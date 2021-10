Coldplay presentará su nuevo disco con un show en línea y te decimos cómo verlo

Puede que las cosas hayan regresado a la normalidad en gran parte de la industria musical, pero todo indica que los conciertos en línea llegaron para quedarse. A lo largo de estos últimos meses hemos visto a un montón de bandas y artistas de vuelta a los escenarios físicos, una excelente noticia. Sin embargo, hay quienes todavía le apostarán a los livestreams y ese es el caso de Coldplay, quienes tienen algo muy especial para nosotros en este formato.

Este 15 de octubre y luego de muchísima anticipación –y una enorme campaña publicitaria global–, Chris Martin, Will Champion, Jon Buckland y Guy Berryman lanzaron por fin su noveno material discográfico, Music of the Spheres. Este disco llega para refrescar por completo el sonido de la banda británica e incluye colaboraciones con otros músicos como Jacob Collier y nombres grandes en el mundo, del tamaño de BTS y Selena Gomez.

Coldplay dará un concierto en línea muy especial

Esas no fueron las únicas sorpresas que Coldplay reveló para promocionar este nuevo disco. Para empezar, después de un misterioso video –que incluso pudimos ver en la fachada del WTC de la CDMX–, anunciaron que saldrán de gira mundial en 2022 y regresarán a México tras casi seis años de ausencia para dar tres conciertos en nuestro país (ACÁ pueden checar toda la información). Pero si tú no tiene chance de verlos en vivo, no te preocupes.

Resulta que la banda británica confirmó que armarán un show en línea, el cual se llevará a cabo en la Climate Pledge Arena de Seattle, un nuevo venue en Estados Unidos que es responsable con el impacto climático que generan los espectáculos en vivo (que por cierto, va a la perfección con la causa del grupo en pro de la ecología) y el cual abrirá sus puertas oficialmente la misma semana en que Chris Martin y compañía lo usen para presentar su nuevo álbum.

¿Y cómo le hago para ver este livestream?

Si estás aquí es porque obviamente quieres ver el livestream de Coldplay, donde además de tocar por primera vez y para todo el mundo las canciones de Music of the Spheres, seguro también se echarán otros clásicos de su carrera. Bueno, si no quieren perderse este concierto tan especial, les contamos que podrán checarlo el próximo 22 de octubre a las 9 de la noche (hora del centro de México) a través de Amazon Music, el canal de Twitch de la app y en Prime Video.

De cualquier manera, si no tuvieron chance de verlo en vivo, no se preocupen que el 23 de octubre habrá una repetición en los mismos sitios a las 12 del mediodía. Ahora bien, es posible que de repente se les vaya a la onda y olviden por completo el show en línea de la banda británica; bueno, pues para todos los despistados les tenemos una excelente noticia, ya que Amazon Music y Prime Video lanzarán una versión de larga duración del concierto que estará disponible en la plataforma de streaming en noviembre.

Según NME, Coldplay dijo lo siguiente sobre este concierto: “Es genial que los fans de todo el mundo puedan sintonizar Amazon Music y ver nuestro primer espectáculo tras el lanzamiento de ‘Music Of The Spheres’. Va a ser una noche especial. Así que ya lo saben, si quieren escuchar lo nuevo del grupo en vivo y desde la comodidad de sus casas, ya tienen cuándo y a qué hora echárselo. Y no se lo pierdan porque pinta para ser algo espectacular.