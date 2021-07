¡Oh sí! Coldplay anuncia los detalles de ‘Music of the Spheres’, su nuevo disco

Y sí, por estrenos musicales no pararemos este 2021. Parece que muchas bandas y artistas no quieren regresar a los conciertos y festivales en todo el mundo con las manos vacías, es por eso que muchos siguen aprovechando el tiempo en casa para terminar de componer y grabar rolas. Sin embargo, hay quienes de plano se volaron la barda porque nos dejaron con la boca abierta con los planes que tiene para lo que resta del año, como lo hizo Coldplay.

Fue a inicios de mayo cuando Chris Martin y compañía, luego de una enorme campaña de promoción que incluyó varios pósteres essstraños y espectaculares alrededor del planeta, volvieron por la puerta grande estrenando la rola “Higher Power”. Desde entonces, la banda se la ha pasado tocando esta canción en distintos programas de televisión y entregas de premios, pero nomás no revelaban qué era lo que se traián entre manos.

Coldplay por fin anunció los detalles de su nuevo disco

Por supuesto que luego del estreno del sencillo, surgieron los rumores de que Coldplay podría lanzar un nuevo material discográfico, el primero en más de dos años después de presentarnos Everyday Life. Luego de mucha incertidumbre y chismes de la industria musical, la banda por fin confirmó que este 2021 por fin verá la luz su noveno álbum de estudio, el cual llevará por título Music of the Spheres y llegará muy pronto.

De acuerdo con Consequence of Sound, este disco contará con 12 rolas recién salidas del horno, las cuales fueron producidas por Max Martin, el maestro del pop y superproductor sueco responsable de docenas de éxitos número 1 para artistas como Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift y The Weeknd. Así que al parecer, por toda esta información podemos esperar que cada una de las canciones del álbum sean un hitazo.

Por si esto no fuera suficiente, la banda también lanzó un preview con algunos fragmentos de las canciones del disco y la verdad es que hay pedazos que suenan muy interesantes. Ya para terminar y por si esto no fuera suficiente, mencionaron que muy pronto podremos escuchar su siguiente sencillo, el cual llevará por nombre “Coloratura” y estará disponible en plataformas digitales el próximo 23 de julio.

Music of the Spheres, el nuevo material discográfico de Coldplay llegará a los servicios de streaming musical y en formato físico el 15 de octubre. Pero mientras esperamos a esa fecha y para ir calentando motores, a continuación les dejamos el tracklist oficial del álbum y el video donde nos adelantaron un par de temas:

01. 🪐

02. Higher Power

03. Humankind

04. ✨

05. Let Somebody Go

06. ❤️

07. People of the Pride

08. Biutyful

09. 🌎

10. My Universe

11. ♾️

12. Coloratura