérica, Gustavo Dudamel y la LA Phil regalaron un recital con muchos invitados geniales… Se puso buena la cosa.

Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales de Coachella.

Lo mejor de Coachella 2025, en fotos y videos

Antes de pasar al resumen de Coachella 2025, aquí les dejamos la transmisión para que no se pierdan nada de este primer fin de semana o del que viene. Actualizaremos esta nota con las actividades del domingo.

Ahora sí, vamos al resumen…

Día 1 de Coachella (Viernes)

Lady Gaga llevó la era ‘Mayhem’ a los escenarios

Se acercan los conciertos de Lady Gaga en México para luego arrancar The Mayhem Ball Tour. ¿Será que el show de Coachella 2025 sirva cómo adelanto de lo que se verá en la gira? Habrá que verlo, pero todo esto promete una producción para volarte la cabeza en vivo.

Conceptualmente, una maravilla. Gaga tocó principalmente canciones de los discos The Fame, Born This Way y obvio, el recién salido Mayhem (sí, excluyó Artpop, Joanne y Chromatica) con un set de aproximadamente 20 temas divididos en cinco actos.

Lady Gaga en Coachella 2025. Foto: Getty.

Todo fue parte de una puesta en escena para presentar la historia de este alter ego conocido como Mistress Of Mayhem, algo así como ese lado obscuro contra el que se contrapuntea constantemente.

Y ojo, que no decimos que esto es una ‘puesta en escena’ en vano… Realmente, Lady Gaga se enfocó en desarrollar una narrativa visual donde ella y su alter ego mantienen una especie de diálogo interno, justo hasta que se encuentran frente a frente y una debe sucumbir.

Como dijimos, habrá que ver si esta narrativa y concepto las mantiene para los conciertos que siguen tras Coachella 2025. Te contamos más de la presentación de Gaga aquí.

Foto: Getty.

Benson Boone y un homenaje increíble a Queen en Coachella 2025

Parece que Benson Boone es más que un hit viral… El joven compositor ganó atención en 2024 gracias a su canción “Beautiful Things”, pero ha reafirmado su valor como artista con cada presentación en vivo, como ahora en Coachella.

Su presencia escénica, su voz y su curioso talento atlético para las piruetas vistosas en las tarimas son su sello. Es un showman completísimo, y se ve que por lo mismo siente una admiración profunda por otros legendarios showman de antaño como el mismo Freddie Mercury, vocalista de Queen.

Benson vistió en Coachella 2025 una capa real como las que alguna vez visitó Freddie. Y todo para introducirnos a un cover épico de “Bohemian Rhapsody” que tuvo a nada más y nada menos que Brian May como invitado en la guitarra.

Benson Boone junto a Brian May en Coachella 2025. Foto: Getty

Kneecap son censurados en Coachella 2025

Quienes conozcan a Kneecap de tiempo atrás, ya conocerán la inclinación del trío de hip-hop por realizar discursos de crítica política en sus conciertos. Coachella 2025 parecía un escenario perfecto para ser testigos de ello, sobre todo en la transmisión de YouTube… Pero no sucedió.

¿Por qué? Pues porque al parecer les cortaron la emisión en vivo. La banda es conocida por su crítica de largo tiempo con Margaret Thatcher, la fallecida ex Primera Ministra del Reino Unido. Antes de tocar “H.O.O.D.”, el grupo dijo: “por si se lo estaban preguntando, Margaret Thatcher sigue muerta”, esto seguido de un cántico con la frase “Maggie is in a box”.

Tras su show en Coachella 2025, Kneecap se dirigió a sus redes sociales para denunciar en un post que el festival no solo cortó parte de su discurso anti-Thatcher, sino también el mensaje en el que hablaban del genocidio en Gaza y cómo Estados Unidos lo respalda.

“Nuestro mensaje sobre el genocidio apoyado por Estados Unidos en Gaza, por alguna razón, tampoco apareció en las pantallas. Volveremos el próximo viernes a Coachella y se arreglará”, escribió la banda. A ver si no se las vuelven a aplicar.

Kneecap se pronuncia por la censura en Coachella 2025. Foto: Captura de pantalla.

Día 2 de Coachella (sábado)

Green Day y la referencia a Palestina en “Jesus Of Suburbia”

El mensaje político más recurrente de Green Day en su actual gira es contra Donald Trump cuando, en “American Idiot”, modifican un verso para cantar “I’m not a part of the MAGA (Make America Graet Again) agenda”.

Pero en Coachella 2025, además de ese discurso, la banda se sumó a los mensajes en favor de Palestina y Gaza, esto a través de “Jesus Of Suburbia”, la cual modificaron para darle visibilidad al trágico momento que viven las infancias de aquel lugar.

