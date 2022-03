Ojo acá: Este es el posible setlist de Coldplay para sus conciertos en México

El regreso de Coldplay a México está más que cantado y seguro que desde el anuncio, ustedes ya están bien listos para disfrutarlo a tope, como se debe. Seguro en este momento ya se andan imaginando qué canciones van a corear a todo pulmón y cuáles más aprovecharán para grabar y tener el recuerdo.

Y es que no es para menos pues la banda comandada por Chris Martin se dejó caer con todo a tierra mexa abriendo prácticamente una residencia de varios días. En ese sentido, posiblemente estén pensando cómo está organizado el repertorio del grupo para las fechas venideras en nuestro país. ¿Les late si le echamos un ojo a los setlist que han armado en sus presentaciones más recientes? Vale, que se arme. Así tendremos una idea de qué esperar para cuando le caigan a estos lares.

Coldplay viene a México para dar varios shows

¿Es justo decir que Coldplay quiere mucho al público mexicano? La respuesta es sí, sobre todo si tomamos en cuenta que para su gira Music of the Spheres, agendaron un total de ocho fechas en tan solo en México, repartidas dos en Monterrey (Estadio BBVA), otro par en Guadalajara (Estadio Akron) y cuatro shows en la Ciudad de México (Foro Sol).

Una verdadera locura lo que Chris Martin y compañía organizaron nomás para suelo azteca. Ahora bien, como la banda lanzó álbum hace unos meses, es claro que el setlist que tocarán tendrá mucho de ese nuevo material en combinación con algunas de sus canciones más clásicas.

Nos entró la curiosidad y nos echamos un clavado para cómo andan llevando su repertorio por Latinoamérica. Incluso, por ahí se han colado algunos posibles setlist que nos dan un vistazo de qué es lo que están tocando.

Aquí el posibles setlist

La banda arrancó la gira de Music of the Spheres oficialmente en San José, capital de Costa Rica y de acuerdo con el sitio setlist.fm, la banda divide sus presentaciones en ‘stages’ (o escenarios) denominados A, B y C. De la misma manera, van salteándolos en un orden específico y no necesariamente los abordan en orden alfabético.

Como era de esperarse, hacen un mix de sus canciones más antañas junto con las más nuevas y para estos shows, están integrando música de otros artistas como Jon Hopkins o de compositores de scores cinematográficos como John Williams y sus obras realizadas para la película E.T. Además, la banda al parecer agregó una de sus canciones antiguas que no tocaban desde 2017 como “God Put a Smile Upon Your Face”.

Y como es costumbre suya, andan tirando covers de artistas locales. Hace años, en Argentina lo hicieron con “Música Ligera” de Soda Stereo y ahora en Costa Rica, lo hicieron con “Patriótica costarricense” del compositor clásico Manuel María Gutiérrez. En su última presentación realizada en República Dominicana el 22 de marzo, se echaron un cover de “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra.

Veremos si tiene algo especial para México en su visita venidera. A continuación, les dejamos la lista de canciones que Coldplay tocó en sus últimos dos shows. Va el repertorio de la banda en República y más abajo, la imagen de lo que tocaron en CR.