Green Day en Coachella 2025. Foto: Getty

“Runnin’ away from pain, like the kids from Palestine… Tales from another broken home”, cantó Billie Joe Armstrong en Coachella 2025. La traducción del verso es: “Corriendo del dolor como los niños de Palestina… Son historias de otro hogar roto”.

El verso original dice: “Runnin’ away from pain when you’ve been victimized…”. Además de esto, Green Day volvió a subir fans al escenario; una chica durante “Know Your Enemy”, que es la canción que regularmente usan para ello, y sorpresivamente dejaron que un fan tocara la guitarra en “Good Riddance (Time Of Your Life)” para el cierre.

Green Day en Coachella 2025. Foto: Getty

Charli XCX y el ‘bratchella’

El show de Charli XCX era uno de los más esperados de Coachella 2025 porque desde tiempo atrás, existía la incertidumbre sobre si tendría a Billie Eilish como invitada para interpretar juntas “Guess”. Y se logró.

Pero no solo eso, sino que la británica decidió convertir verdaderamente el festival en ‘bratchella’ trayendo también a Lorde para cantar “Girl, So Confusing” y a Troye Sivan para “Talk Talk”.

Charli XCX con Lorde, Billie Eilish y Troye Sivan en backstage. Foto: vía redes sociales de Charli XCX.

Clairo y su introducción con Bernie Sanders

Momento extraño ya que no es usual ver políticos recibiendo foco en Coachella. Sin embargo, Bernie Sanders, uno de los miembros más reconocidos de la izquierda y el Partido Demócrata en Estados Unidos, apareció para introducir el show de Clairo en el festival.

El senador elogió el activismo político de la joven artista al tiempo que criticó el gobierno actual de Donald Trump, al tiempo que instó a la juventud a ser más crítica con esta misma administración republicana. A continuación, algunos extractos del discurso de Sanders en Coachella 2025:

“No me extenderé mucho, pero este país enfrenta desafíos muy difíciles y el futuro de Estados Unidos depende de su generación. Pueden ignorar lo que sucede, pero lo hacen bajo su propio riesgo. Necesitamos que se levanten y luchen por la justicia económica, la justicia social y la justicia racial. Ahora tenemos un presidente de los Estados Unidos… Cree que

el cambio climático es un engaño. Está peligrosamente equivocado, y tú y yo vamos a tener que plantar cara a la industria de los combustibles fósiles y pedirles que dejen de destruir este planeta. Hoy tenemos una economía que funciona muy bien para la clase multimillonaria, pero no para las familias trabajadoras… Estoy aquí porque Clairo ha utilizado su prominencia para luchar por los derechos de las mujeres, para tratar de poner fin a la terrible y brutal guerra en Gaza, donde miles de mujeres y niños están siendo asesinados“.

Clairo y Bernie Sanders en Coachella 2025. Foto: Getty.

Gustavo Dudamel y la LA Phil con muchos invitados de lujo

Tal vez la actuación de una orquesta filarmónica no es lo que uno iría a escuchar usualmente en un festival… pero Coachella 2025 lo hizo posible de la mano de Gustavo Dudamel y LA Phil. El setlist era un misterior y la verdad es que hicieron magia de la mano de muchos invitados de lujo.

Algunos invitados que cantaron sus propias canciones en versiones filamrónicas: Laufey para “Silver Lining”, Becky G con “Shower”, Ca7riel y Paco Amoroso para cantar “Dumbai” y “La que puede, puede”, Zedd acompañó “Clarity” y LL Cool J se echó “Mama Said Knock You Out” y un medley de varias rolas como “I Need Love”, “Murdergram” y “Rock The Bells”.

Ca7riel y Paco Amoroso en su actuación junto a Gustavo Dudamel y la LA Phil. Foto: Getty.

LL Cool J con Gustavo Dudamel. Foto: Getty.

Beth Gibbons sacando un clásico de Portishead

El último disco de Beth Gibbons como solista, Lives Outgrown, es una joya y en vivo en Coachella 2025 sonó increíble (imagínense haber estado ahí). Y no solo eso, sino que se aventó una versión de “Glory Box” de Portishead que nos urge poder escuchar en vivo alguna vez.

Beth Gibbons y “Glory Box” de Portishead, en vivo en una versión increíble en Coachella 2025.



Lo vi y merecía ser compartido.

Beth Gibbons en Coachella 2025. Foto: Getty.

ACTUALIZAREMOS CON LAS ACTIVIDADES DEL DOMINGO EN COACHELLA 2025…